Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Идея о том, что наш «второй мозг» — кишечник — влияет на настроение и поведение, витала в научной среде давно. За последние годы исследователи накопили множество данных, связывающих сообщества микроорганизмов, живущих в пищеварительном тракте, со здоровьем, эмоциями и психическим состоянием. Например, ученые выяснили, что у людей с дефицитом определенных видов кишечных бактерий чаще развиваются депрессия и тревожные расстройства.
Однако главный вопрос оставался открытым: что первично? Меняется ли поведение человека из-за сбоя в микробиоте? Или же само поведение и образ жизни перестраивают сообщество бактерий?
Несколько экспериментов намекали на первый вариант. Так, трансплантация фекальной микробиоты от людей с диагностированной депрессией здоровым крысам вызывала у грызунов апатичное поведение. В то же время наблюдался и обратный результат: пересадка фекальной микробиоты от здоровых доноров людям с депрессией иногда снижала симптомы у последних.
Чтобы проверить, как именно микробиота влияет на поведенческие черты, международная группа исследователей под руководством Анны Аацинки (Anna Aatsinki) из Университета Турку в Финляндии провела эксперимент. Исследователи решили пересадить микробиоту детей с разными типами темперамента молодым крысам и посмотреть, как это отразится на поведении грызунов.
Для участия в эксперименте Аацинки и ее коллеги пригласили 27 малышей в возрасте 2,5 года. Сперва ученые оценили их темперамент. Для этого использовали стандартные психологические тесты и простую игру — детям предложили поиграть с пистолетом для мыльных пузырей. Так ученые наблюдали, насколько ребенок открыт, активен или, наоборот, осторожен и замкнут.
После ученые сосредоточились на двух крайних типах темперамента: самых экстравертных (жизнерадостных, активных) и самых интровертных (сдержанных, застенчивых). Из этих 27 детей 10 оказались очень открытыми и энергичными, а восемь — сдержанными и замкнутыми. Остальные дети имели промежуточные типы темперамента, поэтому работу с ними прекратили.
В итоговую выборку вошли только 18 человек: 10 отнесли к группе «раскованных», восемь — к группе «замкнутых». Из этих групп для решающей стадии эксперимента специалисты отобрали по четыре ребенка — по два мальчика и по две девочки, а затем собрали образцы их микробиоты и пересадили 53 лабораторным крысам.
Когда животные получили свою новую микробиоту, началась самая интересная часть эксперимента. Ученые помещали грызунов в разные ситуации и наблюдали за их поведением в серии тестов. Крысы с микробиотой от «раскованных» малышей демонстрировали значительно более высокую исследовательскую активность. Они смелее изучали новые объекты и территории по сравнению с сородичами из контрольной группы и теми, кому достались бактерии от «замкнутых» детей.
На этом команда Аацинки не остановилась. Чтобы понять, как микробиота влияет на мозг, ученые исследовали ткани мозга животных. Анализ показал четкую закономерность. У крыс с трансплантатом от «замкнутых» детей зафиксировали пониженную активность в нейронах, ответственных за выработку дофамина. Этот нейромедиатор часто называют молекулой вознаграждения, он тесно связан с мотивацией, любопытством и готовностью идти на риск.
По словам экспертов, выводы команды Аацинки наглядно показали, как микробиота в раннем возрасте может влиять на склонность к определенному поведению — например, насколько ребенок активен, любопытный или замкнутый. Пересадив микробиоту от детей грызунам, исследователи создали уникальную связь между микроорганизмами, живущими в пищеварительном тракте, темпераментом и функциями мозга.
«Бактерии, которые живут в толстом кишечнике человека, по-видимому, вырабатывают вещества, воздействующие на нервную систему, и через нее могут менять уровень дофамина. Поэтому эти микроорганизмы, по сути, способны влиять на то, насколько человек тянется к новому и насколько охотно идет на риск», — отметила нейробиолог Харриет Шеллекенс (Harriët Schellekens) из Университетского колледжа Корка в Ирландии, которая не участвовала в исследовании.
Однако Аацинки предупредила, что к выводам ее команды стоит относиться с осторожностью. По словам ученого, не нужно считать, что микробиота полностью формирует личность человека. У взрослых на поведенческие черты значительным образом влияют генетические факторы, но питание, образ жизни и состав микроорганизмов в кишечнике тоже важны. Иными словами, микроорганизмы «не создают личность с нуля», но способны ее подкорректировать.
Авторы исследования полагают, что дальнейшие эксперименты помогут понять, насколько микробиота в детстве оказывает влияние на эмоциональное развитие и можно ли корректировать его для улучшения психологического состояния.
Выводы Аацинки и ее коллег представлены на сайте препринтов по биологии bioRxiv.org.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.
Эксперимент, устроенный в морском аквариуме в Лос-Анджелесе, продемонстрировал, что акулы и скаты, принадлежащие к пластиножаберным рыбам, могут обладать более высоким уровнем интеллекта. Значит, им необходима обогащенная среда обитания при содержании в неволе.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
