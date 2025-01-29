Трансплантация фекальной микробиоты показала безопасность и эффективность в новой фазе клинических исследований

Новое исследование показало, что трансплантация фекальной микробиоты (FMT) безопасна для профилактики отторжения стволовых клеток у пациентов, получивших их для лечения рака крови. Это очередная фаза клинических испытаний препаратов на основе микробиома кишечника здоровых людей для восстановления бактериальных сообществ в организме иммунокомпрометированных пациентов.

Ученые опубликовали результаты второй фазы клинических исследований трансплантации фекальной микробиоты (FMT), которое провели в Онкологическом центре Фреда Хатча в США. Исследование продолжает изучение роли микробиома кишечника в восстановлении пациентов после трансплантации стволовых клеток.

Всего лекарство должно успешно пройти три фазы клинических исследований перед тем, как получит регистрацию и разрешение на использование в медицинской практике. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

«Микробиом кишечника — орган сам по себе, он тесно связан с иммунной системой. Процесс трансплантации стволовых клеток повреждает микробиом кишечника, и мы хотим посмотреть, поможет ли FMT восстановить микробное разнообразие и способствовать развитию полезных видов бактерий, поддерживающих здоровую иммунную систему», — сказал ведущий автор исследования доктор Армин Рашиди (Armin Rashidi).

Терапию получили 20 человек, перенесших трансплантацию стволовых клеток от другого человека. У всех пациентов были диагностированы заболевания крови, включающие рак. Каждый из них получал FMT три раза в день в течение недели в форме проглатываемых капсул. Они содержали очищенное сообщество микроорганизмов, полученных из образцов кала трех здоровых доноров.

По итогам исследования ученые сделали три важных вывода. Во-первых, донор имеет значение: исследования показали, что биом трех доноров по-разному приживался в организмах реципиентов. Микробиота «донора № 3» прижилась в 67% случаев. Это означает, что из всех микробов после FMT, происхождение которых смогли точно определить, 67% были получены от донора, а остальные — от пациента. В микробиоме «успешного» донора оказался высокий уровень Bifidobacterium adolescentis.

Во-вторых, разнообразие микробиоты пациента влияет на успех трансплантации. Ученые считают, что менее разнообразная среда кишечника до FMT может облегчить приживление трансплантированных микробов.

В-третьих, FMT безопасен. Трансплантация микробиоты безопасна даже для пациентов с выраженным иммунодефицитом. Передача миллионов живых микробов пациенту не вызвала никаких инфекций. Ученые связали это с тем, что это были «здоровые» микробы от здорового донора. Приживаемость микробиома достигла 100% для некоторых видов микробов.

Результаты этой научной работы пригодятся в более крупном рандомизированном исследовании, для которого сейчас активно набирают пациентов. В рамках него планируют собирать данные о том, улучшает ли FMT результаты лечения пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток: насколько меньше становится госпитализаций, инфекций, меняется ли качество жизни и выживаемость. В исследовании поучаствуют 126 пациентов.

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