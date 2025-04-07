К выпускному курсу все студенты-медики получили депрессию

Ученые из Челябинска и НовГУ изучили влияние психологических барьеров на общепрофессиональную подготовку будущих врачей и узнали, что к последнему курсу у всех студентов была депрессия.

В число авторов работы вошел директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков. В исследовании приняли участие 89 студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета: 58 юношей и 31 девушка в возрасте от 18 до 22 лет. Экспериментальные группы составили студенты первого, третьего и шестого курсов.

Для исследования психоэмоционального состояния студентов использовались шкала депрессии Бэка, шкала оценки реактивной и личностной тревоги Спилбергера-Ханина, методика экспресс-диагностики невроза Хека-Хесса. Определение характерологических особенностей личности проводилось с использованием методики «Акцентуации характера» Шмишека.

— У значительной части студентов шестого курса выявлены признаки депрессивного состояния умеренной и высокой степени, что говорит о нестабильности их эмоционального фона, снижении настроения и работоспособности, — рассказал Василий Чулков. — Также у студентов третьего и шестого курсов наблюдаются высокие показатели ситуативной и личной тревожности. У шестого курса — высокая степень выраженности невроза как реакции на определенную ситуацию.

Наименьшие показатели депрессии, тревожности и невроза были у первокурсников. В частности, у 66% первокурсников депрессия отсутствует. На шестом курсе студентов без депрессии не выявлено вообще. Мы связываем это с тем, что невротическое психогенное состояние развивается под действием хронического учебного стресса. На последнем курсе к этому добавляются проблемы подготовки к государственной итоговой аттестации, поступления в ординатуру и дальнейшего трудоустройства.

Среди участников эксперимента была определена группа риска — в нее вошли 55 студентов с высокими показателями невротизации личности, тревожности, склонности к депрессии. В этой группе провели дополнительную диагностику определения акцентуаций характера. По мнению ученых, сочетание определенных личностных черт усиливает выраженность невротической реакции на внешние обстоятельства.

Среди студентов группы риска были выявлены высокие результаты по демонстративному (20%), экзальтированному (20%) и гипертимному (16%) типу акцентуаций характера. Например, установлена взаимосвязь между экзальтированным типом акцентуации и ситуативной тревожностью, невротизацией и депрессией. Чем сильнее в поведении таких студентов выражена экзальтированная реакция на происходящее, тем чаще у них появляется излишняя тревожность за успех собственной учебно-профессиональной деятельности, эмоциональная «трансформация» рядовых трудностей в серьезные проблемы, склонность к паникерству или уход в депрессивное состояние.

Люди, относящиеся к данному типу, довольно ярко проявляют свои эмоции, возникающие в качестве реакции на происходящие события. Это означает, что они ярче реагируют в том случае, если произошло нечто положительное, и наоборот — намного тяжелее воспринимают печальные события.

Также нашли взаимосвязь между гипертимным типом акцентуации и личностной и ситуативной тревожностью, между демонстративным типом и ситуативной тревожностью и депрессией.

— Связь демонстративной и гипертимной акцентуации с тревожностью можно объяснить тем, что оба типа личности ориентированы на удачу, на эталонность собственного Я, оба тщеславны и самоуверенны, — отметил Василий Чулков. — Однако в затруднительных учебных ситуациях эти студенты испытывают тревогу, опасаясь не только за успехи учебно-познавательной деятельности, но и за собственный имидж. Постоянные волнения «за себя», мысли о том, «что обо мне скажут» и «как я выгляжу», также могут стать причиной появления невротических расстройств.

Люди гипертимного типа обладают повышенной словоохотливостью, а также приподнятым настроением, которое сочетается с неуемной жаждой деятельности. Можно заметить их склонность часто отклоняться от темы разговора. Демонстрируют высокую общительность, склонны к лидерству, весьма активно прибегают к использованию невербальных средств общения.

Кроме этого, установлены взаимосвязи между уровнем невротизации и застревающим и эмотивным типами акцентуаций. Это значит, что студенты с повышенной чувствительностью и отзывчивостью, а также те, для кого характерна длительная задержка на конкретном событии или чувстве, гораздо чаще подвержены возникновению невротических реакций.

Данные исследования были соотнесены с показателями успеваемости по общепрофессиональным компетенциям. Выяснилось, что, чем сильнее у студентов выражены ситуативная тревожность и депрессивные тенденции, характеризующиеся дезорганизацией интеллектуальной деятельности, тем ниже показатели их академической успеваемости. Такое же влияние оказывает невротизация личности. А вот взаимосвязь между успеваемостью и акцентуацией характера выявлена не была.

Акцентуация характера — это чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая крайний вариант психической нормы.

Авторы исследования сформулировали ряд рекомендаций по психопрофилактике для студентов медицинских вузов.

— В качестве профилактики могут выступать ранняя диагностика признаков невротических расстройств, психологическое обучение представлениям о психическом здоровье человека, о деструктивных процессах, происходящих в организме под воздействием невротических реакций; создание мотивации, направленной на преодоление невротических форм реагирования; сотрудничество и взаимопонимание между преподавателями и студентами; формирование навыков психической саморегуляции, развитие чувства юмора через формы воспитательной работы, — пояснил Василий Чулков.

Статья была опубликована в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика».

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НовГУ 16 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.