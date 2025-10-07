  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 октября, 17:12
Юлия Трепалина
18

Будущие медики оказались менее физически активны, чем студенты других направлений

❋ 4.1

Медикам, вероятно, лучше других известно о вреде малоподвижного образа жизни. Тем не менее исследование в крупном университете показало, что будущие врачи чаще, чем студенты других специальностей, не соблюдают рекомендации ВОЗ о физической активности. Согласно этим нормам, упражнениям средней интенсивности нужно уделять не меньше 2,5 часа в неделю, а при высокоинтенсивных тренировках минимальный порог составляет час с четвертью.

Медицина
# врачи
# здоровый образ жизни
# медики
# спорт
# студенты
# физическая активность
студенты-медики
© EJ Li, unsplash.com

На повышенную распространенность гиподинамии у студентов-медиков обратили внимание ученые из Саудовской Аравии. Они провели опрос об уровне физической активности и жизненном укладе в Университете короля Фейсала (King Faisal University, KFU). По данным вуза, в 2024 году в нем насчитывалось более 45 тысяч студентов, проходящих подготовку по 15 направлениям, включая медицину, ветеринарию, инженерные науки и другие.

К исследованию, статья о котором вышла в журнале Cureus, привлекли свыше 550 учащихся разных колледжей в составе университета. Выяснилось, что почти треть респондентов (32,8%) ведут менее активный образ жизни, чем предписывает Всемирная организация здравоохранения. По словам арабских авторов, похожие результаты ранее получали в университетах других стран: например, в американских и канадских вузах.

Более детальный анализ ответов показал, что среди будущих медиков доля малоподвижных людей достигала 37,3%, тогда как у студентов немедицинских специальностей показатель был на уровне 25%. С помощью статистических методов исследователи установили, что у тех, кто учился на врачей, вероятность оказаться в числе физически неактивных была на 63,5% выше, чем у слушателей остальных направлений.

Ссылаясь на данные научных работ, исследователи отметили, что тенденцию выявляли в ряде других государств Азии. Вероятную причину арабские специалисты видят в нехватке времени из-за высокой академической нагрузки, которая характерна для подготовки будущих врачей.

Другим существенным фактором риска гиподинамии оказалось курение. При наличии этой вредной привычки вероятность недостаточного уровня физической активности у студентов возрастала более чем в три раза. Эту зависимость назвали самой выраженной среди рассмотренных, что говорит о взаимосвязи разных проявлений нездорового образа жизни.

Ученые отметили еще несколько любопытных корреляций. Например, третьекурсники оказались самыми физически активными, а к пятому году обучения распространенность гиподинамии достигала пика. Проживавшие в студенческом городке были менее склонны регулярно тренироваться. Возможные причины — слабая мотивация соседей по общежитию и недостаточно развитая спортивная инфраструктуры на территории кампуса.

Судя по тому, что в русскоязычной научной литературе тоже встречаются статьи о недостаточном уровне физической активности у студентов-медиков, проблема актуальна и для отечественных вузов. Для исправления ситуации исследователи рекомендовали внедрять в университетах программы укрепления здоровья, создавать в студгородках зоны для активного отдыха, разрабатывать информационные кампании, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от курения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
842 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# врачи
# здоровый образ жизни
# медики
# спорт
# студенты
# физическая активность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Основы военной генеалогии. Как восстановить боевой путь предка в Великой отечественной войне
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Зачем сегодня нужны университеты?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Резистентность бактерий: современные вызовы и перспективы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
50 фактов об астероидах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
600
Симбиоз лишайников
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
08 Окт
600
Астрономическая обсерватория Московского университета
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
От Луны до Харона: загадки спутников планет Солнечной системы
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
08 Окт
750
На что способен дофамин на самом деле?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Александр III – история становления императора
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
7 октября, 11:30
Юлия Трепалина

Психологи оценили, как привычка мастурбировать меняется с возрастом

Специалисты в области сексуального здоровья и психологии из Университета Осло проанализировали, как на протяжении жизни — с юности до 50 лет — меняется такая форма сексуальной активности человека, как мастурбация. Многолетнее исследование выявило тенденции, характерные для мужчин и женщин. Причем оказалось, что от частоты секса с партнером или партнершей эти траектории в основном не зависели.

