Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают об этрусских божествах, которые одновременно и похожи, и непохожи на греческих и римских.
О мероприятии
Каждая культура получает своеобразие во многом благодаря тем природным условиям, которые способствовали ее появлению. Во многом особенности этрусков могут быть объяснены тем, что она образовалась в Тоскане – римской Тускании (т.е. «стране тусков» — этрусков), очень своеобразной области Италии. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет про природные условия, а также попробуем разобраться в сведениях, которые сообщают о происхождении тирренов античные авторы. Лектор попробует выяснить, что считают современные историки и генетики. Познакомит с этрусским языком и попробует понять, почему науке не удается его расшифровать. Расскажет и об этрусских божествах, которые одновременно и похожи, и непохожи на греческих и римских. Культура Вилланова, к которой восходит этрусская, в свою очередь происходит от протовиллонаванской культуры, корни которой находятся в Центральной Европе.
набережная реки Фонтанки, д.15
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Веками странные огоньки, «танцующие» над поверхностью болот, вселяли ужас суеверным людям и рождали легенды о зловещих духах, заманивающих путников в гибельную топь. Ученые давно пытаются объяснить эти таинственные вспышки света и доказать, что причина их появления — не мистика, а природные процессы. Международная команда физиков и химиков, возможно, нашла ответ на вопрос, как именно появляются эти огоньки.
Черные мамбы и другие змеи этого рода, обитающие в Африке к югу Сахары, — одни из самых ядовитых в мире. Без применения противоядий их укусы, как правило, оканчиваются смертью. Врачи также заметили, что некоторым пациентам после введения антидота сперва становилось лучше, но затем у них начинались крайне болезненные неконтролируемые спазмы мышц. В новом исследовании международная группа ученых выяснила, с чем связан этот эффект.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Межзвездный ковчег: проблемы «спасителя человечества»
Аллегория бессмертия
Компьютерная эволюция
Вывести на чистую воду: как напоить Крым, не обидев чиновников
Живые ископаемые
Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении
Невероятные изображения чужеродных форм жизни в организме человека
«Отличница» против «двоечника»: почему победил Трамп?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии