Будущие медики оказались менее физически активны, чем студенты других направлений

Медикам, вероятно, лучше других известно о вреде малоподвижного образа жизни. Тем не менее исследование в крупном университете показало, что будущие врачи чаще, чем студенты других специальностей, не соблюдают рекомендации ВОЗ о физической активности. Согласно этим нормам, упражнениям средней интенсивности нужно уделять не меньше 2,5 часа в неделю, а при высокоинтенсивных тренировках минимальный порог составляет час с четвертью.

На повышенную распространенность гиподинамии у студентов-медиков обратили внимание ученые из Саудовской Аравии. Они провели опрос об уровне физической активности и жизненном укладе в Университете короля Фейсала (King Faisal University, KFU). По данным вуза, в 2024 году в нем насчитывалось более 45 тысяч студентов, проходящих подготовку по 15 направлениям, включая медицину, ветеринарию, инженерные науки и другие.

К исследованию, статья о котором вышла в журнале Cureus, привлекли свыше 550 учащихся разных колледжей в составе университета. Выяснилось, что почти треть респондентов (32,8%) ведут менее активный образ жизни, чем предписывает Всемирная организация здравоохранения. По словам арабских авторов, похожие результаты ранее получали в университетах других стран: например, в американских и канадских вузах.

Более детальный анализ ответов показал, что среди будущих медиков доля малоподвижных людей достигала 37,3%, тогда как у студентов немедицинских специальностей показатель был на уровне 25%. С помощью статистических методов исследователи установили, что у тех, кто учился на врачей, вероятность оказаться в числе физически неактивных была на 63,5% выше, чем у слушателей остальных направлений.

Ссылаясь на данные научных работ, исследователи отметили, что тенденцию выявляли в ряде других государств Азии. Вероятную причину арабские специалисты видят в нехватке времени из-за высокой академической нагрузки, которая характерна для подготовки будущих врачей.

Другим существенным фактором риска гиподинамии оказалось курение. При наличии этой вредной привычки вероятность недостаточного уровня физической активности у студентов возрастала более чем в три раза. Эту зависимость назвали самой выраженной среди рассмотренных, что говорит о взаимосвязи разных проявлений нездорового образа жизни.

Ученые отметили еще несколько любопытных корреляций. Например, третьекурсники оказались самыми физически активными, а к пятому году обучения распространенность гиподинамии достигала пика. Проживавшие в студенческом городке были менее склонны регулярно тренироваться. Возможные причины — слабая мотивация соседей по общежитию и недостаточно развитая спортивная инфраструктуры на территории кампуса.

Судя по тому, что в русскоязычной научной литературе тоже встречаются статьи о недостаточном уровне физической активности у студентов-медиков, проблема актуальна и для отечественных вузов. Для исправления ситуации исследователи рекомендовали внедрять в университетах программы укрепления здоровья, создавать в студгородках зоны для активного отдыха, разрабатывать информационные кампании, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от курения.

