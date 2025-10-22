Ученые рассказали, почему грудное вскармливание снижает риск развития рака груди

Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.

Рак молочной железы занимает второе место в мире по распространенности среди всех форм онкологических заболеваний. Уже много лет врачи и ученые наблюдают четкую закономерность: у женщин, которые кормили грудью, риск развития этого заболевания ниже по сравнению с теми, кто не кормил ребенка грудью. По статистике, каждые 12 месяцев грудного вскармливания снижают вероятность возникновения рака на 4,3 процента. Особенно выражен этот защитный эффект у женщин, ставших матерями в более зрелом возрасте.

До сих пор биологические причины этого феномена оставались не до конца ясны. Исследователи предполагали, что свою роль играют изменения в ткани молочной железы и гормональные перестройки.

Чтобы точно разобраться в причинах, международная группа онкологов под руководством Шэрин Лой (Sherene Loi) из Онкологического центра Питера Маккаллума в Австралии провела масштабное исследование, изучив ткани молочных желез у 260 женщин в возрасте от 20 до 70 лет. Участницы эксперимента представляли разные этнические группы, имели разное количество детей или не имели их вовсе, а также различались по опыту грудного вскармливания. Важно, что ни у одной из этих женщин никогда не диагностировали рак груди.

После детального анализа и сравнения всех данных Лой и ее коллеги выяснили, что у женщин, которые кормили грудью, в ткани молочной железы присутствует большое количество особых иммунных клеток — так называемые Т-лимфоциты CD8+. Они действуют как местная стража, всегда готовая атаковать аномальные клетки, которые могут превратиться в злокачественные. Примечательно, что повышенная концентрация Т-лимфоцитов CD8+ отмечалась в тканях молочной железы женщин даже спустя 50 лет после родов.

Иными словами, ученые обнаружили, что грудное вскармливание запускает в организме матери долговременную иммунную защиту благодаря Т-лимфоцитам CD8+, которая десятилетиями подавляет развитие раковых клеток. Именно поэтому женщины, кормившие грудью, реже сталкиваются с раком груди.

Чтобы подтвердить свои выводы и понять причинно-следственную связь, ученые перешли к экспериментам на мышах. Их распределили на несколько групп. Одна группа прошла полный цикл беременности, лактации и восстановления молочных желез после того, как детенышей отняли от груди.

У других животных потомство отнимали сразу после родов, либо они никогда не беременели. Анализ ткани молочных желез через 28 дней по завершении лактации, когда железы вернулись к «дородовому» состоянию, показал четкую разницу. Только у мышей, прошедших полный цикл вскармливания, в ткани накопилось значительное количество Т-лимфоцитов CD8+.

Затем исследователи имплантировали грызунам опухолевые клетки тройного негативного рака груди (одна из самых агрессивных форм этого заболевания). У мышей, прошедших полный цикл вскармливания, опухоли росли значительно медленнее. Когда же исследователи искусственно снизили уровень Т-клеток, рост опухолевых клеток ускорился. Значит, эти иммунные клетки — ключевой фактор защиты.

Следующим шагом стала работа с клиническими данными. Лой и ее коллеги проанализировали информацию более чем о 1000 женщин, у которых диагностировали тройной негативный рак груди после первых родов. Оказалось, что у тех пациенток, которые сообщали о своем опыте грудного вскармливания, в опухолях плотность Т-лимфоцитов CD8+ была значительно выше. Это означало, что их иммунная система продолжала активно сдерживать развитие онкозаболевания.

После того как исследователи скорректировали данные с учетом других факторов риска, связанных со смертностью от рака молочной железы — таких как возраст, — выяснилось, что женщины, кормившие грудью, в среднем жили значительно дольше, чем те, кто этого не делал (статистическое наблюдение для проанализированной группы пациенток с тройным негативным раком). Правда, имеющихся данных оказалось недостаточно, чтобы определить, влияла ли на этот показатель продолжительность грудного вскармливания.

Ученые полагают, что Т-лимфоциты CD8+ первоначально накапливаются в молочных железах во время лактации для борьбы с инфекциями, которые могут вызвать мастит. После выполнения этой задачи они не покидают орган, а берут на себя новую, не менее важную функцию — противораковую защиту.

Стоит отметить, что связь между беременностью и риском рака груди сложнее, чем может показаться. В то время как авторы предыдущих исследований выявили особый защитный эффект для зрелых матерей, авторы некоторых более ранних работ указывали на снижение риска преимущественно после беременности в молодом возрасте.

Открытие международной команды ученых может изменить подход к профилактике и лечению рака груди. Теперь специалисты лучше понимают, почему некоторые женщины оказываются естественно защищенными от агрессивных форм рака груди. Эти данные помогут в будущем разработать новые методы профилактики, основанные на стимуляции подобных иммунных механизмов.

Лой пояснила, что решение о грудном вскармливании — личный выбор каждой женщины. Оно не всегда возможно по медицинским или социальным причинам. И хотя кормление действительно снижает риск, оно не гарантирует полной защиты от онкозаболеваний.

Научная работа опубликована в журнале Nature.

Игорь Байдов 413 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.