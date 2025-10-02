Уведомления
Слушатели узнают, какие трансформации проходит человеческое сознание в цифровой среде.
Современный мир предлагает уникальные возможности для существования в нескольких средах одновременно, и одной из таких сред является цифровое пространство. Этот кажущийся компактным мир, который помещается в наших гаджетах, на самом деле представляет собой целую вселенную, позволяющую всего в несколько кликов перемещаться между её точками. В этом аспекте цифровое пространство можно сравнить с квантовой вселенной, где одной из «элементарных частиц» становится сам человек.
Младший научный сотрудник сектора философии естественных наук Института философии РАН Александр Сергеевич Теплов рассмотрит вопросы взаимодействия человека с цифровой средой, включая воздействие больших объемов данных, трансформацию нашего «Я» и влияние на когнитивные процессы. Как адаптироваться к миру, который сам изменяется и меняет людей с невероятной скоростью? Какие трансформации проходит человеческое сознание в цифровой среде, и происходят ли они только на ментальном уровне?
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Веками странные огоньки, «танцующие» над поверхностью болот, вселяли ужас суеверным людям и рождали легенды о зловещих духах, заманивающих путников в гибельную топь. Ученые давно пытаются объяснить эти таинственные вспышки света и доказать, что причина их появления — не мистика, а природные процессы. Международная команда физиков и химиков, возможно, нашла ответ на вопрос, как именно появляются эти огоньки.
Черные мамбы и другие змеи этого рода, обитающие в Африке к югу Сахары, — одни из самых ядовитых в мире. Без применения противоядий их укусы, как правило, оканчиваются смертью. Врачи также заметили, что некоторым пациентам после введения антидота сперва становилось лучше, но затем у них начинались крайне болезненные неконтролируемые спазмы мышц. В новом исследовании международная группа ученых выяснила, с чем связан этот эффект.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
