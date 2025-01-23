Петербургские ученые определили скрытые болезни печени у коров с помощью кофеина

Работу провели специалисты кафедры фармакологии и токсикологии СПбГУВМ. Результаты опубликованы в третьем номере « Международного вестника ветеринарии» . Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Исследование проводилось на одной из молочных ферм Псковской области. Ученые наблюдали за процессом выведения кофеина у 40 голштинизированных коров в возрасте около года, со средней продуктивностью до 5,5 тысяч литров молока в год. Животных разделили на две группы по 20 особей. В опытной группе коровам вводили безопасную дозу кофеина — пять миллиграммов на килограмм веса, после чего в течение суток одиннадцать раз брали анализы крови для определения его концентрации.

«Актуальность изучения подобных тестов в ветеринарной медицине в последние годы особенно выросла в связи с увеличением заболеваемости животных. Наш метод позволяет диагностировать болезни печени на ранних стадиях, когда их еще невозможно определить другими способами», – поясняет кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры фармакологии и токсикологии СПбГУВМ Ольга Попова.

Как показало исследование, выведение кофеина у здоровых коров происходит последовательно и линейно. Ученые определили стандартные показатели этого процесса, которые теперь можно использовать для сравнения с больными животными и выявления отклонений в работе печени.

Особенность метода в том, что кофеин практически не связывается с белками крови и метаболизируется напрямую через печень. Это делает его идеальным маркером для оценки работы этого органа. Изменения в скорости выведения кофеина могут указывать на нарушения в работе печени еще до появления других симптомов.

В рамках исследования ученые анализировали три ключевых показателя: скорость выведения кофеина из крови, время его пребывания в организме и распределение по тканям. Эти данные позволяют оценить, насколько эффективно печень справляется со своей детоксикационной функцией.

В рамках дальнейших исследований планируется разработка так называемых «кофеиновых» кривых — графиков, показывающих динамику выведения кофеина в зависимости от времени и дозы. Это позволит делать выводы о функциональном состоянии печени, анализируя, как именно вещество выводится из организма.

Исследование выполнили кандидат ветеринарных наук, доцент Ольга Попова, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель Владимир Понамарев, аспирант Анна Кострова и соискатель Любовь Агафонова.

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СПбГУВМ 2 статей Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ), основанный 17 июля 1808 года, — старейшее учебное заведение ветеринарного профиля в России и alma mater высшего ветеринарного образования в стране. В университете действуют четыре факультета (ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы, биоэкологии, водных биоресурсов и аквакультуры) и 23 кафедры, где обучаются около трех тысяч студентов и аспирантов. Более 80 процентов профессорско-преподавательского состава имеет ученые степени и звания. При университете работает «Многофункциональный Ветеринарный Центр СПбГУВМ». Научную базу вуза составляют четыре ключевых центра: лаборатория по трансплантации эмбрионов животных, центр экспертизы пищевых продуктов и кормов, центр научного консультирования и трансфера технологий, а также консультационно-диагностический центр по птицеводству. Университет издает два научных журнала: «Международный вестник ветеринарии» и «Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии».