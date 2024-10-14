Люди разного возраста придали неодинаковое значение словам

Исследователи из МГПУ выявили существенные различия в использовании и понимании лексики между представителями разных поколений. Ученые обнаружили, что язык меняется не только с точки зрения появления новых слов, но и в аспекте восприятия и использования уже существующей лексики.

Елена Борисова, доктор филологических наук, профессор МГПУ, руководитель исследования, поясняет: «Наше исследование показывает, что язык — это не только отражение текущего состояния общества, но и мост между поколениями, который иногда становится труднопреодолимым из-за различий в восприятии одних и тех же слов».

Исследование базируется на концепции поколенческой лингвистики (Linguistics of Generations), которая рассматривает особенности речи людей одного поколения. При этом ученые отмечают, что термин «поколение» в социологии не имеет четкого определения. Чаще всего его связывают с событиями, сыгравшими особую роль в жизни людей сходного возраста, а также с общими ценностями.

Борисова приводит примеры: «Мы говорим о „детях войны”, о первом послевоенном поколении, имея в виду тех, чье детство пришлось на первые послевоенные годы. Интересно, что в этом поколении очень велика доля людей, не получивших среднего образования. Есть также поколение начала космической эры – те, кто помнит первые полеты в космос и ту гордость, которая охватывала людей и передавалась детям. Отдельно выделяется поколение распада Союза – родившиеся в конце 1970-х – начале 1980-х годов».

Исследователи отмечают, что помимо общественно-политических событий, важную роль в формировании поколений играют технологические изменения. «В наши дни мы говорим о поколении интернета, соцсетей, айфонов. Эти технологии существенно влияют на способы коммуникации и, следовательно, на язык», – поясняет Борисова.

В рамках исследования ученые провели серию экспериментов и опросов среди двух возрастных групп: пожилых людей (от 60 лет) и молодежи (15-18 лет). Особое внимание было уделено речи старшего поколения – мужчин и женщин от 60 лет, которые по социологическим критериям относятся к «детям гагаринского полета» и имеют параллель в американском поколении бумеров.

Результаты показали разнообразие типов лексических различий между поколениями. Некоторые слова, такие как «подвода» и «для близиру», оказались практически неизвестны молодому поколению. Другие слова изменили свое значение: например, слово «румяный» молодежь часто интерпретирует как «здоровый» или «красивый», в то время как для пожилых оно сохраняет исходное значение.

Исследование также выявило изменения в эмоциональной окраске слов. «Эгоист» утратило резко отрицательную коннотацию в речи молодого поколения, а «отечественный» потеряло положительный оттенок. В активном словарном запасе тоже обнаружились различия: для обозначения человека с избыточным весом пожилые чаще используют слова «толстяк» или даже «жиртрест», в то время как молодежь предпочитает более мягкие варианты – «пухляк» или «пухляш».

Борисова отмечает: «Интересно, что исследование опровергло распространенное мнение о том, что человек говорит так, как говорили во время становления его языка. Пожилые люди активно употребляют слова, которые в пору их молодости были неизвестны: интернет, виртуальный, брокер, омоновец, а также новые устойчивые выражения вроде «мало не покажется» или «гарант конституции». Это показывает, что формирование языка продолжается всю жизнь, хотя с возрастом процесс может замедляться».

Исследователи подчеркивают, что особенности речи определяются не только возрастом, но и принадлежностью к иным социальным группам. Например, для молодежи различия в знании устаревшей лексики часто связаны с начитанностью, а у пожилых людей знание специфических терминов часто сопряжено с профессиональным опытом.

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МГПУ 18 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.