Время как проблема восприятия у человека и других живых организмов

О мероприятии

Младший научный сотрудник сектора философии естественных наук Института философии РАН Кирилл Александрович Боженок рассмотрит тему восприятия времени через призму экофеноменологии, натурализма и феноменологии. Особое внимание будет уделено роли темпоральности в восприятии окружающей среды разными живыми существами. Исследования показывают, что восприятие времени связано с метаболизмом: существа с более быстрым метаболизмом воспринимают больше информации, а время для них идет медленнее. Это явление можно сравнить с квантовой вселенной, где время и восприятие могут быть относительными.

Лектор также затронет концепцию «человекоразмерности», введенную советским философом М.К. Петровым, где человек является мерой всех вещей. Это понятие перекликается с квантовой теорией, где наблюдатель влияет на измерения. Без учета человекоразмерности экофеноменология рискует стать абстрактной, но в сочетании с человеческим восприятием она может дать более точное понимание сознания других существ.

Расписание ул. Гончарная, 12, стр.1 Москва 12:15 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация