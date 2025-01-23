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Просмотр коротких видео «убил» мозг
Ученые узнали, что постоянный просмотр коротких видео — например, в TikTok — может крайне негативно влиять на когнитивные способности. Исследование показало, что у людей с высоким уровнем зависимости от таких видео наблюдается повышенная активность мозга в областях, связанных с эмоциональной регуляцией и обработкой вознаграждений. Кроме того, у этих пользователей выявлены структурные различия в таких зонах мозга, как орбифронтальная кора и мозжечок.
Зависимость от коротких видеороликов в интернете характеризуется навязчивым и слабо контролируемым потреблением такого контента. Считается, что просмотр коротких видео потенциально вреден для когнитивных способностей и психологического благополучия, включая нарушение режима сна, эмоциональную дисрегуляцию, ухудшение памяти и внимания.
Быстрый темп видео и высокая стимуляция, которая им присуща, могут способствовать снижению концентрации внимания и мешать фокусироваться на более сложных и значимых задачах, а в перспективе — влиять на общее когнитивное развитие. Исследования показали, что просмотр коротких видео приводит к эмоциональной подавленности, снижению эффективности обучения и работы, а также нарушению в планировании своего времени.
Все больше специалистов обращают внимание на эту проблему, однако лежащие в ее основе нейробиологические механизмы остаются малоизученными. Чтобы восполнить пробел в этих знаниях, ученые из Тяньцзиньского педагогического университета (Китай) провели новаторское исследование, выводы которого представлены в журнале Neurolmage.
Исследователи хотели выяснить, как зависимость от коротких видеороликов может в буквальном смысле изменить мозг, а также определить гены, способствующие потреблению подобного контента. В исследовании приняли участие 111 студентов колледжей в возрасте от 17 до 30 лет, которые регулярно пользовались платформами для просмотра коротких видео, например TikTok. Ученые исключили людей, если в анамнезе были выявлены неврологические или психические расстройства. Таким образом они убедились, что нарушения в работе мозга связаны с просмотром коротких видео, а не с уже имеющимися патологиями.
Ученые использовали адаптированную шкалу зависимости от смартфонов и МРТ-сканирование мозга участников. В итоге они получили представление о структурных изменениях в мозге испытуемых, таких как различия в объеме серого вещества и функциональной активности. Затем с помощью статистических методов провели анализ того, как эти характеристики коррелируют с уровнем зависимости участников от коротких видео.
Исследователи выявили структурные и функциональные различия в мозге у тех, кто имел более выраженную зависимость от просмотра коротких видео. У таких участников наблюдался увеличенный объем серого вещества в орбифронтальной коре и мозжечке. Эта область участвует в обработке вознаграждений, принятии решений и эмоциональной регуляции, а увеличенный объем вещества в ней влияет на повышенную чувствительность к вознаграждениям. Аналогичным образом изменения в мозжечке связаны с когнитивной и эмоциональной обработкой информации.
Авторы исследования также зарегистрировали у зависимых от видео участников повышенную нейронную активность в нескольких областях мозга, включая дорсолатеральную префронтальную кору, заднюю поясную извилину, височную долю и мозжечок. Эти области участвуют в принятии решений, саморефлексии и эмоциональной регуляции.
Повышенная активность в таких зонах также говорит о том, что зависимость от коротких видео может влиять на систему вознаграждения мозга, а еще на его способность регулировать внимание и эмоции. Скажем, повышенная активность в дорсолатеральной префронтальной коре может говорить о нарушении когнитивного контроля, а «включение» задней поясной извилины указывает на чрезмерную активность процессов, связанных с самооценкой (например, постоянным сравнением себя с другими) и завистью.
Среди прочего ученые выявили более 500 генов, связанных с изменениями в мозге, которые приводят к зависимости от «короткого» видеоконтента. Такие гены в основном участвуют в синаптической передаче сигналов и нейронных связях — процессах, необходимых для коммуникации и пластичности мозга.
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