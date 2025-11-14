Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Цифровой двойник: как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников
Технологии искусственного интеллекта подарили миру не только умных помощников и реалистичных роботов, но и новую, почти неотличимую от реальности форму мошенничества — дипфейки. Поддельные видео- и аудиозаписи, где знакомый человек с экрана умоляет о срочной финансовой помощи, становятся инструментом массового обмана. Чтобы понять, как защитить себя и своих близких от этой угрозы, мы обратились к Василию Шутову, преподавателю кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.
Дипфейк — это продукт машинного обучения, где нейросеть, изучив тысячи изображений и записей голоса конкретного человека, учится генерировать его цифровой аватар. «Мошенники используют видео, фото и информацию, которую находят в открытых источниках — сайтах, социальных сетях, различных обучающих видеозаписях», — поясняет Василий Шутов.
Чем больше цифрового материала человек оставляет о себе в сети, тем качественнее и правдоподобнее получится его дипфейк-двойник. Искусственный интеллект накладывает смоделированные черты лица и голос на тело актера, создавая иллюзию, которую мозг воспринимает как подлинную. «Изображение и звук настолько реалистичны, что отличить его от записи реального пользователя довольно сложно», — предупреждает эксперт.
Мифы и реальность: почему нас обманывает собственный мозг
Главное заблуждение жертв дипфейков — уверенность в том, что их никогда не обманут. Многие считают, что всегда смогут отличить подделку по неестественности изображения. Однако современные технологии уже преодолели этот барьер. «Технологии не стоят на месте и, к сожалению, качество поддельных изображений и голосовых сообщений тоже постоянно улучшается, так что распознать их становится все сложнее», — констатирует Шутов.
Ключевой инструмент мошенников — это не технологическое превосходство, а психологическая манипуляция. Они создают ситуацию, где важность и срочность просьбы (например, «помоги, я в беде, нужны деньги на лечение») подавляют критическое мышление. Человек, видя на экране панику близкого, действует на эмоциях, а не на логике. Именно на этот человеческий фактор и делают ставку злоумышленники.
Практическое применение: инструкция по цифровой самозащите
Защита от дипфейков — это многоуровневая система, начинающаяся с профилактики. Первое правило — цифровая гигиена. Ограничьте объем личной информации в открытом доступе, особенно видео, где вы говорите прямо в камеру.
Если вы получили подозрительное сообщение с просьбой перевести деньги, будьте особо бдительны: «Обращайте внимание на частоту моргания глаз, совпадение звуков и открывания рта человека на видео, а также на освещение, тени и предметы вокруг», — советует эксперт. Тусклые, плохо прорисованные глаза и зубы, размытые контуры — все это тревожные сигналы. Используйте видеоредакторы, чтобы увеличить изображение и рассмотреть детали. Самый надежный способ проверить подлинность в реальном времени — позвонить обратно и задать контрольный вопрос, который не был запрограммирован в сценарии мошенников.
Никогда не переходите по ссылкам из таких сообщений и не вводите данные на незнакомых сайтах. Проверяйте адресную строку браузера на наличие значка «замка», означающего SSL-сертификат. «Позвоните в организацию или человеку, от имени которых пришло сообщение, и уточните информацию», — это золотое правило, которое спасет ваш бюджет.
Для защиты своих аккаунтов от взлома, который может предоставить мошенникам больше данных о вас, используйте многофакторную аутентификацию и уникальные сложные пароли для каждого сервиса. «Чем больше таких проверок будет на каждом этапе перевода денежных средств, тем меньше риск, что мошенники смогут завладеть вашими деньгами», — резюмирует Василий Шутов.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Июня, 2016
В прекрасное далеко на поезде
29 Апреля, 2020
Лето против коронавируса: кто кого?
5 Декабря, 2022
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
24 Октября, 2014
Депрессия: что за зверь?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии