Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Статья опубликована в научном журнале «Психология и право». Под информационно-смысловым полем понимают динамическую систему, которая объединяет жизненный опыт и окружение человека или группы людей. Эта система определяет, как человек воспринимает, интерпретирует и перестраивает информацию через свое отношение и поведение. В нее входят личностные особенности, опыт, культура и социальные взаимодействия, которые формируют внутреннее и внешнее «пространство смыслов». Через процесс наделения смыслом (сигнификацию) эта система помогает управлять информацией и регулировать поведение.
Авторы исследования поставили задачу выяснить, как представители разных групп оценивают современное общество и как устроено их информационно-смысловое поле. В исследовании приняли участие 316 человек, из которых 68% — женщины. Участники заполнили батарею методик, включающих диагностику особенностей информационно-смыслового поля личности, просоциальные черты личности, склонность к поведению, в котором реализуется антисоциальная креативность, отношение к современному обществу.
Результаты показали, что у людей с высокой антисоциальной креативностью ниже выраженность черт Светлой триады по сравнению с теми, у кого склонность к антисоциальной креативности низкая. Низкие показатели по Светлой триаде характерны для тех, кто имеет неадаптированное поведение, несформированные моральные установки и не имеет твердых взглядов на мир.
Люди с низкой антисоциальной креативностью и высокими показателями Светлой триады по мнению исследователей более позитивно оценивают современное общество и обладают сформированными фундаментальными взглядами на мир. Интересно, что повышенная антисоциальная креативность связана с более высоким уровнем применения информации, но при этом с более негативной оценкой общества, которое воспринимается ими как неуважающее правовые нормы и обладающее неэффективным законодательством.
Люди с высокой склонностью к антисоциальной креативности чаще испытывают трудности с пониманием и использованием информации. Их восприятие бывает противоречивым и запутанным, что ведет к ошибкам при применении полученных знаний. Кроме того, у таких людей менее развиты добрые и позитивные черты характера. Напротив, те, кто обладают согласием, прощением и доброжелательностью, — смотрят на мир более оптимистично и воспринимают информацию более ясно и спокойно. Можно сказать, что у людей с антисоциальной креативностью процесс восприятия и обработки информации более сложный и противоречивый, из-за чего им труднее понять и использовать знания, тогда как люди со светлыми чертами лучше справляются с этим и легче формируют положительное отношение к окружающему миру.
Исследование проведено Н.В. Мешковой, В.Т. Кудрявцевым, М.С. Рыбаковой, Д.В. Яковлевой, И.А. Мешковым.
