Лекция
16+
Генетические технологии: лечим неизлечимое

Слушатели узнают про самые перспективные подходы для создания лекарств нового поколения.

Парк «Зарядье»
23 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Доктор биологических наук Дмитрий Сергеевич Костюшев разберет молекулярные основы неизлечимых заболеваний — от наследственных и инфекционных до онкологических. Лектор рассмотрит самые перспективные подходы для создания лекарств нового поколения, способных полностью устранить причину болезни.

На примере передовых мировых исследований и отечественных разработок участники пройдут весь путь: от фундаментального открытия и идеи — до преодоления технических трудностей при создании кандидатных препаратов.

Расписание
23
Четверг
Октябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

15 октября, 11:55
Александр Речкин
2
# биология
# генетика
# технологии
Комментарии

