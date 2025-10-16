Уведомления
Слушатели узнают про зоопарк в Гелсенкирхене.
О мероприятии
Рурский зоопарк в Гелсенкирхене был открыт в 1949 году по инициативе главы зооторговой компании Германа Руэ и городского совета Гелсенкирхена. Зоопарк построили за рекордные 4,5 месяца и на Пасху 1949 года принял 40 000 посетителей.
Спустя почти четыре десятилетия зоопарк оказался в бедственном положении – его финансовое состояние оставляло желать лучшего, а условия содержания животных не выдерживали никакой критики. В 1996 году городской совет принимает судьбоносное решение о полной реконструкции зоопарка. В следующие полтора десятилетия зоопарк полностью преобразился. На площади в 30 гектаров появился уникальный для Германии парк. В 2005 году открылся первый Мир приключений – Аляска, в 2006 году – Африка, а в 2010 году – Азия.
Зоопарк в Гелсенкирхене предлагает своим посетителям совершить уникальный опыт – самостоятельно исследовать и открыть для себя природу и культуру Аляски, Африки и Азии. Условные границы вольеров исчезают и кажутся невидимыми, делая посещение зоопарка больше похожим на экспедицию.
Зоопарк в Гелсенкирхене уже много раз получает престижные награды в номинациях «Самый семейный зоопарк в Германии» и «Лучший зоопарк Германии».
На лекции слушатели познакомятся с уникальными смешанными экспозициями Севера и тропических лесов, их обитателями, узнают много интересного о современных технологиях содержания животных в ведущих зоопарках Германии.
ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1
