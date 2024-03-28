В Пермском Политехе рассказали, как сохранить здоровье волос

Ученые Пермского Политеха объяснили, как позаботиться о жирных волосах, очищает ли сухой шампунь, чем опасны сушка феном и пластиковые расчески, работают ли «народные» средства, а также почему появляется преждевременная седина и какие витамины нужны для поддержания здоровья волос.

Волосы — это биоматериал в виде растущих из фолликулов нитей. Они покрыты полупрозрачными чешуйками — кутикулой, которая защищает волосы от повреждения. Кутикула чувствительна к изменениям кислотно-щелочного баланса: при высоком рН чешуйки открываются, что позволяет воздействовать на волосяную нить. Этим свойством пользуются, например, парикмахеры, когда нужно окрасить волосы, завить их или выпрямить.

«Химический состав волоса на 88 процентов представлен кератином — белком, состоящим из полипептидных спиральных цепей. Такие полипептиды богаты аминокислотой цистином. Ее содержание влияет на сшивание цепей, от чего зависят прочность, стойкость и форма волоса. Например, вьющиеся волосы имеют нерегулярную поверхность, а в разрезе они сплюснутые и слегка изогнутые. Для сравнения: прямой волос в сечении выглядит как круг», — рассказывает Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Кожа головы и лица — в чем отличие?

«Строение кожи на голове и на лице практически одинаковое, отличие лишь в большей плотности волосяных луковиц и сальных желез. Еще немного отличается кислотно-щелочной баланс: если волосы нормальные или сухие, pH будет слегка кислый – 4,5-5,5, а если жирные, то более щелочной – около 6-8», — объясняет Юлия Рожкова, кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха.

Нужно ли увлажнять кожу головы, если она жирная?

Жирная кожа головы порой нуждается в увлажнении даже больше, чем сухая или нормальная. Если волосы быстро становятся грязными, это может означать, что в уходе применяется шампунь на основе агрессивных моющих средств, которые вымывают липидный слой кожи головы. Пытаясь восстановиться, она производит избыток кожного сала — в результате волосы становятся маслянистыми еще быстрее. Когда кожа скальпа лишена защитной липидной мантии, она теряет влагу, что может привести к появлению перхоти.

Можно ли с помощью ухода контролировать выработку секрета сальных желез?

«Есть активные компоненты, которые добавляют в косметику для волос, чтобы они помогали регулировать выработку себума — секрета сальных желез. К таким ингредиентам относятся, например, салициловая кислота (в смываемых средствах норма — 2-3 процента), цинковая соль пирролидонкарбоновой кислоты (Zn-PCA, норма для несмываемых средств – до одного процента) или ниацинамид (также чаще встречается в несмываемых средствах, 4-5 процентов)», — объясняет Юлия Рожкова.

Сухой шампунь помогает поддерживать чистоту кожи головы?

Сухой шампунь нужен для визуального преображения грязной головы. Порошок в его составе обладает абсорбирующим эффектом и впитывает жир и загрязнения, но не удаляет их с волос и кожи. Поэтому настоящее мытье головы с водой и жидким шампунем он заменить не может.

Использование сухого шампуня / © Getty images

Чтобы не прибегать лишний раз к использованию сухого шампуня, но мыть голову реже и не портить качество волосяных нитей, нужно подобрать грамотный и бережный уход за волосами и кожей скальпа, который в первую очередь основан на применении мягких моющих компонентов и увлажняющих средств.

Как часто нужно менять шампунь?

Есть мнение, что нужно менять шампунь каждый сезон. Но если он имеет качественный состав — в этом нет смысла. Этот продукт предназначен на очень маленькое время контакта с волосами и кожей головы. Его основная задача – смыть загрязнения и жир. Сменить шампунь стоит, когда он вызывает привыкание. Такое бывает, если в его составе присутствуют агрессивные тензиды — поверхностно-активные вещества, которые становятся «магнитами» для молекул грязи и не дают им прикрепляться к коже и волосам. Например, SLS или SLES. При постоянном применении таких шампуней кожа интенсивней вырабатывает себум, и волосы загрязняются очень быстро.

«Но переход на шампунь с мягкими тензидами (например, глюкозидами) обычно сопровождается ощущением грязной непромытой головы. Если вы хотите уйти от частого мытья и нормализовать работу сальных желез скальпа, то сперва стоит подобрать средство на основе кокосульфата натрия (SCS), а затем приступать к использованию мягких тензидов», — советует Юлия Рожкова.

