  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 октября, 15:24
Адель Романенкова
48

У зрелых звезд неожиданно нашлись экзокометы

❋ 4.8

В данных космической обсерватории «Кеплер» удалось обнаружить 10 ранее неизвестных комет, летающих вокруг других звезд. Многие оказались неожиданными находками — их заметили в системах весьма зрелых звезд и даже одного красного гиганта. До сих пор считалось, что кометная активность со временем угасает.

Астрономия
# кометы
# космос
# красные гиганты
# солнцеподобные звезды
# экзокометы
Экзокометы и формирование планет в системе Беты Живописца
Экзокометы и формирование планет в системе Беты Живописца / © NASA/FUSE/Lynette Cook

Как ни парадоксально, но первые экзокометы начали обнаруживать даже раньше экзопланет — в 1987 году. В определенном смысле комету при прохождении на фоне диска родительской звезды заметить легче, чем целый мир. За этим, казалось бы, крошечным небесным телом тянется шлейф, который в ширину может оказаться больше диаметра самой звезды. Пусть это вещество сравнительно разреженное, все же оно успешно фиксируется.

На сегодня известны уже десятки экзокомет. В основном их находили по спектру идущего от звезды света: оказавшийся перед ней кометный хвост по-особому поглощает и переизлучает свет. Есть и другой метод, с его помощью заметить комету возле другой звезды тоже удается: облако вещества кометы во время ее транзита создает характерное затемнение светила, после которого оно возвращается к нормальной яркости постепенно.

Именно таким способом недавно открыли целый список новых экзокомет при просмотре данных космической обсерватории «Кеплер», которая с 2009 по 2018 год занималась поиском экзопланет. Об этом астрономы из Университета Сорбонна и Лионского университета (Франция) рассказали в недавней статье для издания Astronomy & Astrophysics, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Исследователи для начала прибегли к помощи искусственного интеллекта: нейросеть проанализировала данные наблюдений за 201 с лишним тысячей звезд и нашла 56 тысяч потенциальных кандидатов в экзокометы. После тщательной фильтрации этой выборки осталось 1349 вероятных эпизодов транзита экзокомет. Все эти случаи ученые просмотрели самостоятельно и в итоге составили список из 17 самых вероятных событий.

Интересно, что 10 из них оказались ранее неизвестными, а остальные — уже обнаруженными экзокометами. Кстати, целых пять таких известных науке транзитов экзокомет заметили возле одной и той же звезды — желто-белого карлика KIC 3542116 в 738 световых годах от нас. В его системе кометы замечают еще с 2018 года, а эти пять событий особенно впечатляют. Если всего за несколько лет наблюдений ровно перед звездой проследовало столько ее комет, то возникает вопрос: насколько много их там должно быть в общей сложности, ведь у комет могут быть самые разнообразные орбиты?

Эта звезда считается молодой. И вообще большинство до сих пор открытых экзокомет находили именно в молодых системах, что выглядело логично: по представлениям астрономов, много комет во внутренней части системы должно быть только на ранних этапах ее эволюции. В Солнечной системе короткопериодических комет известны сотни, долгопериодических обнаруживают десятки каждый год, но по сравнению c общим количеством небольших небесных тел в системе это все равно очень немного. Напомним, Солнцу 4,6 миллиарда лет.

Поэтому для астрономов оказалось неожиданностью обнаружить, что среди 10 новых для науки экзокомет многие принадлежат весьма зрелым звездам: по оценкам, им может быть более миллиарда лет. Есть даже один особенно необычный пример — красный гигант, то есть звезда, завершающая основной этап своей эволюции. В нынешнем «раздутом» состоянии она всего в восемь раз крупнее Солнца. Значит, в молодости была немногим больше него в размерах и массе, а такие звезды живут миллиарды лет. Выходит, о «поведении» комет мы еще многого не знаем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
241 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# кометы
# космос
# красные гиганты
# солнцеподобные звезды
# экзокометы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Пещера Таврида
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
500
Метеороиды: от комет до метеорных дождей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Окт
900
Кто такие индейцы майя? Первые археологические свидетельства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
1000
Древняя магия глазами археолога
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
750
Не гормон счастья. Зачем нам серотонин?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Цифровая среда как новая вселенная человека
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Время как проблема восприятия у человека и других живых организмов
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Понятие реальности и времени в квантовой механике
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Генетические технологии: лечим неизлечимое
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
21 октября, 20:26
Игорь Байдов

Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

Астрономия
# астероиды
# кентавры
# кометы
# система колец
# хирон
21 октября, 14:53
РТУ МИРЭА

Эксперт объяснил, почему развитие искусственного интеллекта в России несет не только пользу, но и угрозы

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из ключевых факторов, определяющих глобальную технологическую и экономическую повестку. Для России, стремящейся занять достойное место в числе лидеров цифровой трансформации, ИИ представляет собой одновременно и огромную возможность, и серьезный вызов. Вопрос о том, является ли он двигателем прогресса или источником новых угроз, не имеет однозначного ответа, поскольку обе эти ипостаси тесно переплетены в современной реальности.

