Новая вакцина от лишая снизила вероятность приобретения слабоумия

Те из нас, кто переболели ветряной оспой, получают «спящие» вирусы ветрянки в нейронах. С возрастом, когда иммунитет ослабевает, у части людей он просыпается и дает «опоясывающий лишай», не имеющий отношения к лишаям реальным. Новые данные показали: вирусы, «спящие» в нейронах человека, могут вызывать еще и массовое слабоумие.

Ветрянку принято считать несерьезной детской болезнью: среди антипрививочников распространены даже «ветряночные вечеринки», где родители сознательно заражают своих детей ветрянкой. Однако переболевшие сохраняют в нейронах «спящие» вирусы Varicella zoster. К пожилому возрасту иммунитет снижается, вирус реактивируется у четверти переболевших, а для лиц старше 80 — до половины. Последствия его часто бывают тяжелыми — вплоть до инвалидизирующих на всю оставшуюся жизнь болей.

Новая работа в журнале Nature Medcine указывает на то, что этот вирус может быть причиной еще одного заболевания (точнее, целой их группы) — приобретенного слабоумия (деменции). Исследователи установили, что те, кто получал новую версию вакцины от опоясывающего лишая (Shingrix), страдали деменцией значительно реже, чем те, кто получал более старую (Zostavax).

Ученые еще несколько лет назад заметили, что те, кто вакцинировался от опоясывающего лишая, на 28% реже страдают деменцией. Однако этот эффект удалось зафиксировать только для женщин, у мужчин он был недостаточно статистически значим. Кроме того, эти результаты поставили под сомнение.

Дело в том, что люди, склонные вакцинироваться на протяжении жизни, в целом более здоровы, чем те, кто не склонен. Например, известно, что те, кто регулярно вакцинируется от гриппа, намного реже остальных страдает болезнью Альцгеймера. Это вызвало предположения, что эта болезнь, по сути, просто поражение мозга вирусом того же гриппа. Вакцина БЦЖ также показывает корреляцию со сниженной вероятностью деменции.

Таким образом, не вполне ясно, почему вакцинированные от опоясывающего лишая страдают деменцией реже. Это могло быть как из-за реально защитной силы именно этой вакцины, так и потому, что склонные вакцинироваться уже частично защищены другими вакцинами.

Одной из претензий к более ранним работам, показывавшим более низкую долю людей с деменцией среди вакцинированных от опоясывающего лишая? была вот эта таблица. Из нее видно, что пожилые люди, вакцинирующиеся от опоясывающего лишая вообще реже умирают от всех причин, включая инсульты (stroke), инфаркты миокарда (MI). Разумеется, они реже заболевают и опоясывающим лишаем (shingles, на 57% реже остальных), да и общая их смертность за период исследований на 42% ниже, чем у невакцинирующихся. У такой вакцины почти нет противопоказаний, то есть дело не в том, что ее назначают более здоровым, а в том, что люди склонные вакцинироваться всю жизнь в пожилом возрасте болеют намного реже остальных, да и живут дольше / © Christian Schnier et al.

Поэтому теперь ученые сравнили число дней с диагнозом «деменция» среди 104 тысяч людей, привитых старой, «живой» вакциной от опоясывающего лишая Zostavax и новой, рекомбинантной вакциной от того же заболевания — Shingrix. Обе группы склонны вакцинироваться, то есть их приведенное выше возражение не касается.

Оказалось, на протяжении шести лет после вакцинации Shingrix среднее число дней с вновь приобретенным диагнозом «деменция» у пожилых людей на 17% ниже, чем у тех же по возрасту людей, получавших Zostavax. Причем в этот раз закономерность статистически значима и для мужчин, хотя для них защита и несколько ниже, чем для женщин.

Авторы работы отметили, что наиболее вероятный механизм роста уровня защиты прост: новая вакцина снижает вероятность заражения опоясывающим лишаем относительно старой. Уже несколько десятков лет в медицинской литературе обсуждается гипотеза о том, что вирус Varicella zoster может повреждать клетки головного мозга. Ясно, что раз прививание повышает эффективность подавления Varicella zoster, риск деменции при этом должен падать.

Новые данные — весомое подтверждение гипотезы о том, что вирус, вызывающий ветряную оспу, в пожилом возрасте создает не только риск опоясывающего лишая, но еще и приобретенного слабоумия, то есть деменции. Здесь стоит напомнить, что в России прививка от опоясывающего лишая не включена в национальный календарь прививок и, по сути, недоступна.

В теории проблему можно было бы решить за счет поголовного прививания детей от ветряной оспы: если человек ею не переболел, вирус не повлияет на его нейроны. Но на практике это невозможно, поскольку часть населения не будет прививать детей все равно, что бы ни было. Это означает, что вероятность приобретенного слабоумия у таких детей, когда они достигнут пожилого возраста, будет повышенной, а снизить ее вакциной от опоясывающего лишая в России пока невозможно.

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