22 октября, 10:38
Игорь Байдов
9

Ученые рассказали, почему грудное вскармливание снижает риск развития рака груди

❋ 4.9

Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.

Фильм Этажом ниже
Кадр из британского триллера «Этажом ниже» (The Ones Below), снятого в 2015 году / © Ed Rutherford, Chris Wyatt, Wikimedia

Рак молочной железы занимает второе место в мире по распространенности среди всех форм онкологических заболеваний. Уже много лет врачи и ученые наблюдают четкую закономерность: у женщин, которые кормили грудью, риск развития этого заболевания ниже по сравнению с теми, кто не кормил ребенка грудью. По статистике, каждые 12 месяцев грудного вскармливания снижают вероятность возникновения рака на 4,3 процента. Особенно выражен этот защитный эффект у женщин, ставших матерями в более зрелом возрасте.

До сих пор биологические причины этого феномена оставались не до конца ясны. Исследователи предполагали, что свою роль играют изменения в ткани молочной железы и гормональные перестройки.

Чтобы точно разобраться в причинах, международная группа онкологов под руководством Шэрин Лой (Sherene Loi) из Онкологического центра Питера Маккаллума в Австралии провела масштабное исследование, изучив ткани молочных желез у 260 женщин в возрасте от 20 до 70 лет. Участницы эксперимента представляли разные этнические группы, имели разное количество детей или не имели их вовсе, а также различались по опыту грудного вскармливания. Важно, что ни у одной из этих женщин никогда не диагностировали рак груди.

После детального анализа и сравнения всех данных Лой и ее коллеги выяснили, что у женщин, которые кормили грудью, в ткани молочной железы присутствует большое количество особых иммунных клеток — так называемые Т-лимфоциты CD8+. Они действуют как местная стража, всегда готовая атаковать аномальные клетки, которые могут превратиться в злокачественные. Примечательно, что повышенная концентрация Т-лимфоцитов CD8+ отмечалась в тканях молочной железы женщин даже спустя 50 лет после родов.

Иными словами, ученые обнаружили, что грудное вскармливание запускает в организме матери долговременную иммунную защиту благодаря Т-лимфоцитам CD8+, которая десятилетиями подавляет развитие раковых клеток. Именно поэтому женщины, кормившие грудью, реже сталкиваются с раком груди.

Чтобы подтвердить свои выводы и понять причинно-следственную связь, ученые перешли к экспериментам на мышах. Их распределили на несколько групп. Одна группа прошла полный цикл беременности, лактации и восстановления молочных желез после того, как детенышей отняли от груди.

У других животных потомство отнимали сразу после родов, либо они никогда не беременели. Анализ ткани молочных желез через 28 дней по завершении лактации, когда железы вернулись к «дородовому» состоянию, показал четкую разницу. Только у мышей, прошедших полный цикл вскармливания, в ткани накопилось значительное количество Т-лимфоцитов CD8+.

Затем исследователи имплантировали грызунам опухолевые клетки тройного негативного рака груди (одна из самых агрессивных форм этого заболевания). У мышей, прошедших полный цикл вскармливания, опухоли росли значительно медленнее. Когда же исследователи искусственно снизили уровень Т-клеток, рост опухолевых клеток ускорился. Значит, эти иммунные клетки — ключевой фактор защиты.

Следующим шагом стала работа с клиническими данными. Лой и ее коллеги проанализировали информацию более чем о 1000 женщин, у которых диагностировали тройной негативный рак груди после первых родов. Оказалось, что у тех пациенток, которые сообщали о своем опыте грудного вскармливания, в опухолях плотность Т-лимфоцитов CD8+ была значительно выше. Это означало, что их иммунная система продолжала активно сдерживать развитие онкозаболевания.

После того как исследователи скорректировали данные с учетом других факторов риска, связанных со смертностью от рака молочной железы — таких как возраст, — выяснилось, что женщины, кормившие грудью, в среднем жили значительно дольше, чем те, кто этого не делал (статистическое наблюдение для проанализированной группы пациенток с тройным негативным раком). Правда, имеющихся данных оказалось недостаточно, чтобы определить, влияла ли на этот показатель продолжительность грудного вскармливания.

Ученые полагают, что Т-лимфоциты CD8+ первоначально накапливаются в молочных железах во время лактации для борьбы с инфекциями, которые могут вызвать мастит. После выполнения этой задачи они не покидают орган, а берут на себя новую, не менее важную функцию — противораковую защиту.

Стоит отметить, что связь между беременностью и риском рака груди сложнее, чем может показаться. В то время как авторы предыдущих исследований выявили особый защитный эффект для зрелых матерей, авторы некоторых более ранних работ указывали на снижение риска преимущественно после беременности в молодом возрасте.

Открытие международной команды ученых может изменить подход к профилактике и лечению рака груди. Теперь специалисты лучше понимают, почему некоторые женщины оказываются естественно защищенными от агрессивных форм рака груди. Эти данные помогут в будущем разработать новые методы профилактики, основанные на стимуляции подобных иммунных механизмов.

Лой пояснила, что решение о грудном вскармливании — личный выбор каждой женщины. Оно не всегда возможно по медицинским или социальным причинам. И хотя кормление действительно снижает риск, оно не гарантирует полной защиты от онкозаболеваний.

Научная работа опубликована в журнале Nature.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