РТУ МИРЭА
# информационная безопасность
# искусственный интеллект
# кибератаки
# киберугрозы
# технологии
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, с чем связано появление аномалий в ионосфере перед сильными землетрясениями

    22 октября, 16:00

  2. У зрелых звезд неожиданно нашлись экзокометы

    22 октября, 15:24

  3. У мужчин, страдавших ожирением в детстве, оказались более короткие пенисы

    22 октября, 14:12

  4. Археологи опровергли представление, что люди съели австралийскую мегафауну

    22 октября, 13:53
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Антон Виноградов
6 минут назад
Михаил, высказывать сомнения и недовольство вы имеете право. Когда вы высказываете сомнения и недовольство по конкретному пункту в конкретной

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Антон Виноградов
35 минут назад
Михаил, меня волнует, что от вас по темам статей нет комментариев. Я иду читать комментарии, чтобы увидеть мнение по предмету статьи, а не об авторе,

Гравитационные волны показали, что слияния черных дыр происходят в плотных скоплениях

Инир Каб
35 минут назад
,вы сделали мой вечер, )))) серго и его недруги в писание

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Руслан Такалаев
42 минуты назад
Bob, походу Армяне приватизирует историю Урарту,НЕ ВЫЙДЕТ. АРМЯНЕ ищите свою историю в Индии ,а к Вайнахской истории не примазывайтесь . Представьте

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Ravlyk Ravlykovych
1 час назад
Константин, если бы были в курсе, то в США не развиты ЖД перевозки и путешествия на них. Там авто либо самолёты больше распространены. И перевозки по

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Игорь Афанасьев
1 час назад
Константин, а что есть в России такого, чего нет в других странах?) Что Россия сделала для своего народа такого, чтобы во всем мире сказали: охуеть у

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Matvei Mitovich
2 часа назад
Молодцы, ячто учли разность температур,потому что система сразу рассчитана на работу в разном климате, к тому же технология еще и модульная.

Белорусские инженеры разработали «нервную систему» струнного транспорта, минимизирующую участие человека

Деятель
2 часа назад
Affidavit, горячо поддерживаю ваше решение удалить комменты. Потому, что это кринж.

Ветряки растут в сторону проектов сталинских времен: хорошо это или плохо?

dilicity jelo
2 часа назад
Это не Великая Армения, это Армянская Империя Тиграна Великого.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Иван Колупаев
2 часа назад
Kate, то что вы чего-то не видите не значит что этого нет. В частности ссылок на источники.

Победители Nikon Small World 2025: лучшие микрофотографии года

Владимир
2 часа назад
Sergo, понёсся запашок из Баку!

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Иван Колупаев
2 часа назад
Юрий, практически любую технологию можно применить в военных целях, а что? Может дело в том что Россия даже если бы захотела "освещать поле боя по

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Evgeniy Blinov
3 часа назад
Больше сомнения в "кпд" такого способа

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Evgeniy Blinov
3 часа назад
Юрий, ну... Откровенно ненадежный, неманевренный и дохрена дорогой способ освещения поля боя.

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Evgeniy Blinov
3 часа назад
Alexey, на Юпитере "ночь" продлится на 0.125 сек дольше. Вас это беспокоит?

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

Kate Kova
3 часа назад
Александр, у "человека" до этого ни в одной публикации не было ссылок на источник) ну совесть-то надо иметь))

Победители Nikon Small World 2025: лучшие микрофотографии года

Юрий Багов
3 часа назад
Ввс сша очень заинтересованы в выработке электроэнергии? Или в освещении поля боя по запросу?

Ученые выступили против размещения 4000 зеркал в космосе 

ramin mehdiyev
3 часа назад
🤣🤣🤣🤣💩

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

сВОй сВОих
3 часа назад
ДУХовное. - ПониМАТЬ надо

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

сВОй сВОих
4 часа назад
Пирамида, квадрат, куб - это ТЕ же ЯЙЦА только - в разных ВИДах

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно