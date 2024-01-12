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33 минуты назад
Алиса Гаджиева
49

В книге XVII века нашли псалтырь беглой английской принцессы

4.7

Вторжение Вильгельма Завоевателя в Англию заставило бежать за море сестру последнего англосаксонского короля. В результате ее наследство оказалось в очень неожиданном месте.

История
# лингвистика
# манускрипт
# Новое время
# нормандское завоевание Англии
# рукопись
# средневековье
# Средние века
Битва при Гастингсе
Битва при Гастингсе, фрагмент «Гобелена из Байё» / © wikipedia.org

Примерно в XVI-XVII веках книгопечатание в Европе стало относительно массовым занятием. Об этом свидетельствует, в частности, то, что далеко не на всех книгах того периода стоят год выпуска и другие выходные данные. Поэтому ученые датируют подобные издания по косвенным признакам.

К таким признакам относятся среди прочего особенности работы переплетчиков. Пергамент, подходящий для этой работы, был слишком дорогим для массового производства. Поэтому мастера-переплетчики пускали на материалы так называемые устаревшие книги: католические или написанные на языке, которого никто не понимал.

манускрипт
Фрагменты манускрипта XI века, которые пошли на переплет книги начала XVII века / © Regionaal Archief Alkmaar

Тийс Порк (Thijs Porck), преподаватель древне- и среднеанглийского языков из Лейденского университета (Нидерланды) нашел в региональном архиве голландского города Алкмара недатированное издание «Словаря греческого языка» (Thesaurus graecae linguae) французского печатника и знатока классических языков Анри Эстьена.

Чтобы определить год издания, Порк исследовал материал переплета и наткнулся на фрагменты гораздо более древней книги. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в журнале Anglo-Saxon England.

Первый раз фрагмент старинной книги, написанной на латыни, голландские ученые нашли в переплетах Нового времени еще в прошлом веке. Над некоторыми латинскими словами тем же шрифтом были нанесены надписи на другом языке. Но это были единичные обрывки, причем настолько маленькие, что второй язык текста даже не смогли идентифицировать.

Порк извлек из переплета труда Эстьена 21 фрагмент древней рукописи. Текста на них оказалось достаточно, чтобы определить язык — староанглийский. Им пользовались жители Британии в 500-1100 годах.

Рукопись оказалась псалтырем, написанным в основном на латыни. Но к некоторым словам неизвестный переписчик дал варианты на староанглийском. Стиль шрифта позволил датировать рукопись 1050 годом. Автор работы считает, что латинский текст продублирован староанглийским для того, чтобы англичане лучше понимали язык Католической церкви.

Порк доказал, что «Словарь греческого языка» был издан и переплетен в Лейдене в 1600 году. Но как в его переплет мог попасть английский пергамент XI века? Ученые предложил два варианта.

В середине XVI века английский парламент принял ряд законов, установивших единую для Церкви Англии Книгу общих молитв. Это сделали для распространения и укрепления Англиканской церкви. Рукописи, написанные на латыни, стали неактуальны. Но просто выбросить их рачительные британцы не могли.

В результате во второй половине XVI века рукописи из Англии переправляли на континент целыми кораблями. Там их повторно использовали переплетчики и мыловары. Вполне возможно, что рукопись XI века оказалась в их числе.

манускрипт
Католический псалтырь, написанный на латыни, не представлял интереса ни для сторонников Англиканской церкви, ни для кальвинистов / © Regionaal Archief Alkmaar

Но есть и вторая версия. Четырнадцатого октября 1066 года в Битве при Гастингсе, которая оказалась решающим моментом нормандского завоевания Англии, погиб последний англосаксонский король Гарольд II Годвинсон. За два дня до этого он остановил норвежское вторжение, но противостоять армии Вильгельма Завоевателя уже не смог.

Вильгельм не отличался кротким нравом: он планировал проредить англосаксонскую аристократию так, чтобы не осталось никаких гипотетических претендентов на трон из местной знати.

Поэтому сестра последнего короля, принцесса Гунхильда, бежала на континент. Она жила в Голландии и умерла в Брюгге в 1087 году. Известно, что незадолго до смерти принцесса передала в церковь Святого Доната в Брюгге свои драгоценности и псалтырь, который привезла из Англии.

Последнее упоминание об этой книге относится к 1561 году. В переписи церковных книг рукопись обозначена как латинский текст с непонятными словами, «которые здесь невозможно прочитать». С тех пор древняя рукопись считалась утерянной.

Но Порку удалось выяснить, что всю библиотеку церкви Святого Доната конфисковали кальвинисты в 1580 году. Те книги, которые они сочли полезными, отправили в публичную библиотеку, а остальные продали. Католический псалтырь, да еще снабженный надписями на непонятном языке, едва ли отнесли к «полезным». Все это придает существенный вес предположению Порка о том, что найденные фрагменты завезла на континент бежавшая из Англии принцесса.

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История
# лингвистика
# манускрипт
# Новое время
# нормандское завоевание Англии
# рукопись
# средневековье
# Средние века
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