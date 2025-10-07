Уведомления
Будущие медики оказались менее физически активны, чем студенты других направлений
Медикам, вероятно, лучше других известно о вреде малоподвижного образа жизни. Тем не менее исследование в крупном университете показало, что будущие врачи чаще, чем студенты других специальностей, не соблюдают рекомендации ВОЗ о физической активности. Согласно этим нормам, упражнениям средней интенсивности нужно уделять не меньше 2,5 часа в неделю, а при высокоинтенсивных тренировках минимальный порог составляет час с четвертью.
На повышенную распространенность гиподинамии у студентов-медиков обратили внимание ученые из Саудовской Аравии. Они провели опрос об уровне физической активности и жизненном укладе в Университете короля Фейсала (King Faisal University, KFU). По данным вуза, в 2024 году в нем насчитывалось более 45 тысяч студентов, проходящих подготовку по 15 направлениям, включая медицину, ветеринарию, инженерные науки и другие.
К исследованию, статья о котором вышла в журнале Cureus, привлекли свыше 550 учащихся разных колледжей в составе университета. Выяснилось, что почти треть респондентов (32,8%) ведут менее активный образ жизни, чем предписывает Всемирная организация здравоохранения. По словам арабских авторов, похожие результаты ранее получали в университетах других стран: например, в американских и канадских вузах.
Более детальный анализ ответов показал, что среди будущих медиков доля малоподвижных людей достигала 37,3%, тогда как у студентов немедицинских специальностей показатель был на уровне 25%. С помощью статистических методов исследователи установили, что у тех, кто учился на врачей, вероятность оказаться в числе физически неактивных была на 63,5% выше, чем у слушателей остальных направлений.
Ссылаясь на данные научных работ, исследователи отметили, что тенденцию выявляли в ряде других государств Азии. Вероятную причину арабские специалисты видят в нехватке времени из-за высокой академической нагрузки, которая характерна для подготовки будущих врачей.
Другим существенным фактором риска гиподинамии оказалось курение. При наличии этой вредной привычки вероятность недостаточного уровня физической активности у студентов возрастала более чем в три раза. Эту зависимость назвали самой выраженной среди рассмотренных, что говорит о взаимосвязи разных проявлений нездорового образа жизни.
Ученые отметили еще несколько любопытных корреляций. Например, третьекурсники оказались самыми физически активными, а к пятому году обучения распространенность гиподинамии достигала пика. Проживавшие в студенческом городке были менее склонны регулярно тренироваться. Возможные причины — слабая мотивация соседей по общежитию и недостаточно развитая спортивная инфраструктуры на территории кампуса.
Судя по тому, что в русскоязычной научной литературе тоже встречаются статьи о недостаточном уровне физической активности у студентов-медиков, проблема актуальна и для отечественных вузов. Для исправления ситуации исследователи рекомендовали внедрять в университетах программы укрепления здоровья, создавать в студгородках зоны для активного отдыха, разрабатывать информационные кампании, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от курения.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Специалисты в области сексуального здоровья и психологии из Университета Осло проанализировали, как на протяжении жизни — с юности до 50 лет — меняется такая форма сексуальной активности человека, как мастурбация. Многолетнее исследование выявило тенденции, характерные для мужчин и женщин. Причем оказалось, что от частоты секса с партнером или партнершей эти траектории в основном не зависели.
Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили за открытие квантового туннелирования на макроуровне
Нобелевскую премию по физике 2025 года получили ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
