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12 минут назад
Мария А.
450

Ученые узнали, почему после алкоголя теряют память

4.3

Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.

Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# амнезия
# интоксикация
# провалы в памяти
# студент
Росс из «Друзей»
Кадр из сериала «Друзья» / © Warner Bros. Television Distribution

Коллектив ученых из Центра профилактических исследований Эдны Беннетт Пирс и с факультета биоповеденческого здоровья Университета штата Пенсильвания в США задался целью выяснить, предсказывает ли то, как люди пьют спиртное, провалы в памяти, вызванные алкоголем. О своих выводах они рассказали в статье для журнала Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Нарушения памяти — распространенное последствие употребления алкоголя: по данным исследования 2022 года, из 1700 студентов колледжей примерно 80% сообщили как минимум об одном эпизоде блэкаута. Пьющий при этом остается в сознании (до определенного момента), взаимодействует с окружающими, а наутро частично или полностью не помнит, что происходило вечером.

Помимо самих периодов амнезии, человек может сталкиваться с симптомами психических и поведенческих расстройств на фоне потребления спиртного. Поэтому понимание причин, вызывающих такие провалы в памяти, поможет предотвратить вред от злоупотребления алкоголем.

Авторы предыдущих научных работ пришли к выводу, что количество выпитого не единственный фактор, провоцирующий потерю памяти. Чтобы выяснить остальные причины и не полагаться лишь на самоотчеты пьющих людей, американские ученые использовали наручные датчики трансдермальной концентрации алкоголя BACtrack Skyn. Они измеряют биомаркеры интоксикации практически в реальном времени.

В исследовании участвовали 79 студентов крупного университета на северо-востоке Соединенных Штатов, склонных к «рискованному» употреблению алкоголя, в возрасте от 18 до 22 лет. Все прошли небольшой базовый опрос и посетили лабораторию, где им выдали датчики, которые нужно было носить с 17:00 четверга до утра воскресенья на протяжении месяца. Также добровольцы каждое утро заполняли анкеты о том, пили ли они накануне и помнят ли события вечера.

Сумма вознаграждения для одного человека составила до 75 долларов, еще была возможность выиграть одну из восьми подарочных карт на 100 долларов за участие в эксперименте.

За время исследования ученые зарегистрировали 486 эпизодов распития спиртного и 147 эпизодов амнезии. Более двух третей (69,3%) студентов хотя бы раз столкнулись с «блэкаутом». Для проверки гипотезы ученые построили многоуровневые логистические модели и изучили, как отдельные показатели трансдермальной концентрации алкоголя — скорость и продолжительность ее роста, а также достижение пика — связано с провалами в памяти.

«Наша гипотеза полностью подтвердилась. Мы определили три биомаркера нарастающей интоксикации алкоголем — скорость ее достижения, продолжительность и пиковое значение, — предсказывающих вероятность наступления „блэкаута“ у пьющих студентов колледжей. Результаты подтверждают мнение о том, что то, как человек пьет, важно для прогнозирования риска алкогольных провалов в памяти», — рассказали ученые.

Так, в дни, когда в крови участников быстро росли показатели алкогольной интоксикации, риск провалов в памяти увеличивался в 2,69 раза; когда пиковые значения концентрации алкоголя были наиболее высоки — в 2,93 раза; когда показатели интоксикации нарастали продолжительно (речь идет о количестве часов распития алкоголя) — в 4,16 раза. Если имели место все три фактора, то значимую корреляцию с «блэкаутами» показала лишь продолжительность достижения интоксикации.

«Чтобы снизить риск [провалов в памяти], важно учитывать то, как человек употребляет алкоголь, а не только его количество. Для прогнозирования алкогольной амнезии важна и скорость интоксикации, и ее пиковые значения, и время, в течение которого пьющий достигает пика. Эти предикторы имеют значение для профилактики», — констатировали ученые.

Они также отметили некоторые ограничения исследования: небольшое число участников, причем большинство — белые (86,1%) и девушки (55,7%); дни проведения эксперимента — один месяц, на который пришлись День святого Патрика (связан с распитием спиртного) и пасхальные выходные (студенты, как правило, едут домой, где пьют меньше). Кроме того, датчики могли пропустить дни с менее интенсивным употреблением алкоголя. Наконец, некоторые молодые люди во время прохождения утреннего опроса, когда они еще не встретились с друзьями и не обменялись впечатлениями о вечеринке, могли не осознать, что не помнят некоторых моментов.

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Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# амнезия
# интоксикация
# провалы в памяти
# студент
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