Медики сравнили эффективность антидепрессантов и психотерапии при депрессии

Чтобы вылечить депрессию, требуется много времени: во-первых, курс лечения в норме длится не меньше года, а во-вторых — подобранные препараты не всегда оказываются эффективными. Антидепрессант и его доза, как правило, подбираются опытным путем. Лекарство может не подойти человеку в силу особенностей здоровья, усилить симптомы депрессии, вызвать различные побочные эффекты или просто никак не влиять на психическое и эмоциональное состояние. Когда медикамент приходится менять, к существующим симптомам добавляются ощущения фрустрации, досады, безнадежности, что также негативно сказывается на лечении.

Одна из главных задач исследователей, которые изучают депрессию, — сделать случаи, когда пациенту приходится менять тактику, как можно более редкими. В недавних работах выявили шесть биотипов депрессии и отметили, какие методы наиболее эффективны для каждого из них, а также объяснили, почему антидепрессивный эффект возникает у физических упражнений. Подтвердилось также, что большую роль в лечении играет вера в его действенность: положительную динамику заметили даже у тех людей, которые для борьбы с депрессией принимали плацебо.

Специалисты из Вашингтонского научно-исследовательского института здравоохранения и Северно-Западного университета (оба — в США) сравнили эффективность антидепрессантов и психотерапии — главных методов, которые используют для борьбы с депрессией. Результаты обширного метаанализа опубликовал The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Действенными оказались оба способа. Антидепрессанты показывали незначительную или среднюю эффективность по сравнению с плацебо, но справлялись с симптомами хуже, чем психологические методы. Для психотерапии в сравнении с чисто медикаментозным лечением показатель большей действенности варьировался от 0,50 (для краткосрочной динамической психотерапии) до 0,73 (для поведенческой активации).

Эффективными методами психотерапии при депрессии также назвали когнитивную терапию, интерперсональную (межличностную) терапию, терапию на основе осознанности и терапию, направленную на решение проблем. К действенным антидепрессантам отнесли 21 препарат: бупропион («Веллбутрин»), циталопрам («Целекса»), дулоксетин («Цимбалта»), эсциталопрам («Лексапро»), флуоксетин («Прозак»), пароксетин («Паксил»), сертралин («Золофт»), венлафаксин («Эффексор»), флувоксамин («Лувокс»), амитриптилин («Элавил»), десвенлафаксин («Пристик»), левомилнаципран («Фетзима»), милнаципран («Савелла»), миртазапин («Ремерон»), нефазодон («Серзон»), вилазодон («Виибрид»), агомелатин («Вальдоксан»), кломипрамин («Анафранил»), вортиоксетин («Бринтелликс»), ребоксетин («Эдронакс») и тразодон («Дезирел»).

Наиболее эффективной, согласно метаанализу, следует считать тактику, которая сочетает в себе прием антидепрессанта и психотерапию. Когда лечение было комбинированным, результат оказывался значительно лучше, чем при использовании медикаментов или психотерапии по отдельности.

