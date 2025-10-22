Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стартовала крупнейшая в истории симуляция жизни на Луне и Марсе

Запущена крупнейшая в мире имитационная космическая программа — The World’s Biggest Analog Mission (WBA), ставшая самой масштабной в истории симуляцией жизни и работы на Луне и Марсе. Проект координируется Австрийским космическим форумом (OeWF) и объединяет 17 организаций с пяти континентов, чтобы воспроизвести повседневную жизнь и исследовательскую деятельность будущих внеземных поселений.

Один из проектов по симуляции жизни на Марсе / © Florian Voggeneder

Ключевым элементом этой глобальной миссии стала система Operations Support Tools (OST), разработанная компанией GMV. Она обеспечивает связь, координацию и планирование между аналоговыми базами, расположенными по всему миру.

Центр управления миссией находится в Вене, в штаб-квартире OeWF. Именно там установлена платформа OST, объединяющая 16 наземных «аналоговых» баз в Европе, Африке, Азии, Австралии и обеих Америках. Система синхронизирует часовые пояса, моделирует задержки связи, характерные для межпланетных миссий, и управляет выполнением сложного расписания, что позволяет поддерживать единство действий всех участников.

Платформа OST уже используется в Центре управления модулем Columbus на МКС, а для WBA она адаптирована под задачи лунно-марсианских симуляций, сохранив при этом точность и надежность, требуемые в реальных космических операциях.

Миссия WBA позволит отработать сценарии присутствия человека и логистики на Луне и Марсе, а собранные данные помогут разработать новые процедуры, технологии и модели принятия решений, повышающие автономность и безопасность астронавтов вдали от Земли.