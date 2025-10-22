Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выяснили, с чем связано появление аномалий в ионосфере перед сильными землетрясениями
Камчатские геофизики обнаружили корреляцию между изменениями удельного электрического сопротивления геосреды и аномалиями в ионосфере перед сильными землетрясениями. Идея связать масштабные изменения в ионосфере с подготовкой сильных землетрясений родилась не на пустом месте. Уже несколько десятилетий ученые фиксируют значительные изменения в ионосфере — ионизированной части верхних слоев атмосферы Земли за 5-12 суток перед сильными землетрясениями. Однако физические причины этих изменений оставались загадкой. Большинство исследователей связывали ионосферные аномалии, прежде всего, с влиянием радона, но расчеты показывали, что этого недостаточно.
Исследования проводились при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-27-00352). Над ним работали сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и КамГУ им. Витуса Беринга – Валерий Гаврилов, Евгения Полтавцева, Илья Сагарьяров и Юлия Бусс. Результаты опубликованы в журнале «Геодинамика и тектонофизика».
Ученые уточнили физический механизм формирования крупных неоднородностей в ионосфере на заключительных стадиях подготовки сильных землетрясений. Было показано, что в значительной мере появление аномалий в ионосфере перед сильными землетрясениями связано с изменениями удельного электрического сопротивления геосреды верхней части земной коры на заключительных стадиях подготовки землетрясения.
Для проверки гипотезы исследователи использовали данные многолетних комплексных скважинных измерений, проводимых на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне. С 2003 года на полигоне проводится непрерывный мониторинг изменений электрических свойств земной коры, связанных с процессами подготовки сильных камчатских землетрясений. Измерения проводятся с использованием подземных электрических антенн. Основой такой антенны является металлическая обсадная колонна глубокой (до 3 км) скважины.
Полученные в ходе проведенных исследований результаты имеют важное значение как для развития теоретической основы процессов литосферно-атмосферно-ионосферного взаимодействия, так и для развития методов краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений. Исследования будут продолжены в строящемся на Камчатке «Кампусе первооткрывателей».
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Эксперт объяснил, почему развитие искусственного интеллекта в России несет не только пользу, но и угрозы
Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из ключевых факторов, определяющих глобальную технологическую и экономическую повестку. Для России, стремящейся занять достойное место в числе лидеров цифровой трансформации, ИИ представляет собой одновременно и огромную возможность, и серьезный вызов. Вопрос о том, является ли он двигателем прогресса или источником новых угроз, не имеет однозначного ответа, поскольку обе эти ипостаси тесно переплетены в современной реальности.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Ноября, 2021
Пауки куда умнее, чем вы думаете
20 Марта, 2015
Хоббиты Толкиена родом с острова Флорес?
4 Декабря, 2015
Топ самых опасных монстров из фантастики
25 Июня, 2015
Яблони на Венере
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии