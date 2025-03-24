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1 час назад
ТюмГУ
39

Археологи распознали локальные особенности саргатской культуры в Притоболье

4.4

Ученые ТюмГУ исследовали региональные отличия керамики саргатской культуры раннего железного века западносибирской лесостепи. Для выявления местной специфики посуды Рафайловского селища они сопоставили ее с керамикой других хорошо изученных поселенческих комплексов саргатской культуры Притоболья.

ТюмГУ
# железный век
# керамика
# Притоболье
# Рафайлово
# саргатская культура
Реконструкция бюстов носителей саргатской культуры. Экспонат Музея археологии и этнографии ТюмГУ / © Дмитрий Кошелев, ru.wikipedia.org

Рафайловский археологический комплекс, состоящий из городища, близлежащего селища, хутора в пойме (Рафайловский остров) и могильника, находится в Исетском районе Тюменской области недалеко от села Рафайлово. Находки датирующих предметов позволили отнести существование Рафайловского комплекса к V–III векам до нашей эры, а результаты радиокарбонного датирования указали на использования фортификаций на городище вплоть до III–IV веков нашей эры.

Базой для исследования послужила керамическая коллекция саргатской культуры из раскопок в неукрепленной части Рафайловского комплекса. Выборка посуды саргатской культуры включала 248 сосудов. Исследователи провели анализ форм и орнаментации сосудов, на основе чего охарактеризовали особенности керамической коллекции.

Хронологический анализ керамики показал, что формы сосудов с течением времени не претерпели значительных изменений. При этом в декоре посуды со временем несколько увеличилась доля резных элементов, а также таких узоров, как вертикальная и горизонтальная елочка, защипы.

Исследователям удалось проследить некоторые локальные особенности керамического комплекса саргатской культуры в Притоболье. В формах — это низкая доля приземистых и плоскодонных сосудов, отсутствие глиняных блюд. В орнаментации посуды коллективов Притоболья, в отличие от других регионов, достаточно редко встречаются накольчатые узоры, зато присутствуют вертикальная елочка, вертикальные зигзаги и бордюры, что авторы объясняют самостоятельной тенденцией развития декора на западе ареала и ее несколько более поздним временем.

Ведущей техникой декорирования на этой территории является резная. Преобладают устойчивые элементы саргатской орнаментики: пояса наклонных линий, горизонтальная и вертикальная елочка, вертикальные зигзаги, защипы и разнообразные фестоны.

Как отмечают исследователи, существенным представляется объем заимствований гончарами у западных и северных соседей. У притобольского населения зафиксированы более обустроенные для оседлости дома, а также более сложная погребальная и оборонительная архитектура, что может говорить об иной этнической среде и отличиях образа жизни.

Дальнейшее сравнение опорных памятников саргатской культуры ученые планируют проводить с учетом хронологии могильников и поселений. Это позволит уточнить характер и динамику взаимодействия разнокультурного населения раннего железного века в пределах как одного поселения, так и отдельных районов саргатского ареала.

Результаты исследования опубликованы в «Вестнике археологии, антропологии и этнографии».

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ТюмГУ
314 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# железный век
# керамика
# Притоболье
# Рафайлово
# саргатская культура
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