Кстати, в соответствии со временем года и потребностями волос и кожи головы стоит выбирать другие уходовые продукты, например, термозащиту или маску. Например, в зимний период, когда в помещениях сухой воздух, актуальны увлажняющие средства для волос.

Нужно ли опасаться SLS, силиконов и парабенов в составе косметических средств?

«SLS (додецилсульфат натрия) внесен в список поверхностно-активных веществ, разрешенных к применению в составе экосертифицированной косметики (Ecosert). Некоторые пользователи не могут отказаться от применения SLS, поскольку нуждаются в тщательном и мощном очищении. Выбор тут за потребителем», — объясняет Юлия Рожкова.

Силиконы — это инертный, безопасный для человека компонент косметики, который сглаживает чешуйки кутикулы и придает волосам гладкость, глянцевость и шелковистость. Если вы обладаете длинными волосами, то силиконы в вашем уходе необходимы. Единственный их недостаток – не разлагаются в природе. Парабены как консерванты также безопасны. Когда производитель подчеркивает, что в его косметике нет парабенов, — это маркетинговая уловка.

Маска, бальзам и кондиционер — это все одно и то же, но с разными названиями?

Эти средства могут оказывать схожее воздействие — сглаживать чешуйки и делать волосы более мягкими и послушными. Но различаются по способу применения и количеству активных веществ. Кондиционер направлен только на приглаживание чешуек, на волосах его выдерживают 2-3 минуты. Бальзам для волос — тот же кондиционер, но способствует и восстановлению волос, время экспозиции — 10 минут. Маска максимально насыщена работающими компонентами, чтобы она подействовала, нужно продержать ее около получаса.

Работают ли народные средства?

«Частое применение любого масла может привести к сухости волос и кожи головы. Волосы впитывают воду из окружающей среды, если часто покрывать их маслом, они лишаются этой возможности и становятся сухими и ломкими. При умеренном применении масел в уходе (не только репейного), пространство между чешуйками заполняется жирными кислотами и волос становится плотным и менее пористым, но главное не переборщить», — уточняет Юлия Рожкова.

Розмарин и крапива действительно одни из основных трав в уходе за волосами. В составе их экстрактов содержатся дубильные вещества, алкалоиды, микроэлементы, которые положительно сказываются на здоровье кожи головы и волосяных луковиц. Розмарин особенно хорош для профилактики перхоти, его экстракты обладают противогрибковыми свойствами, тонизируют кровообращение, что способствует укреплению волос и их росту.

Действительно ли деревянные расчески полезнее пластиковых?

Расчесывание способствует микроциркуляции крови в скальпе, но если делать это часто, кутикула может повредиться, что приведет к сухости и ломкости волос. Химическая природа волоса устроена так, что на кончиках чешуек волосяной кутикулы концентрируется отрицательный заряд тока. При использовании расчесок из пластика волосы будут электризоваться, а чешуйки — оттопыриваться, волос потеряет гладкость и шелковистость. Поэтому лучше выбирать расческу из материалов, которые не электризуются, например, из дерева.

Когда сушка феном «убивает» волосы?

«Для сохранения красоты волос не следует сразу после мытья сушить волосы феном с горячим воздухом, нужно дождаться, когда они подсохнут и станут лишь немного влажными. В противном случае волос будет разрушаться под действием температуры. Кутикула в потоке горячего воздуха будет высыхать быстро, а вот кортекс (слой волоса под кутикулой) будет сохнуть дольше. При этом кутикула при высыхании будет просто разрываться, и в итоге волосы станут сухими, ломкими, хрупкими и секущимися. Сушить волосы феном необходимо по направлению роста: так чешуйки приглаживаются и волос приобретает красивую глянцевую поверхность», — рассказывает Юлия Рожкова.

На какие отклонения в организме может указывать плохое состояние волос?

«Ухудшение их качества может быть одним из симптомов заболевания. Например, сухость, ломкость и выпадение волос, а также мягкость и истончение ногтевых пластин могут указывать на тканевый дефицит железа и анемическую гипоксию. Выпадение волос в комбинации с бессонницей и выраженной сухостью кожных покровов — некоторые признаки тяжелого постковидного синдрома при Covid-19», — отмечает Екатерина Баньковская.

