Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые рассказали, почему грудное вскармливание снижает риск развития рака груди
Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.
Рак молочной железы занимает второе место в мире по распространенности среди всех форм онкологических заболеваний. Уже много лет врачи и ученые наблюдают четкую закономерность: у женщин, которые кормили грудью, риск развития этого заболевания ниже по сравнению с теми, кто не кормил ребенка грудью. По статистике, каждые 12 месяцев грудного вскармливания снижают вероятность возникновения рака на 4,3 процента. Особенно выражен этот защитный эффект у женщин, ставших матерями в более зрелом возрасте.
До сих пор биологические причины этого феномена оставались не до конца ясны. Исследователи предполагали, что свою роль играют изменения в ткани молочной железы и гормональные перестройки.
Чтобы точно разобраться в причинах, международная группа онкологов под руководством Шэрин Лой (Sherene Loi) из Онкологического центра Питера Маккаллума в Австралии провела масштабное исследование, изучив ткани молочных желез у 260 женщин в возрасте от 20 до 70 лет. Участницы эксперимента представляли разные этнические группы, имели разное количество детей или не имели их вовсе, а также различались по опыту грудного вскармливания. Важно, что ни у одной из этих женщин никогда не диагностировали рак груди.
После детального анализа и сравнения всех данных Лой и ее коллеги выяснили, что у женщин, которые кормили грудью, в ткани молочной железы присутствует большое количество особых иммунных клеток — так называемые Т-лимфоциты CD8+. Они действуют как местная стража, всегда готовая атаковать аномальные клетки, которые могут превратиться в злокачественные. Примечательно, что повышенная концентрация Т-лимфоцитов CD8+ отмечалась в тканях молочной железы женщин даже спустя 50 лет после родов.
Иными словами, ученые обнаружили, что грудное вскармливание запускает в организме матери долговременную иммунную защиту благодаря Т-лимфоцитам CD8+, которая десятилетиями подавляет развитие раковых клеток. Именно поэтому женщины, кормившие грудью, реже сталкиваются с раком груди.
Чтобы подтвердить свои выводы и понять причинно-следственную связь, ученые перешли к экспериментам на мышах. Их распределили на несколько групп. Одна группа прошла полный цикл беременности, лактации и восстановления молочных желез после того, как детенышей отняли от груди.
У других животных потомство отнимали сразу после родов, либо они никогда не беременели. Анализ ткани молочных желез через 28 дней по завершении лактации, когда железы вернулись к «дородовому» состоянию, показал четкую разницу. Только у мышей, прошедших полный цикл вскармливания, в ткани накопилось значительное количество Т-лимфоцитов CD8+.
Затем исследователи имплантировали грызунам опухолевые клетки тройного негативного рака груди (одна из самых агрессивных форм этого заболевания). У мышей, прошедших полный цикл вскармливания, опухоли росли значительно медленнее. Когда же исследователи искусственно снизили уровень Т-клеток, рост опухолевых клеток ускорился. Значит, эти иммунные клетки — ключевой фактор защиты.
Следующим шагом стала работа с клиническими данными. Лой и ее коллеги проанализировали информацию более чем о 1000 женщин, у которых диагностировали тройной негативный рак груди после первых родов. Оказалось, что у тех пациенток, которые сообщали о своем опыте грудного вскармливания, в опухолях плотность Т-лимфоцитов CD8+ была значительно выше. Это означало, что их иммунная система продолжала активно сдерживать развитие онкозаболевания.
После того как исследователи скорректировали данные с учетом других факторов риска, связанных со смертностью от рака молочной железы — таких как возраст, — выяснилось, что женщины, кормившие грудью, в среднем жили значительно дольше, чем те, кто этого не делал (статистическое наблюдение для проанализированной группы пациенток с тройным негативным раком). Правда, имеющихся данных оказалось недостаточно, чтобы определить, влияла ли на этот показатель продолжительность грудного вскармливания.
Ученые полагают, что Т-лимфоциты CD8+ первоначально накапливаются в молочных железах во время лактации для борьбы с инфекциями, которые могут вызвать мастит. После выполнения этой задачи они не покидают орган, а берут на себя новую, не менее важную функцию — противораковую защиту.
Стоит отметить, что связь между беременностью и риском рака груди сложнее, чем может показаться. В то время как авторы предыдущих исследований выявили особый защитный эффект для зрелых матерей, авторы некоторых более ранних работ указывали на снижение риска преимущественно после беременности в молодом возрасте.
Открытие международной команды ученых может изменить подход к профилактике и лечению рака груди. Теперь специалисты лучше понимают, почему некоторые женщины оказываются естественно защищенными от агрессивных форм рака груди. Эти данные помогут в будущем разработать новые методы профилактики, основанные на стимуляции подобных иммунных механизмов.
Лой пояснила, что решение о грудном вскармливании — личный выбор каждой женщины. Оно не всегда возможно по медицинским или социальным причинам. И хотя кормление действительно снижает риск, оно не гарантирует полной защиты от онкозаболеваний.
Научная работа опубликована в журнале Nature.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Коллектив ученых из МФТИ разработал и построил многоэлектродный генератор, позволяющий с беспрецедентной точностью создавать сложные наночастицы, смешивая в заданных пропорциях три и более различных металла. Это достижение открывает путь к «программированию» свойств наноматериалов для катализа, электроники и медицины, решая одну из ключевых проблем в области синтеза наночастиц.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Февраля, 2018
Догнать «ракетного короля»: топ конкурентов Маска
14 Апреля, 2016
Болезни без причины: самые загадочные заболевания человечества
29 Ноября, 2018
Квантовая запутанность — королева парадоксов
13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
26 Февраля, 2015
Вырождается ли человечество?
3 Октября, 2014
Алкоголик ли вы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии