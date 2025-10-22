  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 октября, 22:27
Рейтинг: +87
Посты: 232

Ради совместных проектов с США Российскую орбитальную станцию могут построить на широтах МКС

Российскую орбитальную станцию, по слухам, могут построить на других широтах, нежели это планировалось изначально. На это повлияли «дипломатические соображения».

Макет российской орбитальной станции / © Kirill Borisenko, «Роскосмос», Wikimedia 
Макет российской орбитальной станции / © Kirill Borisenko, «Роскосмос», Wikimedia 

Как утверждают источники «Газета.Ru», Российскую орбитальную станцию, вероятно, могут перенести на широты Международной космической станции, которая движется по орбите с наклонением 51,6° к экватору. 

Изначально «Роскосмос» рассматривал широты с наклонением 97—98°, так как оттуда удобнее наблюдать российскую территорию. Но, как утверждают источники, станцию решили построить на широтах МКС ради совместной работы с другими странами, в том числе США.

Российская космическая станция призвана заменить участие в проекте МКС, когда его работа завершится. Согласно планам корпорации, новую станцию планируют ввести в эксплуатацию в период с 2027 по 2032 год.

Строительство Международной космической станции начали в 1998 году, а с 2000 года там постоянно находится экипаж. Ее планируют свести с орбиты в 2030 году.

