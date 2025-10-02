О мероприятии

Каждая культура получает своеобразие во многом благодаря тем природным условиям, которые способствовали ее появлению. Во многом особенности этрусков могут быть объяснены тем, что она образовалась в Тоскане – римской Тускании (т.е. «стране тусков» — этрусков), очень своеобразной области Италии. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет про природные условия, а также попробуем разобраться в сведениях, которые сообщают о происхождении тирренов античные авторы. Лектор попробует выяснить, что считают современные историки и генетики. Познакомит с этрусским языком и попробует понять, почему науке не удается его расшифровать. Расскажет и об этрусских божествах, которые одновременно и похожи, и непохожи на греческих и римских. Культура Вилланова, к которой восходит этрусская, в свою очередь происходит от протовиллонаванской культуры, корни которой находятся в Центральной Европе.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить