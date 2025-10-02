О мероприятии

Современный мир предлагает уникальные возможности для существования в нескольких средах одновременно, и одной из таких сред является цифровое пространство. Этот кажущийся компактным мир, который помещается в наших гаджетах, на самом деле представляет собой целую вселенную, позволяющую всего в несколько кликов перемещаться между её точками. В этом аспекте цифровое пространство можно сравнить с квантовой вселенной, где одной из «элементарных частиц» становится сам человек.

Младший научный сотрудник сектора философии естественных наук Института философии РАН Александр Сергеевич Теплов рассмотрит вопросы взаимодействия человека с цифровой средой, включая воздействие больших объемов данных, трансформацию нашего «Я» и влияние на когнитивные процессы. Как адаптироваться к миру, который сам изменяется и меняет людей с невероятной скоростью? Какие трансформации проходит человеческое сознание в цифровой среде, и происходят ли они только на ментальном уровне?

