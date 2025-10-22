У зрелых звезд неожиданно нашлись экзокометы

В данных космической обсерватории «Кеплер» удалось обнаружить 10 ранее неизвестных комет, летающих вокруг других звезд. Многие оказались неожиданными находками — их заметили в системах весьма зрелых звезд и даже одного красного гиганта. До сих пор считалось, что кометная активность со временем угасает.

Как ни парадоксально, но первые экзокометы начали обнаруживать даже раньше экзопланет — в 1987 году. В определенном смысле комету при прохождении на фоне диска родительской звезды заметить легче, чем целый мир. За этим, казалось бы, крошечным небесным телом тянется шлейф, который в ширину может оказаться больше диаметра самой звезды. Пусть это вещество сравнительно разреженное, все же оно успешно фиксируется.

На сегодня известны уже десятки экзокомет. В основном их находили по спектру идущего от звезды света: оказавшийся перед ней кометный хвост по-особому поглощает и переизлучает свет. Есть и другой метод, с его помощью заметить комету возле другой звезды тоже удается: облако вещества кометы во время ее транзита создает характерное затемнение светила, после которого оно возвращается к нормальной яркости постепенно.

Именно таким способом недавно открыли целый список новых экзокомет при просмотре данных космической обсерватории «Кеплер», которая с 2009 по 2018 год занималась поиском экзопланет. Об этом астрономы из Университета Сорбонна и Лионского университета (Франция) рассказали в недавней статье для издания Astronomy & Astrophysics, доступной на сервере препринтов arXiv.org.

Исследователи для начала прибегли к помощи искусственного интеллекта: нейросеть проанализировала данные наблюдений за 201 с лишним тысячей звезд и нашла 56 тысяч потенциальных кандидатов в экзокометы. После тщательной фильтрации этой выборки осталось 1349 вероятных эпизодов транзита экзокомет. Все эти случаи ученые просмотрели самостоятельно и в итоге составили список из 17 самых вероятных событий.

Интересно, что 10 из них оказались ранее неизвестными, а остальные — уже обнаруженными экзокометами. Кстати, целых пять таких известных науке транзитов экзокомет заметили возле одной и той же звезды — желто-белого карлика KIC 3542116 в 738 световых годах от нас. В его системе кометы замечают еще с 2018 года, а эти пять событий особенно впечатляют. Если всего за несколько лет наблюдений ровно перед звездой проследовало столько ее комет, то возникает вопрос: насколько много их там должно быть в общей сложности, ведь у комет могут быть самые разнообразные орбиты?

Эта звезда считается молодой. И вообще большинство до сих пор открытых экзокомет находили именно в молодых системах, что выглядело логично: по представлениям астрономов, много комет во внутренней части системы должно быть только на ранних этапах ее эволюции. В Солнечной системе короткопериодических комет известны сотни, долгопериодических обнаруживают десятки каждый год, но по сравнению c общим количеством небольших небесных тел в системе это все равно очень немного. Напомним, Солнцу 4,6 миллиарда лет.

Поэтому для астрономов оказалось неожиданностью обнаружить, что среди 10 новых для науки экзокомет многие принадлежат весьма зрелым звездам: по оценкам, им может быть более миллиарда лет. Есть даже один особенно необычный пример — красный гигант, то есть звезда, завершающая основной этап своей эволюции. В нынешнем «раздутом» состоянии она всего в восемь раз крупнее Солнца. Значит, в молодости была немногим больше него в размерах и массе, а такие звезды живут миллиарды лет. Выходит, о «поведении» комет мы еще многого не знаем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Адель Романова 241 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.