Нейросеть распознает страх по голосу, а злость — по тексту
Исследователи Лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анастасия Колмогорова и Елизавета Куликова разработали «словарь нового поколения», который позволяет обучать нейросети распознавать человеческие эмоции. Работа демонстрирует трансформацию лингвистики в эпоху искусственного интеллекта.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Вопросы лексикографии». Ученые создали источник данных об эмоциональной речи для обучения больших языковых моделей детектированию эмоций на основе признаков из разных каналов коммуникации. Датасет включает 909 видеофрагментов общей продолжительностью 173 минуты, каждый из которых оценивался разметчиками по шести базовым эмоциям в четырех форматах: полное видео, только аудио, только текст и только видеоряд без звука.
«Большие языковые модели могут улавливать скрытые паттерны, которые мы, может быть, чувствуем на подсознательном уровне, но не можем формализовать. Наш датасет — это грамотно организованные, хорошо размеченные данные, приспособленные для работы с нейросетями. То, что раньше делал лингвист на основе словаря, теперь делают вычислительные модели, только их словарь должен быть организован по-другому. Вместо пары «слово — толкование» используется пара «текстовый фрагмент — эмоциональная метка», — объясняет заведующая Лабораторией языковой конвергенции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анастасия Колмогорова.
Исследование опровергает распространенное мнение о том, что именно интонация помогает лучше понимать эмоции. По новым данным, люди наиболее согласованно распознают эмоции при чтении письменного текста и просмотре полного видео со звуком. При прослушивании речи мнения расходились сильнее, а худший результат показало немое видео.
Детальный анализ выявил специфику восприятия разных эмоций: радость и удивление лучше распознаются через интонацию, злость точнее идентифицируется по тексту (72,9 % против 67,4 % для аудио), а страх оказался наиболее «вербальной» эмоцией — он распознается по тексту и аудио в 87 % случаев, но практически не читается по мимике (всего 3,5 %).
Датасет уже применяется в реальных проектах. Исследовательская группа использовала его для анализа отзывов посетителей Владимиро-Суздальского музейного заповедника и создания эмпатичного чат-бота для Эрмитажа, способного определять эмоции пользователей и адекватно на них реагировать.
«Раньше для такого анализа нужны были огромные размеченные выборки и мощные вычислительные ресурсы. Сейчас достаточно показать нейросети несколько десятков качественных образцов из нашего датасета», — отмечает Анастасия Колмогорова.
Разработанный инструмент также позволяет оценить качество существующих систем автоматического распознавания эмоций. Исследователи протестировали восемь популярных моделей — текстовых, аудиальных, видео и мультимодальных. В результате текстовые модели показали лучшую точность (50-58 %), аудиальные — среднюю (около 40 %), а анализ мимики — самую низкую (25,6 %).
Словарь для нейросетей доступен исследовательскому сообществу. Команда Лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург планирует расширять коллекцию и изучать работу со смешанными эмоциями.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Хотя ненормативная лексика часто вызывает негативное отношение к тому, кто ее применяет, и расходится с общественными нормами, в определенных условиях она может помочь. Ученые из Великобритании обнаружили: матерные выражения делают людей физически сильнее.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
