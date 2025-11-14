Цифровой двойник: как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников

Технологии искусственного интеллекта подарили миру не только умных помощников и реалистичных роботов, но и новую, почти неотличимую от реальности форму мошенничества — дипфейки. Поддельные видео- и аудиозаписи, где знакомый человек с экрана умоляет о срочной финансовой помощи, становятся инструментом массового обмана. Чтобы понять, как защитить себя и своих близких от этой угрозы, мы обратились к Василию Шутову, преподавателю кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

Дипфейк — это продукт машинного обучения, где нейросеть, изучив тысячи изображений и записей голоса конкретного человека, учится генерировать его цифровой аватар. «Мошенники используют видео, фото и информацию, которую находят в открытых источниках — сайтах, социальных сетях, различных обучающих видеозаписях», — поясняет Василий Шутов.

Чем больше цифрового материала человек оставляет о себе в сети, тем качественнее и правдоподобнее получится его дипфейк-двойник. Искусственный интеллект накладывает смоделированные черты лица и голос на тело актера, создавая иллюзию, которую мозг воспринимает как подлинную. «Изображение и звук настолько реалистичны, что отличить его от записи реального пользователя довольно сложно», — предупреждает эксперт.

Мифы и реальность: почему нас обманывает собственный мозг

Главное заблуждение жертв дипфейков — уверенность в том, что их никогда не обманут. Многие считают, что всегда смогут отличить подделку по неестественности изображения. Однако современные технологии уже преодолели этот барьер. «Технологии не стоят на месте и, к сожалению, качество поддельных изображений и голосовых сообщений тоже постоянно улучшается, так что распознать их становится все сложнее», — констатирует Шутов.

Ключевой инструмент мошенников — это не технологическое превосходство, а психологическая манипуляция. Они создают ситуацию, где важность и срочность просьбы (например, «помоги, я в беде, нужны деньги на лечение») подавляют критическое мышление. Человек, видя на экране панику близкого, действует на эмоциях, а не на логике. Именно на этот человеческий фактор и делают ставку злоумышленники.

Практическое применение: инструкция по цифровой самозащите

Защита от дипфейков — это многоуровневая система, начинающаяся с профилактики. Первое правило — цифровая гигиена. Ограничьте объем личной информации в открытом доступе, особенно видео, где вы говорите прямо в камеру.

Если вы получили подозрительное сообщение с просьбой перевести деньги, будьте особо бдительны: «Обращайте внимание на частоту моргания глаз, совпадение звуков и открывания рта человека на видео, а также на освещение, тени и предметы вокруг», — советует эксперт. Тусклые, плохо прорисованные глаза и зубы, размытые контуры — все это тревожные сигналы. Используйте видеоредакторы, чтобы увеличить изображение и рассмотреть детали. Самый надежный способ проверить подлинность в реальном времени — позвонить обратно и задать контрольный вопрос, который не был запрограммирован в сценарии мошенников.

Никогда не переходите по ссылкам из таких сообщений и не вводите данные на незнакомых сайтах. Проверяйте адресную строку браузера на наличие значка «замка», означающего SSL-сертификат. «Позвоните в организацию или человеку, от имени которых пришло сообщение, и уточните информацию», — это золотое правило, которое спасет ваш бюджет.

Для защиты своих аккаунтов от взлома, который может предоставить мошенникам больше данных о вас, используйте многофакторную аутентификацию и уникальные сложные пароли для каждого сервиса. «Чем больше таких проверок будет на каждом этапе перевода денежных средств, тем меньше риск, что мошенники смогут завладеть вашими деньгами», — резюмирует Василий Шутов.

