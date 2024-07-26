Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новая вакцина от лишая снизила вероятность приобретения слабоумия
Те из нас, кто переболели ветряной оспой, получают «спящие» вирусы ветрянки в нейронах. С возрастом, когда иммунитет ослабевает, у части людей он просыпается и дает «опоясывающий лишай», не имеющий отношения к лишаям реальным. Новые данные показали: вирусы, «спящие» в нейронах человека, могут вызывать еще и массовое слабоумие.
Ветрянку принято считать несерьезной детской болезнью: среди антипрививочников распространены даже «ветряночные вечеринки», где родители сознательно заражают своих детей ветрянкой. Однако переболевшие сохраняют в нейронах «спящие» вирусы Varicella zoster. К пожилому возрасту иммунитет снижается, вирус реактивируется у четверти переболевших, а для лиц старше 80 — до половины. Последствия его часто бывают тяжелыми — вплоть до инвалидизирующих на всю оставшуюся жизнь болей.
Новая работа в журнале Nature Medcine указывает на то, что этот вирус может быть причиной еще одного заболевания (точнее, целой их группы) — приобретенного слабоумия (деменции). Исследователи установили, что те, кто получал новую версию вакцины от опоясывающего лишая (Shingrix), страдали деменцией значительно реже, чем те, кто получал более старую (Zostavax).
Ученые еще несколько лет назад заметили, что те, кто вакцинировался от опоясывающего лишая, на 28% реже страдают деменцией. Однако этот эффект удалось зафиксировать только для женщин, у мужчин он был недостаточно статистически значим. Кроме того, эти результаты поставили под сомнение.
Дело в том, что люди, склонные вакцинироваться на протяжении жизни, в целом более здоровы, чем те, кто не склонен. Например, известно, что те, кто регулярно вакцинируется от гриппа, намного реже остальных страдает болезнью Альцгеймера. Это вызвало предположения, что эта болезнь, по сути, просто поражение мозга вирусом того же гриппа. Вакцина БЦЖ также показывает корреляцию со сниженной вероятностью деменции.
Таким образом, не вполне ясно, почему вакцинированные от опоясывающего лишая страдают деменцией реже. Это могло быть как из-за реально защитной силы именно этой вакцины, так и потому, что склонные вакцинироваться уже частично защищены другими вакцинами.
Поэтому теперь ученые сравнили число дней с диагнозом «деменция» среди 104 тысяч людей, привитых старой, «живой» вакциной от опоясывающего лишая Zostavax и новой, рекомбинантной вакциной от того же заболевания — Shingrix. Обе группы склонны вакцинироваться, то есть их приведенное выше возражение не касается.
Оказалось, на протяжении шести лет после вакцинации Shingrix среднее число дней с вновь приобретенным диагнозом «деменция» у пожилых людей на 17% ниже, чем у тех же по возрасту людей, получавших Zostavax. Причем в этот раз закономерность статистически значима и для мужчин, хотя для них защита и несколько ниже, чем для женщин.
Авторы работы отметили, что наиболее вероятный механизм роста уровня защиты прост: новая вакцина снижает вероятность заражения опоясывающим лишаем относительно старой. Уже несколько десятков лет в медицинской литературе обсуждается гипотеза о том, что вирус Varicella zoster может повреждать клетки головного мозга. Ясно, что раз прививание повышает эффективность подавления Varicella zoster, риск деменции при этом должен падать.
Новые данные — весомое подтверждение гипотезы о том, что вирус, вызывающий ветряную оспу, в пожилом возрасте создает не только риск опоясывающего лишая, но еще и приобретенного слабоумия, то есть деменции. Здесь стоит напомнить, что в России прививка от опоясывающего лишая не включена в национальный календарь прививок и, по сути, недоступна.
В теории проблему можно было бы решить за счет поголовного прививания детей от ветряной оспы: если человек ею не переболел, вирус не повлияет на его нейроны. Но на практике это невозможно, поскольку часть населения не будет прививать детей все равно, что бы ни было. Это означает, что вероятность приобретенного слабоумия у таких детей, когда они достигнут пожилого возраста, будет повышенной, а снизить ее вакциной от опоясывающего лишая в России пока невозможно.
Современные млекопитающие небольшого размера вроде крыс и других грызунов быстро созревают, спариваются, чтобы оставить потомство, и довольно скоро умирают. Однако так было не всегда. Анализ окаменелых останков вымерших млекопитающих под названием Krusatodon kirtlingtonensis показал, что эти мышеподобные существа жили дольше и взрослели медленнее, чем близкие к ним современные потомки.
На сегодня удалось подтвердить существование тысяч экзопланет, но лишь около 25 из них получилось запечатлеть напрямую. Причем из них лишь шесть объектов старше 100 миллионов лет. И вот, наконец, ученые смогли сделать снимок взрослой экзопланеты.
По оценкам, примерно 10-20 процентов массы галактических скоплений приходится на видимую материю (барионную). Из нее состоят звезды и горячая плазма. Остальное приходится на темную материю, неуловимую нашими инструментами. Впервые напрямую наблюдать разделение двух видов материй удалось в сливающихся галактических скоплениях MACS J0018.5+1626.
В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.
Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Верхом на аккумуляторе: станут ли электромобили основным видом транспорта и когда это произойдет
Окситоцин: молекула любви
Великие мореходы Хейердала
Закон о ресницах, похищение невест и обрезание: как живут женщины в странах СНГ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии