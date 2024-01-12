В ТюмГУ рассказали про самоидентификацию населения в годы Гражданской войны

Историки ТюмГУ показали, что Гражданская война, на фоне милитаризации и раскола российского социума, усилила процессы самоопределения. Она стала средством достижения относительной идентичности населения, способной обеспечить победу стороне, имеющей цели, понятные и близкие основной массе людей.

Современная историография, как и историческая наука в целом, характеризуется совершенствованием концептуального подхода в изучении истории Гражданской войны в России.

Историки отмечают обновление научных методик, расширение исследовательских полей, углубление анализа антропологической стороны конфликта, актуализацию изучения исторической памяти о войне. Остро ставятся и вопросы идентичности человека с общественной средой, во многом определяющей его социальное поведение.

Статья «Трансформация идентичности как фактор перелома в ходе Гражданской войны (весна — лето 1919 года) в оценке современных исследователей» историков СоцГум ТюмГУ Ирины Скипиной и Владимира Московкина вышла в журнале «Научный диалог».

Авторы статьи попытались установить, насколько включение в теоретико-методологическую основу современных исследований такого фактора, как идентичность в классическом ее толковании оправдано для объяснения ситуации, сложившейся на Урале весной-летом 1919 года, завершившейся наступлением Красной Армии и изгнанием Колчака.

Противоборство белых и красных на Восточном фронте завершилось поражением колчаковцев, предопределив исход Гражданской войны в России. После удачной для Колчака «Пермской операции» в конце 1918 года диктатор главной своей задачей продолжал считать решение военных проблем, упустив урегулирование социально-экономических и политических вопросов.

Проведя подробное исследование множества источников, авторы пришли к выводу, что неумение и нежелание работать с людьми — одна из важнейших причин поражения белых и победы красных, уделявших большое внимание индивидуальной политической работе в армии и в тылу по обе стороны фронта.

Историческая память, как подчеркивают современные авторы, имела определяющее значение в самоидентификации населения в годы Гражданской войны. Значительную роль сыграла новая пролетарская идеология, отвергавшая возврат к старому миру, а также большевистские обещания счастливого будущего для каждого человека на основе равноправия и создания условий для саморазвития.

Важно учитывать, что процесс идентификации динамичен, человек откликается на самые незначительные изменения своего положения, поэтому поддержка населением Красной армии на решающем этапе Гражданской войны стала демонстрацией адаптации граждан к новым идеям, выдвинутым Советами, и победе большевиков в войне.

Однако затягивание реализации обещанного привели к тому, что уже к концу 1920 — началу 1921 годов настроения людей стали заметно меняться в сторону негативного отношения к власти большевиков, что ярко проявилось в крестьянских восстаниях 1921 года. Но изменить траекторию формирования советской идентичности уже не удалось, будущее страны продолжало строиться на успехах большевиков, достигнутых в ходе решающих побед в Гражданской войне.

Сегодня историки все чаще определяют идентичность через ее конкретные проявления и дополнения, путем анализа рефлексий человека, его участия в политической жизни страны, а не через принадлежность к классам или общественным объединениям. По их мнению, идентификационные процессы, заданные глобальными трансформациями, идут постоянно, охватывают огромные массы людей и надолго остаются в исторической памяти народа.

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ТюмГУ 246 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.