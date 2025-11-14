Уведомления
Морские биологи точно подсчитали, сколько нужно кальмаров для прокорма черных дельфинов
На основании большого массива данных, которые собрали с помощью видеосъемки с дронов, закрепленных на животных датчиков и других способов, исследователи вычислили, что одному взрослому представителю вида Globicephala macrorhynchus семейства дельфиновых необходимо от 82 до 202 кальмаров в день (в среднем 142 кальмара), а в год — до 73 тысяч штук.
Короткоплавниковые гринды (Globicephala macrorhynchus) — это крупные китообразные семейства дельфиновых. Морских млекопитающих рода гринды (Globicephala), к которому они принадлежат, также называют черными дельфинами за соответствующий окрас. Своим поведением и размерами они больше напоминают китов: взрослые особи могут достигать 3,5-6,5 метра в длину и весить от одной до четырех тонн.
Короткоплавниковые гринды предпочитают теплые и тропические воды океанов, но могут встречаться и в более северных районах. В основном они едят головоногих моллюсков, таких как кальмары, регулярно ныряя за ними на глубину, которая может превышать 1000 метров. Знать, сколько этим морским животным требуется пищи и хватает ли ее запасов в месте их обитания, важно для поддержания их популяции. Недавно международная группа ученых из США, Испании, Австралии и Дании с высокой точностью оценила ежедневное потребление кальмаров короткоплавниковыми гриндами в водах Гавайев. Статью о научной работе опубликовал Journal of Experimental Biology.
Сначала специалисты проанализировали поведение черных дельфинов, чтобы понять их энергозатраты. Для этого на восьми животных закрепили специальные метки, оснащенные датчиками для отслеживания движений, камерой и гидрофонами для записи эхолокационных щелчков. Кроме того, с помощью видеосъемки с БПЛА биологи определили размеры каждой особи.
Анализ данных с меток показал, что в среднем каждая гринда совершает около 39 глубоких погружений в день. В целом биологи насчитали 118 таких нырков на глубину до 864 метров.
Изучив движения черных дельфинов, исследователи смогли вычислить, что при погружении гринды тратят примерно 74 килоджоулей в минуту, а на поверхности — чуть больше 44 килоджоулей в минуту.
Записи эхолокационных щелчков позволили выяснить, что за одно погружение животные съедали в среднем по четыре кальмара. При этом каждый переваренный головоногий давал им около 560 килоджоулей энергии.
Собрав всю информацию, ученые рассчитали суточный рацион, необходимый черным дельфинам для нейтрального энергетического баланса, когда объем поступающей энергии равен затратам. Вышло, что одному взрослому представителю вида Globicephala macrorhynchus для этого необходимо от 82 до 202 кальмаров в день (в среднем 142 кальмара), а в год — до 73 тысяч штук.
В масштабах всей популяции короткоплавниковых гринд у Гавайев, размеры которой оценивают примерно в 8000 животных, годовое потребление кальмаров в среднем составляет приблизительно 416 миллионов штук, или около 88 тысяч тонн головоногих моллюсков.
Хотя цифра выглядит внушительной, исследователи заверили, что для обитающих в этих местах кальмаров она ничтожна мала. Судя по результатам исследования и наблюдениям за гриндами, они нашли в водах Гавайев обильный и надежный источник пищи, так что их будущее не вызывает тревоги, заключили биологи.
