Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Люди разного возраста придали неодинаковое значение словам
Исследователи из МГПУ выявили существенные различия в использовании и понимании лексики между представителями разных поколений. Ученые обнаружили, что язык меняется не только с точки зрения появления новых слов, но и в аспекте восприятия и использования уже существующей лексики.
Елена Борисова, доктор филологических наук, профессор МГПУ, руководитель исследования, поясняет: «Наше исследование показывает, что язык — это не только отражение текущего состояния общества, но и мост между поколениями, который иногда становится труднопреодолимым из-за различий в восприятии одних и тех же слов».
Исследование базируется на концепции поколенческой лингвистики (Linguistics of Generations), которая рассматривает особенности речи людей одного поколения. При этом ученые отмечают, что термин «поколение» в социологии не имеет четкого определения. Чаще всего его связывают с событиями, сыгравшими особую роль в жизни людей сходного возраста, а также с общими ценностями.
Борисова приводит примеры: «Мы говорим о „детях войны”, о первом послевоенном поколении, имея в виду тех, чье детство пришлось на первые послевоенные годы. Интересно, что в этом поколении очень велика доля людей, не получивших среднего образования. Есть также поколение начала космической эры – те, кто помнит первые полеты в космос и ту гордость, которая охватывала людей и передавалась детям. Отдельно выделяется поколение распада Союза – родившиеся в конце 1970-х – начале 1980-х годов».
Исследователи отмечают, что помимо общественно-политических событий, важную роль в формировании поколений играют технологические изменения. «В наши дни мы говорим о поколении интернета, соцсетей, айфонов. Эти технологии существенно влияют на способы коммуникации и, следовательно, на язык», – поясняет Борисова.
В рамках исследования ученые провели серию экспериментов и опросов среди двух возрастных групп: пожилых людей (от 60 лет) и молодежи (15-18 лет). Особое внимание было уделено речи старшего поколения – мужчин и женщин от 60 лет, которые по социологическим критериям относятся к «детям гагаринского полета» и имеют параллель в американском поколении бумеров.
Результаты показали разнообразие типов лексических различий между поколениями. Некоторые слова, такие как «подвода» и «для близиру», оказались практически неизвестны молодому поколению. Другие слова изменили свое значение: например, слово «румяный» молодежь часто интерпретирует как «здоровый» или «красивый», в то время как для пожилых оно сохраняет исходное значение.
Исследование также выявило изменения в эмоциональной окраске слов. «Эгоист» утратило резко отрицательную коннотацию в речи молодого поколения, а «отечественный» потеряло положительный оттенок. В активном словарном запасе тоже обнаружились различия: для обозначения человека с избыточным весом пожилые чаще используют слова «толстяк» или даже «жиртрест», в то время как молодежь предпочитает более мягкие варианты – «пухляк» или «пухляш».
Борисова отмечает: «Интересно, что исследование опровергло распространенное мнение о том, что человек говорит так, как говорили во время становления его языка. Пожилые люди активно употребляют слова, которые в пору их молодости были неизвестны: интернет, виртуальный, брокер, омоновец, а также новые устойчивые выражения вроде «мало не покажется» или «гарант конституции». Это показывает, что формирование языка продолжается всю жизнь, хотя с возрастом процесс может замедляться».
Исследователи подчеркивают, что особенности речи определяются не только возрастом, но и принадлежностью к иным социальным группам. Например, для молодежи различия в знании устаревшей лексики часто связаны с начитанностью, а у пожилых людей знание специфических терминов часто сопряжено с профессиональным опытом.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
Исследователи из США на крупной выборке мужчин и женщин проследили за связью между их уровнем IQ в старших классах школы и манерой потребления спиртного много лет спустя, в зрелые годы. Ученые пришли к довольно любопытным выводам.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
В научной литературе немало примеров работ о пользе животных-компаньонов для людей. Однако в новом исследовании о влиянии домашних питомцев на эмоциональное здоровье, поведенческое и когнитивное развитие детей ученые неожиданно сделали не только положительные выводы.
Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla
SpaceX готова провести пятое летное испытание своей транспортной системы Starship, которая состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship. Во время испытаний компания впервые попытается поймать первую ступень ракеты механизированным захватом, ранее невиданным в истории ракетостроения. Прямая трансляция с площадки начнется в 12.00 по московскому времени.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Самые тяжелые объекты, которые когда-либо передвигало человечество
Умеют ли деревья говорить?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии