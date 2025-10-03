  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Понятие реальности и времени в квантовой механике

Слушатели узнают о том, что находится за пределами квантового бытия.

ИИМК РАН
23 октября, 13:30 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Гончарная, 12, стр.1

О мероприятии

Доктор философских наук Андрей Юрьевич Севальников расскажет про исследование концепций реальности и времени в квантовой механике. Лектор рассмотрит такие ключевые понятия, как реальность и время в квантовой механике, которые бросают вызов всем существующим соответствующим понятиям. Так, например, экспериментально было показано, что квантовые объекты не существуют в пространстве и времени. Или, событие, однажды произведенное, можно взять и «стереть» из будущего. Причем само такое явление не объясняется обратным ходом времени, которое экспериментально наблюдалось в этом году группой физиков-экспериментаторов из США. Наблюдаемые явления ставят по вопрос о традиционном представлении о пространстве, времени, реальности и причинности. Ставится вопрос о границах понимания реальности, конкретно, например, вопрос о том, что находится за пределами квантового бытия (К.Ф. фон Вайцзеккер).

Расписание
23
Четверг
Октябрь 2025
ул. Гончарная, 12, стр.1 Москва
13:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Гончарная, 12, стр.1

3 октября, 05:01
Александр Речкин
2
# квантовая механика
# физика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 октября, 12:02
Александр Березин

Попытка объяснить хаббловский кризис привела физиков к будущему сжатию Вселенной

В последние 10-12 лет наблюдения новых телескопов показали, что древняя и современная Вселенная расширяется с разными скоростями, хотя в стандартной космологической модели должна с постоянной. Группа физиков предложила возможное объяснение и попутно рассчитала дату «конца света».

Физика
# Вселенная
# космологии
# космологическая теория
# напряженность Хаббла
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
1 октября, 15:49
Редакция Naked Science

Черные вдовы привлекли самцов запахом «немытых ног»

Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.

Биология
# пауки
# феромоны
# черная вдова
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Кардиологи предупредили о повышенном риске для здоровья сердца из-за переезда в США

    2 октября, 21:01

  2. Шесть миллиардов тонн в секунду: планета-странник растет с рекордной скоростью

    2 октября, 15:00

  3. Нейросети сагитировали за веганство лучше людей

    2 октября, 14:47

  4. Цифровой двойник почвы покажет, где будет наводнение, а где засуха

    2 октября, 14:42
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Андрей Безимяу
1 час назад
Виталий, понимаю,что в российских реалиях в это трудно поверить,но таки да,не выгребают.А все деньги за охот. лицензии идут не вороватым чиновникам

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Габит Умашев
2 часа назад
Foxtrot, ну она ещё и не ровная, для отклонения тяги наверное, и будет крутиться вокруг своей оси для отклонения тяги ту или иную сторону, а насчёт

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

emir aznakayev
3 часа назад
Maxim, нейтральные сегодня не значит нейтральные завтра.

Как Европа будет бороться с российской нефтью и газом — и что Россия сделала, чтобы защитить их

emir aznakayev
3 часа назад
Aleksey, в западных банках хранилось не 300 , а более 600 миллиардов зелени. И когда опохмелились, то начали потихоньку выводить оттуда зелень, а быстро

Как Европа будет бороться с российской нефтью и газом — и что Россия сделала, чтобы защитить их

Rafik San
3 часа назад
Ох уж эти звёздно поломанные сказочники и их матрасные сказочки..... Вот мы действительно можем доставить в любую точку планеты "полезный груз" в

Доставка грузов по всему миру за час: представлен новый космический аппарат Arc

Виталий Вершинин
4 часа назад
Андрей, если " охотничий рай", разве не " выгребают"?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Дмитрий Фомин
5 часов назад
Sergey, сам то понял что написал?

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Роман Амот
5 часов назад
92 год и паровозы в Китае... Чую, пиздежом попахивает, шопипец,как раз для наших наивных слушателей и любителей лапши. Странно, что никто в Китае об

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Roman Frolov
7 часов назад
Зачем оскорблять, вроде начинали нормально? В странах европейской цивилизация женщина никогда не была рабой, всегда могла заниматься делами,

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

POIUYT LKJHGF
7 часов назад
Малик, Пипец, ты грамотей, 😁 слово медведь на английском пишется BEAR, а у тебя пиво получилось, учи матчасть, студент 👎

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Sergey Gorovoy
7 часов назад
а ещё они утверждают, что построили какую-то свою стену хуллиард лет тому назад. их пропаганда преподаёт в начальной школе пропаганде рф самые

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Игорь Ливанов
7 часов назад
Ну в Китае нормально так за 26 лет. А в эРэФии за 34 года всë идет как раз наоборот. Не за горами паровозы ,извозчики на лошадях и бурлаки на Волге.

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Сергей Механик
8 часов назад
"T-Sattelite пока работает только в США." Слово"пока" означает, что и у нас в будущем будет работать? 😳👍

Сервис спутниковой связи T-Sattelite начал поддерживать «Google Карты», WhatsApp* и X

Foxtrot Uniform
9 часов назад
Габит, о проблемах с теплозащитой створок РСФ. Почти наверняка там будет подмес воздуха (относительно холодного) от КНД, но форма сопла-то какова?!

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Алекс Ф
9 часов назад
Инир, Ничего не поменяется в ближайшие лет 10-20...

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Иван Колупаев
10 часов назад
Dmitriy, да я тоже так думаю. Боится чел деанонимизации. Правильно впрочем боится 😏 Один фиг получается некрасиво, что политолог который стесняется

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Mikhail Kazachansky
10 часов назад
Muaz, не припомню, чтобы кто-то из некитайцев играл китайскую музыку. Зато китайские музыканты отлично усвоили исполнение европейской музыки,

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Иван Dusien
10 часов назад
Muaz, ты писать грамотно сначала научись, потом будешь про "желелтую расссу" рассуждать.

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Donkey
11 часов назад
Roman, "У женщин всегда была достаточная экономическая свобода, никто не запрещал им зарабатывать деньги." Боюсь, при такой могучей аргументации, я

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Сергей Механик
11 часов назад
Получается, если бы переговорщиками в острых конфликтных ситуациях с обеих сторон был бы ИИ, то компромисса достичь было бы проще. 🤔 Ну а за людей

Нейросети сагитировали за веганство лучше людей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно