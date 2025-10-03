О мероприятии

Доктор философских наук Андрей Юрьевич Севальников расскажет про исследование концепций реальности и времени в квантовой механике. Лектор рассмотрит такие ключевые понятия, как реальность и время в квантовой механике, которые бросают вызов всем существующим соответствующим понятиям. Так, например, экспериментально было показано, что квантовые объекты не существуют в пространстве и времени. Или, событие, однажды произведенное, можно взять и «стереть» из будущего. Причем само такое явление не объясняется обратным ходом времени, которое экспериментально наблюдалось в этом году группой физиков-экспериментаторов из США. Наблюдаемые явления ставят по вопрос о традиционном представлении о пространстве, времени, реальности и причинности. Ставится вопрос о границах понимания реальности, конкретно, например, вопрос о том, что находится за пределами квантового бытия (К.Ф. фон Вайцзеккер).