Психология
# мастурбация
# мужчины и женщины
# секс
# сексуальное поведение
7 октября, 12:52
Мария Азарова

Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили за открытие квантового туннелирования на макроуровне

Нобелевскую премию по физике 2025 года получили ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис.

Физика
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по физике
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые создали точный датчик тока для термоядерного реактора

    7 октября, 17:54

  2. Будущие медики оказались менее физически активны, чем студенты других направлений

    7 октября, 17:12

  3. Кратковременное потепление Тихого океана радикально изменило пищевые цепочки в нем

    7 октября, 15:05

  4. В лунном грунте, привезенном «Аполлонами», нашли серную аномалию

    7 октября, 14:50
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

михаил в
9 минут назад
В РФ нет гэс? Нет ТЭЦ??? Один газ только? Кто рисовал эту бредятину?

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Foxtrot Uniform
13 минут назад
Габит, "...ну она ещё и не ровная,.." - "она" - это кто? Или что?!

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Салим Алеулов
24 минуты назад
Alexander, живу в Европе три года. До этого прожил 29 лет в России. И да, каменный век в России, мой котик, но уж точно не в Европе))

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Гриня Медведков
35 минут назад
Название МГУ даже написать правильно не смогли.

Инфографика: университеты, подготовившие наибольшее число миллиардеров

Dmitriy Dorian
1 час назад
Алексей, а вы не могли бы хотя бы кратко сформулировать ваш тезис, аргументом к которому вы предлагаете эту статью? И кратко, в чём аргумент? Чтобы,

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

kryukowww
1 час назад
Станислав, точно, есть только деградирующие страны.

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Maksim J
1 час назад
Sam, авиация порой сбивает боеголовки, если есть навык. Плюс авиация хорошо доставляет подарки, как минимум разгоняя ракетные блоки. Не всегда

Американский эксперт сравнил Су-57 и F-35: преимущество России — вопрос темпов производства

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Александр, Про табачный кризис статью напишете?

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Алексей Филиппов
2 часа назад
Руслан, а ты хорош)

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Александр Березин
2 часа назад
"Александр, тоже довольно спорное утверждение. " Если вам кажется, что оно спорное -- спорить о нем вам надо уже не со мной.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Александр Березин
2 часа назад
Иван, если у вас двухместный бомбер с массой 45 т не отличается принципиально от одноместного истребителя в 33 т -- исполать. С этим просто не ко мне.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Александр Березин
2 часа назад
Дмитрий, "Александр, не оценил вашу иронию. "Это оценка современников событий -- людей из СССР. Не моя." Это очень субъективное понятие

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

George Iron
2 часа назад
AntiTrumpForever, Ерунда! Украина не сама все это имеет, восновном всё что есть у них, это ему вес запад в этом помогает, всё что вы имеете ввиду и за хорошие

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
"жизнь вчетвером на 36 кв. м" это вы в современных студиях еще не жили... ситуация с обеспеченностью жильем сейчас не намного лучше, еще и платить

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, тоже довольно спорное утверждение. Требования к гражданским авиадвигателям иные. Там важнее ресурс, экономичность, надежность. К

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Фаррух Булсара
2 часа назад
Mikhail, нет такой страны.

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

George Iron
2 часа назад
Федор, конечно что это ИИ. Всё это что он написал, это от chatgpt, эго почерк.😂

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Алексей Филиппов
2 часа назад
Алексей, утилизационный сбор теперь для физлиц, "Макс" - 'слизаная версия' Ватсапп, (МС 21) ожидающий коммерческих полетов уже 9 лет, 'убийца Айфона'

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Александр, не оценил вашу иронию. "Это оценка современников событий -- людей из СССР. Не моя." Это очень субъективное понятие "современники" и

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

George Iron
2 часа назад
Вес этот рейтинг, это ерунда! Многое то что есть в России, нет не в США и нет в Европе. До санкций был я часто в Европе и жил в США несколько лет. Там

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно