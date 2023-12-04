Ученые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

С возрастом здоровье человека, как известно, ухудшается, что в конце концов может привести к смерти. Международная команда ученых пришла к выводу, что нечто похожее может происходить с обществом, даже с целыми обществами. Исследователи определили наиболее «опасный» возраст государства, когда оно рискует исчезнуть с карты мира.

Ответов на вопрос, почему возникали, а потом довольно внезапно рушились многие крупные империи, немало (от засух и землетрясений до продолжительных войн), и далеко не все из них удовлетворяют историков. Иногда для смерти государства, казалось бы, просто нет объективных причин.

Существуют ли какие-то закономерности в динамике разрушения империй или отдельных обществ и становятся ли государства в определенный момент более уязвимыми для коллапса? На эти вопросы попытались ответить ученые из университетов Вагенингенского (Нидерланды), Кембриджского, Эксетера (Великобритания) и штата Вашингтон (США). Выводы исследователей представлены в журнале PNAS.

«Мы склонны заострять внимание на внешних факторах, таких как засуха и прочие природные или антропогенные катастрофы. Они действительно могли играть роль в гибели обществ и стран, но зачастую это просто триггеры, эффективные лишь в сочетании с внутренней динамикой того или иного государства», — поделился мнением профессор из Университета штата Вашингтон Тим Колер, один из авторов исследования.

Ученые проанализировали историю 324 древних государств, которая охватывала пять тысячелетий. Такой подход обычно используют для изучения риска смерти стареющих людей, но никому, по мнению ученых, до них не приходило в голову точно так же рассмотреть вероятность гибели того или иного общества.

Известно, что в случае человека риск смерти удваивается примерно каждые шесть-семь лет после младенчества. Поскольку этот экспоненциальный процесс усугубляется с возрастом, очень немногие люди доживают более чем до 100 лет. Авторы новой работы показали, что в случае государств этот процесс происходит немного иначе. Риск их гибели резко возрастает в течение первых двух столетий после образования, а затем выравнивается, позволяя одним обществам существовать гораздо дольше, чем другим.

Эта закономерность оказалась характерна для всего мира — от европейских обществ эпохи модерна до ранних цивилизаций Северной и Южной Америки, а также китайских династий. Так, у древних династий Поднебесной верхний предел продолжительности жизни составлял около 300 лет на протяжении последних двух тысячелетий.

Хотя современные общества сильно отличаются от древних, исследователи считают, что нет оснований полагать, будто первые будут невосприимчивы к тем механизмам, которые тысячелетиями приводили государства как к росту, так и к упадку. Ведь те процессы, что дестабилизировали древние общества, — социальная несправедливость, дефицит, экстремальные климатические вызовы — все еще могут вызывать недовольство, а значит, приводить к насилию и в наши дни.

Отметим, что в работе критерием гибели государства установили, например, падение той или иной династии. Это достаточно непрозрачный критерий: например, если принять его за основу, то в Англии в XVII веке «государство гибло» несколько раз, что фактически неверно (и таких примеров немало). Очевидно, авторы взяли такой формальный критерий потому, что в противном случае для ряда государств (Китай, Япония) случаев «гибели» установить бы не удалось.

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