Социологи выяснили, чем подростков привлекает вейпинг

Вейпинг стал распространенным способом употребления никотина среди подростков наряду с сигаретами. При этом, как выяснили ученые из США, причины, по которым тинейджеры начинают курить, изменились по сравнению с предыдущим десятилетием.

Вейпинг появился меньше века назад, и не до конца известно, как он влияет на человеческий организм. Этой форме курения посвящены многие современные исследования. Например, авторы недавних научных работ обнаружили в моче молодых вейперов высокий уровень свинца и урана, а также составили психологический портрет человека, склонного к вейпингу.

Специалисты из Мичиганского университета в США проанализировали причины, которые побуждают подростков начать использовать вейп, и выяснили, что мотивация современных тинейджеров отличается от мотивации сверстников по данным от 2015 года. Научную статью с таким выводом опубликовал журнал Pediatrics.

В исследовании участвовали 5082 ученика восьмых, десятых и двенадцатых классов в школах США. Они ответили на вопросы онлайн-анкеты, рассказав о своем опыте вейпинга.

Выяснилось, что на момент проведения опроса 1,7% восьмиклассников, 4,2% десятиклассников и 7,8% двенадцатиклассников курили вейп почти каждый день за последний месяц. Из них для 70% парение было способом расслабиться, и эта же причина стала самой популярной для всех групп респондентов.

На втором месте по частотности оказалось желание поэкспериментировать, на третьем — скука. Распространенной была и такая причина, как привлекательный вкус пара. Те, кто использует вейп ежедневно, достаточно часто упоминали, что он помогает им «чувствовать себя хорошо» или просто «удобнее сигарет».

Исследователи сообщили, что за последние 10 лет мотивация курящих подростков изменилась: раньше самой распространенной причиной употребления никотина был интерес к экспериментам, а снятие стресса и расслабление занимали пятую позицию. Это стоит учитывать при борьбе с курением в молодом возрасте.

«Среди подростков, которые курят почти ежедневно, 43% сообщают, что делают это, так как подсели. Вызывает беспокойство факт, что так много подростков чувствуют зависимость от никотина. Еще одной причиной, о которой сообщил примерно каждый пятый человек, занимающийся вейпингом почти ежедневно, было желание контролировать свой вес. Необходимы дополнительные исследования по этому вопросу, но родители и медицинские работники должны знать, что многие подростки занимаются вейпингом, чтобы похудеть или не поправиться», — подчеркнули авторы статьи.

По мнению ученых, подростков нужно не только проверять на никотин, но и обследовать на наличие стресса и тревожности. Это позволит раньше выявлять и эффективнее предотвращать зависимость в молодом возрасте.

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