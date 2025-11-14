Уведомления
«Яндекс» объявил лучших преподавателей, обучающих специалистов по ИИ
Стали известны имена лауреатов Yandex ML Prize. Эту научно-образовательную премию основали в 2019 году для развития академического сообщества, а также поддержания мотивации исследователей и преподавателей к сфере искусственного интеллекта.
Российская компания «Яндекс» назвала лауреатов своей премии Yandex ML Prize. Теперь ее вручают при поддержке Школы анализа данных преподавателям и руководителям программ, помогающим развивать ИИ в России. Всего в этом году было 300 претендентов, из них победителями стали 10 человек.
Совет премии, в который вошли эксперты в области искусственного интеллекта, руководители программ «Яндекса» и сотрудники Школы анализа данных, разработал методологию оценки кандидатов и учредил номинации «Начинающие преподаватели», «Преподаватели», «Руководители образовательных программ».
В номинации «Начинающие преподаватели» победа досталась Алексею Егорову, Александру Оганову, Александру Богданову и Милене Газдиевой. В номинации «Преподаватели» лауреатами стали Радослав Нейчев, Максим Николаев и Максим Рахуба; в номинации «Руководители образовательных программ» — Дмитрий Ботов, Юрий Дорн и Евгений Соколов.
Все лауреаты представляют ведущие вузы России и центры, формирующие подходы к обучению ИИ. Среди них — руководители магистерских программ, преподаватели курсов на стыке математики и алгоритмов ML, начинающие специалисты, которые помогают развивать подходы к изучению генеративного искусственного интеллекта.
Победители получили призы от 500 тысяч до миллиона рублей (в зависимости от номинации). Кроме того, им выдали гранты по 500 тысяч рублей на платформу Yandex Cloud и доступ к цифровому пространству «Яндекс 360».
Кроме того, на Yandex ML Prize 2025 впервые вручили почетную награду «Зал славы» за особый вклад в машинное обучение как образовательное направление и подготовку высококлассных айти-экспертов. Так, в «Зал славы» вошли: Андрей Райгородский (МФТИ), Константин Воронцов (МГУ, МФТИ) и Дмитрий Ветров (НИУ ВШЭ).
Всего за шесть лет существовании премии Yandex ML Prize ее лауреатами стали более 70 преподавателей и ученых.
