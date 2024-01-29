Физики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИ

Почти все СМИ Рунета (но не только) заявили о том, что ученые якобы зарегистрировали распад ложного вакуума. Это результат плохого понимания вопроса: в реальности первый же такой распад был бы концом света в буквальном смысле слова, а зарегистрировать его было бы некому. Naked Science рассказывает, что произошло на самом деле.

Многие российские СМИ дали новости вроде «Физики увидели распад ложного вакуума». К сожалению, это были новости о событиях, которые не происходили. Чтобы понять почему, стоит вспомнить, что такое ложный вакуум. Это чисто гипотетическое состояние в квантовой теории поля, причем многие люди, занимающиеся квантовой механикой, скептически оценивают саму возможность его существования, которое, предположительно, наблюдается в нашей Вселенной сейчас.

Его отличие от истинного вакуума заключается в том, что в ложном вакууме энергия находится не на минимально возможном уровне, как в истинном, а на субминимальном. При распаде ложного вакуума минимальный энергетический уровень в вакууме для нашей Вселенной снизится. Согласно большинству расчетов по этой теме, такой распад ложного вакуума будет означать мгновенное исчезновение барионной материи. Есть небольшое число моделей, при которых такой распад не уничтожает сразу всю обычную материю, но вот жизнь нашего типа при этом все равно будет, мягко говоря, маловероятна.

Базовое энергетическое состояние нашей Вселенной зависит от потенциала поля Хиггса. Если сейчас Вселенная находится в состоянии с минимальной возможной энергией (что вполне вероятно), тогда вакуум в ней истинный, и она вполне стабильно. То есть, она хотя и может сжиматься или расширяться, но не может мгновенно измениться до неузнаваемости. А вот если мы находимся в области лишь локального минимума (состояния с не самой низкой энергией вакуума), тогда вакуум нашей Вселенной ложный. Соответственно, Вселенная тогда могла бы мгновенно туннелировать в состояние истинного вакуума, при этом погибло бы все живое / © Wikimedia Commons

Иными словами, это событие почти наверняка означало бы мгновенное уничтожение всех земных наблюдателей. Поэтому реальная регистрация подобного распада маловероятна: если он все же случится, регистрировать будет некому. К тому же это событие, если вообще возможно, очень маловероятно. Ожидаемое минимальное время до него — десять миллиардов триллионов триллионов триллионов триллионов лет (10 в 58-й степени). Учитывая, что нынешний возраст наблюдаемой Вселенной примерно в триллион триллионов триллионов триллионов раз меньше, возможность такого события в ближайшее время не слишком велика. О чем же тогда пишут СМИ?

Они пытаются, в меру сил и возможностей, описать научную работу, опубликованную в журнале Nature Physics (впрочем, даже полное название журнала корректно смогли указать не все). Проблема в том, что она отнюдь не описывает ложный вакуум в квантовомеханическом смысле этого слова: авторы разбирают симуляционную модель перехода из состояния с одной минимальной энергией в состояние с чуть более низкой минимально возможной энергией.

Для этого ученые из Италии провели эксперимент с образованием пузырьков в ферромагнитной сверхтекучей жидкости, где до массового образования пузырьков было метастабильное состояние с одной минимальной энергией, а после образования пузырьков наступило иное, но тоже стабильное состояние (только с более низкой энергией). Опыт проходил в среде с температурами в районе долей градуса выше абсолютного нуля. Однако он не касался вакуума в физическом смысле этого слова, в том числе потому, что происходил в среде, насыщенной атомами.

Интересно, что сами ученые, написавшие эту работу для Nature Physics, достаточно однозначно пояснили, что речь идет именно о симуляции квантовых процессов, а не о них самих. Том Биллам (Tom Billam) прокомментировал ее так: «Использование возможностей экспериментов с ультрахолодными атомами для симулирования квантовых физических процессов в других системах — в данном случае ранней Вселенной — крайне интересная область исследования в настоящий момент». Другой автор исследования, теоретик Ян Мосс (Ian Moss), констатировал: «В физике частиц распад вакуума в случае бозона Хиггса изменил бы законы физики, породив то, что называют „последней экологической катастрофой“ („конец света“, упомянутый ранее. — Прим. ред.)».

Из этого видно, что вины самих авторов работы в том, как странно представили их исследование в СМИ, нет. Они осознают, что проводили симуляцию распада ложного вакуума и регистрировали именно эту симуляцию, а не реальный процесс. Ясно им и то, что если бы такое событие случилось в реальной жизни, оно стало бы последним в нашей истории.

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