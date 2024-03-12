Ученые Пермского Политеха рассказали, как возникает эффект Манделы

Многие уверены, что русские выиграли Бородинское сражение, а по вентиляции можно передвигаться, как по тайным ходам внутри здания. Говорил ли Борис Ельцин «Я устал! Я ухожу»? И насколько слышен звук выстрела из оружия с глушителем на самом деле? Ученые Пермского Политеха объяснили, как возникает «эффект Манделы» — феномен коллективных ложных воспоминаний.

Память, как и все психические процессы, является свойством мозга, которое обеспечивает запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание и забывание информации. В ряде исследований было доказано, что процесс памяти связан с работой гиппокампа — участков головного мозга, расположенных в височных долях обоих полушарий. Помимо этого, она связана с работой нейронных сетей, которые могут быть распределены по всему мозгу. Кроме того, память обеспечивает целостность психики и человеческой личности.

Надолго человек запоминает ту информацию, которая вызвала в нем эмоциональную реакцию, а также если многократно встречался с ней, то есть имел возможность постоянно повторять материал. Но со временем фрагменты прошлых событий могут тускнеть и исчезать из памяти. Чтобы восполнить брешь, мозг иногда формирует ложные воспоминания, причем неосознанно. Некоторую информацию можно и внушить — это прием манипуляции.

Что такое «эффект Манделы»?

«Так называют эффект ложной коллективной памяти, когда воспоминания группы людей противоречат реальным фактам, а некоторые детали прошлых событий искажаются. Более научное определение этого явления — конфабуляция, а термин «эффект Манделы» предложила писательница Фиона Блум. В 2009 году она заметила, что в интернете вполне серьезно обсуждалась смерть политического деятеля Нельсона Манделы в 1980 году, а также выступления его вдовы. Но на момент обсуждений политик был еще жив и скончался только четыре года спустя», — объясняет Ольга Юрьева, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

Почему ошибочные воспоминания возникают у многих людей сразу?

Психолог ПНИПУ рассказывает, что универсальной причины эффекту Манделы не существует. Во-первых, человеческая память несовершенна. Людям сложно запомнить что-либо досконально, внимание избирательно, поэтому мозг будет восполнять упущенные фрагменты. Возможно смешение, наложение близких воспоминаний. Кроме того, травмирующие, негативные эпизоды из прошлого могут подавляться психикой человека. Во-вторых, коллективное искажение информации можно объяснить феноменом конформизма, когда человек склонен соглашаться и принимать информацию, поддержанную большинством. В-третьих, в современном мире на нас воздействует интенсивный информационный поток, в котором сложно выделить истинные факты или фейки. Возможно, что подобный эффект порой используют намеренно — для формирования общественного мнения.

Подтверждают ли этот феномен опыты?

За рубежом исследования эффекта Манделы проводятся регулярно. В 1981 году американские психологи Уильям Брюэр и Джеймс Трейенс изучили ошибки при кратковременном запоминании. В эксперименте участвовали 30 испытуемых, которым нужно было зайти в кабинет врача на полминуты и запомнить как можно больше деталей. Большинству легко запомнились те вещи, которые можно найти в любом таком кабинете, например, офисный стол и стул. Только восемь человек вспомнили про череп, оставленный на полке. Интересно, что некоторые упомянули книги, хотя их в кабинете не было вовсе. Это говорит о том, что воспоминания о месте могут быть ошибочны из-за стереотипа, сформированного нашим представлением.

В 1999 году Джим Коан, профессор психологии из США, провел эксперимент «Затерянные в торговом центре». Он дал членам своей семьи почитать истории из своего детства. Рассказ о том, как его брат потерялся в торговом центре, был выдуманным. Но брат исследователя был уверен, что такое действительно произошло с ним в прошлом, и даже дополнил историю новыми деталями. Позднее когнитивный психолог Элизабет Лофтус повторила опыт Коана с большим числом испытуемых. Результат показал, что четверть из них не смогла распознать ложное воспоминание.

Исследование психологов Чикагского университета от 2022 года посвящено изучению визуального эффекта Манделы. Испытуемым предлагали вспомнить, как выглядят изображения популярных у американцев символов. В результате испытуемые делали ошибки примерно в 65 процентов случаев, хотя были хорошо знакомы с этими символами и уверены в своем выборе.

