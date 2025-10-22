  • Добавить в закладки
22 октября, 16:00
КамГУ
9

Ученые выяснили, с чем связано появление аномалий в ионосфере перед сильными землетрясениями

❋ 4.9

Камчатские геофизики обнаружили корреляцию между изменениями удельного электрического сопротивления геосреды и аномалиями в ионосфере перед сильными землетрясениями. Идея связать масштабные изменения в ионосфере с подготовкой сильных землетрясений родилась не на пустом месте. Уже несколько десятилетий ученые фиксируют значительные изменения в ионосфере — ионизированной части верхних слоев атмосферы Земли за 5-12 суток перед сильными землетрясениями. Однако физические причины этих изменений оставались загадкой. Большинство исследователей связывали ионосферные аномалии, прежде всего, с влиянием радона, но расчеты показывали, что этого недостаточно.

КамГУ
# землетрясение
# земная кора
# ионосфера
# сейсмическая активность
# сейсмология
Город Елизово, Камчатка, недалеко от эпицентра Камчатского землетрясения 2025 года / © Wikimedia Commons

Исследования проводились при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-27-00352). Над ним работали сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и КамГУ им. Витуса Беринга – Валерий Гаврилов, Евгения Полтавцева, Илья Сагарьяров и Юлия Бусс. Результаты опубликованы в журнале «Геодинамика и тектонофизика».

Ученые уточнили физический механизм формирования крупных неоднородностей в ионосфере на заключительных стадиях подготовки сильных землетрясений. Было показано, что в значительной мере появление аномалий в ионосфере перед сильными землетрясениями связано с изменениями удельного электрического сопротивления геосреды верхней части земной коры на заключительных стадиях подготовки землетрясения.

Сопоставление изменений вертикального ПЭС ионосферы (станция РЕТТ) с изменениями УЭС геосреды на интервале подготовки и реализации Шипунского землетрясения. (а) изменения вертикального ПЭС ионосферы по данным станции РЕТТ (ночное время суток LT, коррекция влияния F10.7); (6) изменения УЭС геосреды, 560 Гц, скв. Г-1, глубина мониторинга 450 м; (в) изменения УЭС геосреды, 160 Гц, скв. Г-1, глубина мониторинга 950 м. / © Валерий Гаврилов, «Геодинамика и тектонофизика»

Для проверки гипотезы исследователи использовали данные многолетних комплексных скважинных измерений, проводимых на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне. С 2003 года на полигоне проводится непрерывный мониторинг изменений электрических свойств земной коры, связанных с процессами подготовки сильных камчатских землетрясений. Измерения проводятся с использованием подземных электрических антенн. Основой такой антенны является металлическая обсадная колонна глубокой (до 3 км) скважины.

Эволюция пространственного распределения положительных возмущений ПЭС ионосферы в околоэпицентральной зоне в период подготовки Шипунского землетрясения в августе 2024 г. Треугольник пункт скважинных измерений Г-1, кружки станции Камчатской сети ГНСС-наблюдений, звездочка эпицентр Шипунского землетрясения / © Валерий Гаврилов, «Геодинамика и тектонофизика»

Полученные в ходе проведенных исследований результаты имеют важное значение как для развития теоретической основы процессов литосферно-атмосферно-ионосферного взаимодействия, так и для развития методов краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений. Исследования будут продолжены в строящемся на Камчатке «Кампусе первооткрывателей».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
КамГУ
13 статей
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».
КамГУ
# землетрясение
# земная кора
# ионосфера
# сейсмическая активность
# сейсмология
Комментарии

