Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Марсианский Лабиринт Ночи предложили изучить с помощью специально сконструированного гексакоптера
Разработчики из США представили концепцию аппарата «Козодой», способного исследовать самые интересные регионы четвертой планеты, недоступные обычным планетоходам и сложные в посещении даже в случае высадки там людей.
Около экватора Марса лежит система каньонов Лабиринт Ночи. Хотя там есть ровные площадки, значительная часть Лабиринта — сильно пересеченная местность, с крутыми обрывами, большими валунами и полями песчаных дюн. На склонах Лабиринта, по данным искусственных спутников Марса, немало гидратированных пород. По утрам в этой местности образуется туман, а днем высоко над ней возникают облака из водяного пара. Считается, что там, в глубоких тенях каньонов, близко к поверхности находится большой объем водяного льда.
Вот только исследовать все это крайне сложно. Существующие марсоходы даже по ровной местности двигаются очень медленно, на десятки метров в день или меньше. Песчаные дюны и тем более обрывы с валунами им недоступны: даже при попытке форсирования 10-сантиметрового песка планетоходы застревают.
Другой важный фактор: Лабиринт Ночи разнообразный и большой. Чтобы его изучить, придется преодолеть 300 километров. При скоростях существующих систем такого рода это потребует десятилетий, притом что пока роверы столько не живут.
Поэтому две группы американских ученых представили на Научную конференцию по Луне и планетам предложения по миссии принципиально иного типа — планетолета-гексакоптера (то есть имеющего шесть винтов). Хотя идея вдохновлена успехами дрона Ingenuity, исследователи отдельно обозначили: аппараты типа Ingenuity с такой задачей не справятся. Умеренное количество винтов не позволяет создать достаточную подъемную силу, чтобы пролететь на одном заряде аккумуляторов больше нескольких сотен метров за раз. Даже подняться на высоту более 24 метров Ingenuity не удавалось ни разу.
Поэтому новый планетолет сделают существенно больше и массивнее, а шесть винтов дадут ему нужную тягу без чрезмерно длинных лопастей на каждом из них. Если Ingenuity в кратере Йезеро летал при плотностях атмосферы от 0,012 до 0,021 килограмма на кубометр (в зависимости от температуры), то в зоне Лабиринта Ночи плотность ниже — от 0,009 до 0,0145 килограмма на кубометр. Только гексакоптер действительно больших размеров сможет устойчиво летать в таких условиях.
В отличие от Ingenuity, новый Nighthawk («Козодой») не сможет базироваться на планетоходе, поскольку тот не способен передвигаться в Лабиринте Ночи. Так что ему придется иметь развертываемые солнечные батареи для пополнения запасов энергии. Чтобы преодолевать высокие осыпи, летный потолок аппарата увеличат до 100 метров, в четыре раза.
На борту будет всего три прибора: камера видимого диапазона, инфракрасная камера и спектрометр, а также миниатюрный детектор нейтронов, позволяющий обнаружить воду и водный лед под неглубоким слоем песка (до одного метра). «Козодой» сможет пролетать близко к обнажениям на крутых склонах и получать спектры пород, которые там найдет. Такая возможность полезна для изучения геологического прошлого Марса. Суммарный вес приборной нагрузки достигнет трех килограммов.
За счет способности летать аппарат покроет 300 километров за относительно короткую миссию (меньше года). Это рекордно много: на сегодня ни один планетоход не смог пройти даже 50 километров.
Наряду с сильными сторонами замысла нельзя не отметить и его очевидные узкие места. Развернуть солнечные батареи вверху аппарата после приземления и убрать их затем снова — задача технически непростая. Пока такие системы никто не пробовал использовать.
К тому же на Марсе пыльно, а пыль затрудняет работу любых складных механизмов и устройств. Это хорошо известно по лунному опыту, да и печальной судьбе многих аппаратов, высадившихся на Красную планету и лишившихся питания из-за песка на солнечных батареях.
Исследователи попытались выяснить, как можно распознать копию нашей планеты в глубоком космосе. Они «поместили» Землю в далекую звездную систему и обнаружили, что изменения ее яркости по мере вращения вокруг оси и движения по орбите выдавали бы очень важную подробность: этот мир окутан облаками.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
Дисковые галактики возникали уже в первые миллиарды лет после рождения Вселенной. По сравнению с теми, что появились позже, их размеры небольшие. Эффективный радиус составляет три килопарсек, а звездная масса — сотни миллиардов солнечных. Эти данные соответствуют моделям образования, однако новые наблюдения могут потребовать пересмотра расчетов: астрономы обнаружили неожиданно крупный объект на заре зарождения звезд и галактик.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.
Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете
Будапештский меморандум в шкафу: сможет ли Украина вернуть ядерное оружие?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии