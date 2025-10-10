  • Добавить в закладки
10 октября, 11:23
МГППУ
74

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

❋ 5.1

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
Кадр из к/ф «12 стульев» / © Творческое объединение «Экран», Первая программа ЦТ

Статья опубликована в научном журнале «Психология и право». Под информационно-смысловым полем понимают динамическую систему, которая объединяет жизненный опыт и окружение человека или группы людей. Эта система определяет, как человек воспринимает, интерпретирует и перестраивает информацию через свое отношение и поведение. В нее входят личностные особенности, опыт, культура и социальные взаимодействия, которые формируют внутреннее и внешнее «пространство смыслов». Через процесс наделения смыслом (сигнификацию) эта система помогает управлять информацией и регулировать поведение.

Авторы исследования поставили задачу выяснить, как представители разных групп оценивают современное общество и как устроено их информационно-смысловое поле. В исследовании приняли участие 316 человек, из которых 68% — женщины. Участники заполнили батарею методик, включающих диагностику особенностей информационно-смыслового поля личности, просоциальные черты личности, склонность к поведению, в котором реализуется антисоциальная креативность, отношение к современному обществу.

Результаты показали, что у людей с высокой антисоциальной креативностью ниже выраженность черт Светлой триады по сравнению с теми, у кого склонность к антисоциальной креативности низкая. Низкие показатели по Светлой триаде характерны для тех, кто имеет неадаптированное поведение, несформированные моральные установки и не имеет твердых взглядов на мир.

Люди с низкой антисоциальной креативностью и высокими показателями Светлой триады по мнению исследователей более позитивно оценивают современное общество и обладают сформированными фундаментальными взглядами на мир. Интересно, что повышенная антисоциальная креативность связана с более высоким уровнем применения информации, но при этом с более негативной оценкой общества, которое воспринимается ими как неуважающее правовые нормы и обладающее неэффективным законодательством.

Люди с высокой склонностью к антисоциальной креативности чаще испытывают трудности с пониманием и использованием информации. Их восприятие бывает противоречивым и запутанным, что ведет к ошибкам при применении полученных знаний. Кроме того, у таких людей менее развиты добрые и позитивные черты характера. Напротив, те, кто обладают согласием, прощением и доброжелательностью, — смотрят на мир более оптимистично и воспринимают информацию более ясно и спокойно. Можно сказать, что у людей с антисоциальной креативностью процесс восприятия и обработки информации более сложный и противоречивый, из-за чего им труднее понять и использовать знания, тогда как люди со светлыми чертами лучше справляются с этим и легче формируют положительное отношение к окружающему миру.

Исследование проведено Н.В. Мешковой, В.Т. Кудрявцевым, М.С. Рыбаковой, Д.В. Яковлевой, И.А. Мешковым.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
110 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
Комментарии

