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Астрономы открыли крупнейший звездный поток — он оказался разорванной галактикой
В скоплении Волос Вероники астрономы обнаружили тусклый звездный поток, который в десять раз длиннее нашей галактики Млечный Путь. Изучение его структуры позволит разобраться в природе темной материи в галактических гало.
Скопление Волос Вероники — один из самых изученных объектов за пределами нашей Галактики, потому что его ярчайшие объекты можно наблюдать с помощью даже небольшого телескопа. Это одно из самых массивных ближайших скоплений галактик, которые находятся в процессе слияния.
По взаимодействию галактик скопления ученые изучают эволюцию подобных космических структур. Именно в скоплении Волос Вероники впервые нашли признаки существования темной материи и внутрикластерного света (ICL). А теперь астрономы заметили в нем еще один редкий объект.
Международная группа исследователей обнаружила в скоплении Волос Вероники гигантский звездный поток, тонкий и очень тусклый. Его длина — примерно 510 килопарсек, ширина — около 25 килопарсек. В других единицах измерения: 1,7 миллиона световых лет в длину и 81,5 тысячи световых лет в ширину.
«В нашей Галактике есть тонкие потоки звезд, но по сравнению с ними этот объект просто огромен», — объяснил открытие главный автор исследования Хавьер Роман из Гронингенского университета (Нидерланды). Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics.
Также примечательно, что поток не «связан» ни с какими объектами скопления и просто «летит» сквозь него. Судя по размеру и параметрам, это бывшая карликовая галактика, которую разрушили приливные силы скопления. По словам Романа, те же силы, вероятно, разрушат поток в ближайшие несколько миллионов лет. Но главное, что «хрупкость» делает его отличным «датчиком» гравитационных взаимодействий внутри скопления.
Согласно стандартной космологической модели (ΛCDM), темная материя должна скапливаться в форме гало вокруг галактик. Значит, в скоплении вроде Волос Вероники галактические гало из темной материи взаимодействуют и накладываются друг на друга. Несомненно, рано или поздно они должны были задеть этот гигантский поток звезд, проделав в нем дыры.
Астроном Хавьер Роман уверен, что, изучив структуру Гигантского потока Кома (так еще называют скопление Волос Вероники) и других подобных структур, можно будет понять природу темной материи в галактических гало.
Вглядеться в структуру таких тусклых потоков и открыть новые объекты позволит новое поколение инструментов — космический телескоп для исследования темной материи и энергии «Евклид», запущенный летом 2023 года, космическая инфракрасная обсерватория «Нэнси Грейс Роман» и наземная обсерватория Веры Рубин в Чили. Последняя должна начать работу в следующем году.
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