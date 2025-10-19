Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: В каких странах сосредоточены запасы гелия
Гелий — незаменимый газ, необходимый для квантовых вычислений, производства чипов и оборудования медицинской диагностики. Большую часть его запасов контролируют несколько стран.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers, мировые запасы гелия составляют примерно 51,9 миллиарда кубических метров. Около 40% всех запасов газа приходится на США — 20,6 миллиарда кубических метров.
Далее следует Катар с запасом в 10,1 миллиарда кубических метров. В тройку вошел также Алжир (8,2 миллиарда кубических метров). Среди лидеров оказалась также Россия. Ее запасы — 6,8 миллиарда кубических метров. Еще около двух миллиардов кубических метров гелия приходится на Канаду, а также 1,1 миллиарда кубических метров — на Китай.
Эти данные приблизительны. В первую очередь, они показывают, как пропорционально распределены запасы по странам. Цифры ограничены непрозрачной отчетностью по запасам гелия, а также переменчивыми показателями фактической добычи.
Гелий — ресурс не возобновляемый. Попав в атмосферу, газ уходит в космос, в связи с чем его практически невозможно использовать повторно. Поскольку он добывается вместе с природным газом, переход на возобновляемые источники энергии косвенно ограничивает его доступность.
Синтетической или промышленной альтернативы гелия не существует. Более 30 % его запасов в мире расходуют на криогенику. В первую очередь это касается охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппаратах МРТ и квантовых системах.
