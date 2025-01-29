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Только что
Елизавета Александрова
2

Ученые усомнились, что органика на Церере — ее собственная

5.1

На поверхности карликовой планеты между Марсом и Юпитером наблюдают следы сложных углеводородных соединений, которые считают «строительными кирпичиками жизни». Необходимо понять, откуда они там взялись. Есть две варианта: либо молекулы доставлены падавшими астероидами, либо сформировались на самой Церере. Ранее одна команда ученых приводила веские аргументы в пользу «собственного производства» сложных веществ в недрах маленького мира, но теперь другие исследователи не менее веско заявляют, что это сомнительно.

Астрономия
# карликовая планета
# космос
# органика в космосе
# Церера
Карликовая планета Церера
Карликовая планета Церера / © NASA

Большой вопрос о маленькой Церере возник после получения данных от зонда NASA Dawn, который с 2015 по 2018 год летал по орбите вокруг этой карликовой планеты посреди бесчисленных астероидов Главного пояса между Марсом и Юпитером. Аппарат снижался до высоты всего 385 километров и прислал в общей сложности десятки тысяч снимков. Одновременно специальные приборы «считывали» химический состав поверхности по тому, как она отражает свет.

Выяснилось, что мир размером в три с половиной раза меньше Луны (946 километров) каким-то образом хранит на себе нечто вроде жирных кислот или, к примеру, ацетилена — так называемые алифатические углеводороды. Изначально их увидели в 52-километровом кратере Эрнутет, а позже сильно заподозрили еще в десятке мест. Интересно, что практически во всех случаях это тоже кратеры. Теперь стоит задача разобраться, откуда на Церере подобные молекулы.

Изначально предполагалось, что обнаружение их именно в кратерах подразумевает результат астероидной бомбардировки. Впоследствии часть ученых эту версию перечеркнули. Как недавно писал Naked Science, планетологи выяснили, что кратеры с органикой на Церере слишком древние для сохранения таких сложных молекул на поверхности: со времен падения всех этих астероидов космическая радиация должна была бесследно уничтожить любые сложные соединения.

Признаки органики в кратере Эрнутет на Церере / © NASA/JPL-Caltech/UCLA/ASI/INAF/MPS/DLR/IDA

Поэтому появилось подозрение, что органика понемногу «сочится» из глубин Цереры: ее поднимает наверх во время каких-то внутренних процессов. К примеру, криовулканизма. Отметим, что планетологи практически уверены в наличии внутри Цереры глобальной прослойки водяного льда. Более того, в этом льду не исключают даже какого-то количества очень соленой и оттого незамерзающей воды.

Но недавно сотрудники Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы (Германия) опровергли версию самостоятельного «производства» всех этих соединений Церерой. В статье для издания AGU Advances они подчеркнули, что ни в одном из предполагаемых мест с органикой на Церере не видно никаких признаков криовулканической и вообще какой-либо активности: ее бы выдали, к примеру, жерла, вулканические купола, каньоны, а ничего этого не обнаружено.

При этом пока единственный замеченный на Церере криовулкан Ахуна не относится к списку «месторождений» органики — там ее не выявили. Поэтому исследователи считают, что от гипотезы усеивания Цереры углеводородами с помощью астероидов отказываться рано.

Отметим, что, если эта гипотеза окажется верной, это автоматически будет означать немалое количество таких богатых органикой небесных тел в Главном поясе. Если для одной только миниатюрной Цереры их нашлось больше десятка, выходит, по Солнечной системе курсирует множество маленьких «грузовиков» со «строительными блоками» всего живого.

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Астрономия
# карликовая планета
# космос
# органика в космосе
# Церера
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Джонни Странник
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Девять книг, которые, по мнению Маска, должен прочитать каждый 

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