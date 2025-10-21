Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

В 1970-х американский астроном Чарлз Коваль открыл небольшое небесное тело, которое стало первым представителем нового класса объектов — кентавров. Они расположены между поясом астероидов и поясом Койпера и порой имеют сильно вытянутые нестабильные орбиты. Впоследствии это тело назвали Хирон.

Сперва Хирон определили как астероид, но в 1989 году ученые обнаружили, что он проявляет поведение, типичное для кометы, а именно — периодически вспыхивает и гаснет. Поэтому официально Хирон обозначают и как комету (95P/Хирон), и как астероид (2060) Хирон.

В 2011 году астрономы исследовали Хирон во время прохождения на фоне звезд. Тогда же появились свидетельства, что у него могут быть три пылевых кольца. По разным оценкам, они, вероятно, располагаются в радиусе 324 километров от поверхности объекта.

До недавнего времени кольца считались привилегией планет-гигантов. Все изменилось, когда в 2014 году у другого кентавра — астероида Харикло, — а позже и у карликовых планет Хаумеа и Квавара тоже нашли кольца. Это открытие перевернуло представления о динамике малых небесных тел.

В 2023 году международная команда астрономов под руководством Бруно Сикарди (Bruno Sicardy) из Парижской обсерватории во Франции провела новое наблюдение за Хироном. Исследователи не только подтвердили наличие трех пылевых колец у Хирона, но и выяснили, что система колец активно меняется и усложняется.

Оказалось, три кольца окружены еще и широким диффузным гало из пыли, которое простирается гораздо дальше в космическое пространство. Но самое удивительное ждало исследователей на еще большем удалении от Хирона. Астрономы обнаружили признаки существования четвертого, совершенно нового кольца, которое раньше не видели. Оно расположено на расстоянии приблизительно 1400 километров от поверхности. Это может быть первым свидетельством активного формирования новой структуры колец, которую удалось зафиксировать.

Как именно рождаются такие кольца, пока точно не известно. Существует две гипотезы. Одна гласит, что Хирон мог столкнуться с другим небесным телом, в результате чего часть поверхности разрушилась. Этот материал не улетел далеко, а стал вращаться вокруг космического тела и со временем образовал кольца.

Согласно второй гипотезе, когда Хирон приближается к Солнцу, его поверхность нагревается, и часть вещества — лед или пыль — поднимается вверх. Гравитация объекта не дает этому материалу улететь в космос, он постепенно собирается вокруг этого тела и формирует кольца.

Иными словами, ученые еще не знают точно, какой вариант правильный, но дальнейшие наблюдения за Хироном могут помочь разобраться в вопросе и глубже понять физику этих сложных систем.

Участник исследования, астроном Кристиан Перейра (Chrystian Pereira) из Национальной обсерватории Бразилии, полагает, что открытие позволит объяснить, почему кольца чаще всего встречаются в холодных областях Солнечной системы. Возможно, именно низкие температуры и обилие льда позволяют частицам удерживаться вокруг тел, не разрушаясь и не испаряясь.

Научная работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