Плохой рост волос и их истончение, бледность кожи лица и носа, сухости губ, шелушения и заеды в их уголках, утончение ногтевых пластинок — внекишечные проявления лямблиоза — заболевания, возникающего из-за паразитирования простейших (лямблий) в тонком кишечнике.

Иногда очаговая и тотальная алопеция (облысение), выпадение бровей и ресниц, изменение качества ногтей указывает на интоксикацию. Такое наблюдается у проживающих в экологически неблагополучных регионах, где в окружающей среде отмечен высокий уровень свинца и других тяжелых металлов.

Почему из-за стресса выпадают волосы?

Стресс вызывает неспецифическую реакцию организма на чрезвычайное воздействие различных факторов. Если состояние стресса затянулось, реакция организма становится патологической, адаптационные резервы организма истощаются, а его защитный механизм нарушается. Это оказывает влияние на все системы организма, в том числе и на волосы.

Из-за чего у молодых людей появляются седые волосы?

«Седина — это один из явных признаков старения. Цвет волос обусловлен наличием в них особого пигмента — меланина. С возрастом его количество уменьшается, а распределение нарушается, что приводит к поседению. Седой волос здоров так же, как и обычный, лишь частично меняет свои свойства», — рассказывает Екатерина Баньковская.

Ранним поседением принято считать появление светлых волос у людей в 25-30 лет. На продолжительность жизни, интенсивность роста волос влияет возраст, состояние нервной и эндокринной систем, питание и уход. На преждевременную седину и биохимические процессы синтеза меланина влияет недостаток витаминов группы B.

Причиной ранней седины может быть сильное нервное потрясение: при стрессе в кровь поступает большое количество адреналина, который нарушает связь меланина с белковой структурой волоса, в результате чего пигмент нейтрализуется или вымывается. Ранняя седина может возникнуть раньше времени у людей, увлекающихся диетами, исключающие богатые белком продукты, где содержится важная для здоровья волос аминокислота тирозин. Болезни почек, печени и поджелудочной железы приводит к развитию ранней седины. Кстати, меланин может разрушаться из-за ультрафиолета. Поэтому важно защищать волосы от воздействия прямых солнечных лучей.

Розмарин поможет в борьбе с перхотью / © Getty images

Появление клока седых волос у ребенка указывает на гормональный сбой, повышение уровня адреналина, тестотерона, кортизола влияет на белковый обмен и на передачу меланина от корня к волосу. Дефицит эстрогена приводит к раннему поседению.

Седые волосы бывают даже у младенцев. На это может повлиять генетическая предрасположенность, выпитый мамой курс антибиотиков с хлорамфениколом во время беременности, даже тяжелые роды и период грудного вскармливания.

Можно ли избавиться от преждевременной седины?

Замедлить появление новых обесцвеченных прядей можно. Волосы возвращают себе первоначальный цвет, причем делают это в течение всего нескольких месяцев. Для возвращения волосам прежнего естественного цвета необходимо принять курс витаминов. Фолиевая и пара-аминобензойная кислоты будут полезны в данной ситуации. В борьбе с сединой можно использовать сок алоэ и никотиновую кислоту. Эти вещества, избавят от перхоти, ускорят рост волос, вернут им пигментацию.

Какие витамины и микроэлементы важны для здоровья волос?

«На состояние волос влияют многие полезные вещества. Например, калий. Больше всего его в бананах, яблоках, винограде, вишне, персиках, абрикосах, сухофруктах и орехах. При дефиците витамина А волосы становятся ломкими и сухими. Богаты витамином А морковь, томаты, сладкий перец, облепиха, абрикосы, мандарины, тыква, печень, молоко, масло яйца, рыбий жир», — отмечает Екатерина Баньковская.

Цинк и медь относятся к жизненно необходимым микроэлементам, их нехватка негативно сказывается на состоянии здоровья человека. Содержится цинк в говядине, печени, морских продуктах (устрицах, моллюсках, сельди), пшеничных зародышах, рисовых отрубях, овсяной муке, моркови, горохе, луке, шпинате и орехах. Медью богаты печень, какао-порошок, мясо, бобовые, цельнозерновые продукты, семена, орехи, гречиха, ржаной хлеб, лосось, авокадо, свекла, морепродукты.

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ПНИПУ 601 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.