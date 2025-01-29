Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые усомнились, что органика на Церере — ее собственная
На поверхности карликовой планеты между Марсом и Юпитером наблюдают следы сложных углеводородных соединений, которые считают «строительными кирпичиками жизни». Необходимо понять, откуда они там взялись. Есть две варианта: либо молекулы доставлены падавшими астероидами, либо сформировались на самой Церере. Ранее одна команда ученых приводила веские аргументы в пользу «собственного производства» сложных веществ в недрах маленького мира, но теперь другие исследователи не менее веско заявляют, что это сомнительно.
Большой вопрос о маленькой Церере возник после получения данных от зонда NASA Dawn, который с 2015 по 2018 год летал по орбите вокруг этой карликовой планеты посреди бесчисленных астероидов Главного пояса между Марсом и Юпитером. Аппарат снижался до высоты всего 385 километров и прислал в общей сложности десятки тысяч снимков. Одновременно специальные приборы «считывали» химический состав поверхности по тому, как она отражает свет.
Выяснилось, что мир размером в три с половиной раза меньше Луны (946 километров) каким-то образом хранит на себе нечто вроде жирных кислот или, к примеру, ацетилена — так называемые алифатические углеводороды. Изначально их увидели в 52-километровом кратере Эрнутет, а позже сильно заподозрили еще в десятке мест. Интересно, что практически во всех случаях это тоже кратеры. Теперь стоит задача разобраться, откуда на Церере подобные молекулы.
Изначально предполагалось, что обнаружение их именно в кратерах подразумевает результат астероидной бомбардировки. Впоследствии часть ученых эту версию перечеркнули. Как недавно писал Naked Science, планетологи выяснили, что кратеры с органикой на Церере слишком древние для сохранения таких сложных молекул на поверхности: со времен падения всех этих астероидов космическая радиация должна была бесследно уничтожить любые сложные соединения.
Поэтому появилось подозрение, что органика понемногу «сочится» из глубин Цереры: ее поднимает наверх во время каких-то внутренних процессов. К примеру, криовулканизма. Отметим, что планетологи практически уверены в наличии внутри Цереры глобальной прослойки водяного льда. Более того, в этом льду не исключают даже какого-то количества очень соленой и оттого незамерзающей воды.
Но недавно сотрудники Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы (Германия) опровергли версию самостоятельного «производства» всех этих соединений Церерой. В статье для издания AGU Advances они подчеркнули, что ни в одном из предполагаемых мест с органикой на Церере не видно никаких признаков криовулканической и вообще какой-либо активности: ее бы выдали, к примеру, жерла, вулканические купола, каньоны, а ничего этого не обнаружено.
При этом пока единственный замеченный на Церере криовулкан Ахуна не относится к списку «месторождений» органики — там ее не выявили. Поэтому исследователи считают, что от гипотезы усеивания Цереры углеводородами с помощью астероидов отказываться рано.
Отметим, что, если эта гипотеза окажется верной, это автоматически будет означать немалое количество таких богатых органикой небесных тел в Главном поясе. Если для одной только миниатюрной Цереры их нашлось больше десятка, выходит, по Солнечной системе курсирует множество маленьких «грузовиков» со «строительными блоками» всего живого.
Группа американских ученых сравнила разные виды психоактивных веществ — от алкоголя и никотина до наркотических средств и медицинских препаратов — с точки зрения количества попыток отказа от них, которые люди предпринимают, прежде чем удается добиться стойкого воздержания. Знания о том, какие из пристрастий чаще сопровождаются рецидивами, а значит, требуют больших усилий для преодоления, важны специалистам по лечению такого рода зависимостей.
Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.
Понять, насколько романтические партнеры удовлетворены отношениями, можно по их мимике во время разговора друг с другом. Ученые из США обнаружили связь между синхронностью улыбок и наличием проблем внутри влюбленной пары.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием «быстрый радиовсплеск» — мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где они, по имеющимся представлениям, не должны происходить.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?
Большая красная кнопка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии