Ругательства сделали людей физически сильнее

Хотя ненормативная лексика часто вызывает негативное отношение к тому, кто ее применяет, и расходится с общественными нормами, в определенных условиях она может помочь. Ученые из Великобритании обнаружили: матерные выражения делают людей физически сильнее.

Команда исследователей из Килского университета (Великобритания) и Университета Амстердама (Нидерланды) провела эксперимент, чтобы изучить влияние употребления нецензурных выражений на физические способности и внимание. На две группы распределили 52 студентов университета (средний возраст — 21 год, 71% из них — девушки). Первой группе (30 человек) предложили в течение 10 секунд повторить несколько нецензурных слов, выбранных ими самими, а каждого участника из второй группы (22 человека) попросили произнести несколько нейтральных слов. Затем все студенты прошли испытание на физическую силу с помощью динамометра.

После этого психологи изменили задание: участники должны были пройти тест на внимательность, определяя направление стрелок на мониторе. При этом ученые отмечали количество ошибок, допущенных при выполнении испытания. Кроме того, они фиксировали сигналы, которые появляются после совершения ошибок и считаются маркером системы мониторинга головного мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Студенты, которые ругались, лучше справились с первым заданием по сравнению с теми, кто «прилично» выражал эмоции. Психологи выявили в этой группе значительные различия в силе хвата — в среднем выше на 1,4 килограмма. Хотя ученые предполагали, что использование нецензурной лексики при выполнении второго задания должно было каким-то образом повлиять на число ошибок и способность их замечать, разница в обеих группах оказалась статистически незначимой. Результаты ЭЭГ показали, что использование ненормативной лексики никак не повлияло на внутреннюю способность мозга контролировать и отслеживать совершенные ошибки.

По мнению психологов, ненормативная лексика на время ослабляет внутренние сдерживающие механизмы, снижая самоконтроль. Это делает людей более сосредоточенными на действиях, способствует высвобождению энергии и концентрации на поставленной цели. Этим объясняются результаты первого испытания. В то же время ослабление самоконтроля в этом случае либо незначительно, либо слишком кратковременно, чтобы повлиять на механизмы отслеживания ошибок. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, необходимы дальнейшие исследования.

Выводы ученые изложили в публикации для издания Quarterly Journal of Experimental Psychology.

Денис Яковлев 85 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.