Нейробиолог Кейтлин Амондт объясняет эффект Манделы тем, что схожие воспоминания хранятся в клетках мозга, расположенных рядом. Значит, когда человек пытается что-то вспомнить, нейроны могут изменять свои связи, добавляя событию новую информацию из других фрагментов памяти. И ошибочные нейронные соединения приводят к появлению ложных воспоминаний.

«Важно помнить, что когнитивные искажения не являются патологией. Чтобы предотвратить эффект Манделы, необходимо развивать свою эрудицию и критическое мышление, заниматься самообразованием, по возможности работать с первоисточниками», — советует Ольга Юрьева.

Самые яркие примеры эффекта Манделы

«Многим нашим соотечественникам известна картина художника Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Но ее истинное название менее драматично — «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». То есть указания на убийцу на самом деле нет», — рассказывает Константин Антипьев, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

Ложное воспоминание в памяти многих связано с отставкой президента Бориса Ельцина. Многим его фраза запомнилась как «Я устал! Я ухожу». На самом деле в его историческом новогоднем обращении она звучала иначе: «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Речь идет не об усталости, а о завершении одного цикла и начале другого с новыми политиками.

Предвыборный танец Бориса Ельцина в 1996 году / © Getty images

Еще одним примером эффекта Манделы можно считать Бородинское сражение 7 сентября 1812 года. Многие убеждены, что Бородинская битва закончилась победой русских войск. Такое представление об исходе битвы возникло из-за искажения событий в литературе и кинематографе. На самом деле сражение закончилось ничьей: ни русская, ни французская армии не достигли стратегической победы. Более того, зарубежные историки считают, что победа была на стороне французов. Согласно правилам войны того времени, за кем остался контроль над местом боя, тот и победил.

Ледовое побоище произошло 5 апреля 1242 года. Однако если верить исследователям, оно сильно отличалось от той картины, что представлена в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 год). Прежде всего, в ранних летописях нет слов о том, как тевтонские рыцари проваливались под лед. К тому же снаряжение и русских, и немецких воинов весило примерно одинаково, оттого смысла переносить сражение на хрупкий лед не было вовсе.

Есть множество других мифов, в которые мы верим благодаря кино. В научно-фантастических фильмах, боевиках и экшенах в угоду зрелищности используется множество эффектов. Графика улучшается, и эффекты выглядят все более натурально. Но из-за этого у зрителя формируется представления, что и в реальной жизни они «работают» таким же образом. Какие из сформировавшихся стереотипов работают, а какие нет?

Миф 1. Вентиляцию можно использовать для перемещения внутри здания

«Наверно, в производственных и больших общественных зданиях бывают сечения воздуховодов больших размеров. Но в России такие протяженные системы, как показывают в американских фильмах, проектируют крайне редко — они не эффективны. Поэтому далеко по такой вентсистеме переместиться не удастся, максимум — из здания на улицу или наоборот. Переход между помещениями по вентиляционной системе маловероятен», — объясняет Антон Логинов, старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения ПНИПУ.

Кадр из к/ф «Крепкий орешек» / © Getty images

В жилых зданиях ширина воздуховода обычно равна 0,3-0,5 метра — не каждый ребенок поместится в такие размеры, не говоря уже о взрослом, которому к тому же нужно ползти. В офисных зданиях вентиляционный канал может достигать размера 0,4 на 0,6 метра, при этом ответвления к помещениям будут гораздо меньше — примерно 0,2 на 0,2 метра. Сечения воздуховодов определяются на основании аэродинамического расчета, и требования к ним изложены в строительной и санитарной нормативной литературе.

В крупных торговых центрах действительно бывают воздуховоды шириной 1-1,5 метра. Для каждого здания системы вентиляции индивидуальны и зависят не только от назначения самого здания, но и от его размеров и особенностей технологических процессов внутри него. С одинаковыми вентсистемами могут быть только типовые жилые здания.

