Употребление популярного сока связали со сниженной вероятностью импотенции

Китайские урологи исследовали взаимосвязь между употреблением разных соков и случаями эректильной дисфункции у американских мужчин. Анализ выявил статистически значимую корреляцию между регулярным питьем виноградного сока и меньшей частотой таких нарушений.

Эректильная дисфункция (ЭД) — распространенная проблема у мужчин, особенно после 40 лет. Среди ее причин называют последствия травм, хронических заболеваний, побочное действие лекарств, стресс, депрессию, употребление алкоголя и другие факторы.

Ученые и врачи по всему миру продолжают поиск действенных способов лечения и профилактики этого нарушения. Одно из прошлых лабораторных исследований показало потенциальную пользу при ЭД гранатового сока. В еще нескольких научных работах сообщалось о возможном позитивном влиянии на ЭД соков лимона и померанца.

Тем не менее клинических данных, которые бы подтверждали корреляцию между употреблением соков и риском эректильной дисфункции, все еще не хватает. Вклад в этой области недавно сделали врачи отделения урологии из больницы общего профиля при Тяньцзиньском медицинском университете. Их статья недавно вышла в журнале The Aging Male.

Урологи воспользовались сведениями, собранными в 2003-2004 годах в рамках американской национальной программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Она посвящена оценке здоровья и питания жителей США и включает физиологическое исследование и опросы.

По определенным критериям для анализа отобрали 1532 участника программы, чей средний возраст составил 47,2 года. Диагноз «эректильная дисфункция» имелся у 510 человек, а еще 1022 мужчины составили контрольную группу. С помощью статистических методов врачи проследили за связью между ЭД и питьем разных типов сока, включая виноградный, томатный, ананасовый, апельсиновый и яблочный, а также употреблением молока и безалкогольных или прохладительных напитков.

При оценке корреляции медики использовали три модели. В первой поправки делали на такие факторы риска ЭД, как возраст, уровень доходов и индекс массы тела, во второй учитывали этническую принадлежность, семейное положение и образование, вредные привычки, наличие диабета, повышенного артериального давления и уровня холестерина. Третья модель предусматривала поправки на уровень тестостерона и наличие депрессии.

В результате исследователи установили, что у мужчин, употреблявших виноградный сок пять и более раз в неделю, риск столкнуться с нарушением эрекции был на 79% ниже, чем у участников NHANES, которые никогда не пили такой сок. Дальнейший анализ с учетом искажающих факторов подтвердил корреляцию.

Наиболее выраженной связь оказалась в возрастной группе старше 40 лет (снижение вероятности эректильной дисфункции на 83%). Среди более молодых мужчин регулярное питье виноградного сока ассоциировалось с уменьшением риска ЭД лишь на 27%. Подобной зависимости не выявили больше ни с каким из других рассмотренных напитков.

Объясняя благотворный эффект, китайские медики отметили, что сок винограда, особенно из красных сортов, богат фенольными соединениями с антиоксидантными свойствами. Считается, что виноград и его сок способствуют оздоровлению тканей кровеносных сосудов, микробиома кишечника и снижению уровня холестерина. Однако диетологи и врачи предупреждают, что этих продуктов нужно избегать тем, кто страдает ожирением и диабетом, язвенной болезнью желудка, колитом, нарушениями в работе кишечника, которые сопровождаются брожением, и рядом других заболеваний.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.