Миф 2. Лазерные лучи не работают в космосе

В научно-фантастических фильмах о космосе авторы часто демонстрируют лазерные лучи, которые рассекают пространство и поражают цели как оружие. Появилось суждение о том, что это в принципе невозможно, поскольку лазеры в вакууме, среде без воздуха, не работают. Но так ли это?

«Лазерное излучение — это электромагнитные волны, и в безвоздушном пространстве они распространяются даже лучше, поскольку ничто им не мешает. В 1960-е годы прошлого века проводился эксперимент по «лазерной локации Луны»: лучом измеряли расстояние между двумя точками на поверхностях Земли и Луны. С тех пор лазерные технологии стали важной частью освоения космоса и научных исследований», — рассказывает Нина Любимова, старший преподаватель кафедры прикладной физики ПНИПУ.

Существует также технология лазерных «путеводных звезд». Она используется для того, чтобы добавить резкости дальним объектам при их рассмотрении через телескоп. Когда свет от звезды проходит через слои атмосферы, вихревые потоки делают изображение размытым. Лазеры используются для того, чтобы создать рядом с реальными космическими объектами искусственную «путеводную звезду». Лазерный луч искажается при его излучении с Земли. Компьютер анализирует искривление луча и корректирует положение зеркал телескоп так, чтобы искаженный свет максимально выпрямился. Учитывая полученные с помощью искусственной звезды данные, можно получить четкое изображение находящихся рядом планет и звезд.

Миф 3. Раз радиация невидима, то и облученные предметы не могут светиться

Чтобы показать, что предмет или организм подвергся невидимому радиоактивному облучению, в кино или комиксах его наделяют способностью светиться — это явление называется радиолюминесценция. В реальности оно действительно возможно, но необходимо соблюсти условия.

«Самый известный пример свечения, возникшего из-за радиации, — это излучение Вавилова-Черенкова. Оно возникает в жидкостях и газах, когда через них проходят быстро движущиеся заряженные частицы. «Быстро» — значит быстрее скорости света в данной среде. Некоторые радиоактивные вещества мерцают и сами по себе — например, от плутония-238 высокой очистки может исходить слабый красноватый свет. Но это не специфическое радиоактивное свечение, а обычное излучение нагретого тела, какое исходит от раскаленного на огне гвоздя, например. За нагрев слитка плутония отвечает процесс естественного радиоактивного распада ядер его атомов, который в плутонии идет крайне активно», — объясняет Нина Любимова.

Соединения урана тоже могут светиться, если смешать их с другими веществами. Например, источает свет урановое стекло, известное своей необычной желтовато-зеленой окраской. Помните советские часы со светящимися стрелками? Их свечение могло быть вызвано радиоактивностью. В советское время существовал светящийся краситель — это смесь сульфида цинка, меди и крошечных количеств радиоактивного вещества, например, радия или тория. Источником энергии для свечения выступало альфа-излучение от радиоактивного материала. Такие красители действительно светятся из-за радиации, но светится не само радиоактивное вещество, а краска-люминофор. Не было бы ее – не было бы и свечения.

Миф 4. Выстрел из оружия с глушителем практически беззвучен

«Многие представляют выстрел из оружия с глушителем как еле слышимый звук, но это только чудесная работа звукорежиссеров. Классический глушитель выглядит как пустотелый цилиндр, изготовленный из стали, меди или ударопрочного пластика. Внутри цилиндра есть камеры, предназначенные для отвода пороховых газов. Все глушители снижают шум, который является следствием ударной волны воспламеняющегося заряда. В момент выстрела газы попадают сразу в несколько камер, где они теряют свою скорость, одновременно расширяясь и охлаждаясь. В ходе экспериментов коллегам удалось установить, что звук от оружия с глушителем человек услышит на расстоянии примерно 10 метров, а без глушителя — 50 метров», — отмечает Нина Любимова.

Эффект Манделы — это явление коллективного искажения воспоминаний. Причины тому могут быть различны: утрата фрагментов памяти, который наш мозг пытается восполнить с помощью воображения, внушаемость и формирование собственного мнения на основе суждений большинства, манипуляции с информацией и распространение фейков. Чтобы не поддаться эффекту, специалисты советуют развивать критическое мышление, проверять информацию, искать первоисточники.

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ПНИПУ 583 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.