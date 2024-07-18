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6 минут назад
Александр Березин
9

Люди достигли Южной Америки глубоко в ледниковом периоде

4.2

Следы на костях гигантского вымершего броненосца показали, что человек добрался до территории современной Аргентины еще в последний ледниковый максимум. Это намного раньше, чем устоявшиеся в научной литературе даты. Похоже, прежние представления о расселении людей в Новом Свете все меньше соответствуют новым археологическим данным.

Антропология
# антропология
# Новый Свет
# Южная Америка
Южная Америка в ледниковые период. На переднем плане актортерий (громадный плоскомордый медведь) проходит мимо гигантского броненосца, подобного тому, который разделывали древние люди, заселившие Южную Америку / © Peter Schouten

Исследователи из Аргентины опубликовали в журнале PLoS One анализ давней находки костей гигантского броненосца (какой-то из видов рода Neosclerocalyptus). Оказалось, на останках этого животного длиной в пару метров и оценочной массой более трети тонны есть следы разделки людьми.

Как уже рассказывал Naked Science, история заселения Нового Света — крайне спорное направление исследований. Еще 20 лет назад в научной литературе господствовала гипотеза «сперва Кловис». Согласно ей, древнейшие следы человека в Северной и Южной Америке найдены в США и сравнительно молоды, не старше 12-13 тысяч лет, то есть человек пришел на новые земли уже после таяния ледников, блокировавших его продвижение по суше.

Находки латиноамериканских археологов — например, в Педра-Фурада в Бразилии, — датированные 40 тысячами лет назад, отвергались их коллегами из США под теми или иными предлогами как неубедительные.

Однако несколько лет назад исследователи обнаружили наборы орудий, бесспорно говорящие о том, что горные части Мексики были заселены более 30 тысяч лет назад. Кроме того, генетики установили, что в Южной Америке есть следы генов людей, которые ближе всего к коренному населению Австралии.

Поскольку австралийцы были практически изолированы на своем континенте последние 70 тысяч лет, это тоже указывало на существенно более древний сценарий заселения Нового Света. Впрочем, наиболее упорные сторонники гипотезы «сперва Кловис» пытались и пытаются отрицать новые свидетельства.

Теперь аргентинские ученые вступили в эту дискуссию с довольно весомыми аргументами. Они повторно изучили найденные ранее близ города Мерло (недалеко от Буэнос-Айреса), на берегу реки Реконкиста, кости гигантского вымершего броненосца. На них выявили характерные прямые следы повреждений от чего-то острого.

По форме следы напоминали те, что остаются при разделке туши животного на мясо. Исследователи учли результаты двух экспериментальных современных разделок туши каменными орудиями. Следы оказались однотипными и в современных экспериментах, и на древних костях. Датировка останков радиоуглеродным методом дала результат — 20,8-21,1 тысячи лет назад. Это крайне интересно по целому ряду причин.

Кости гигантского броненосца со следами снятия с них мяса / © Mariano Del Papa et al.

До сих пор самой древней датой присутствия людей в Южной Америке, не вызывавшей вопросов (кроме как у вышеуказанных наиболее упорных ученых), было не более 15 тысяч лет (стоянка в Монте-Верде, Чили). Но это уже после начала таяния ледника — то есть чилийские находки формально не исключали заселения Нового Света после освобождения от ледников каких-то проходов близ Аляски.

Новая дата на шесть тысяч лет старше, и, в отличие от Монте-Верде, регионе реки Реконкиста не лежит рядом с побережьем Тихого океана. То есть прямая миграция вдоль берега, как в случае находки в Чили, здесь исключена. Чтобы попасть настолько далеко на юг к 20 тысячам лет назад, миграция явно должна была начаться еще раньше.

Кроме того, добыча большого и хорошо защищенного местного млекопитающего древними американцами указывает на их высокую степень адаптации к местной среде. И дело не только в сложности добычи столь крупного броненосца.

Сама местность у реки Реконкиста 20 тысяч лет назад была крайне суровой. Как и вся Земля, эта зона была радикально более холодной, чем сегодня. В силу низких температур там было очень мало осадков — территория в ту пору классифицируется как полупустыня умеренного пояса. Причем не так далеко к югу от нее начиналась уже чистая пустыня, занимавшая всю современную Патагонию.

Точки со следами древнейшего присутствия людей в Южной Америке. Почти все они заметно моложе находок у Реконкисты, находящейся на этой карте южнее и несколько западнее Уругвая / © Mariano Del Papa et al.

Следовательно, уже на пике последнего оледенения, более 20 тысяч лет назад, жители Южной Америки хорошо освоились в сложной, холодной, сухой и полупустынной среде нового континента.

Это хорошо сочетается с находками в Педра-Фурада или отдельными раскопками на севере Южной Америки, а равно и с находками в Мексике, о которых мы упоминали выше. Тем не менее новое исследование все еще не дало ответа на вопрос: если люди заселили Новый свет так рано, почему мы по-прежнему не можем обнаружить там их скелетных останков того же возраста?

Вообще, для не живущих подолгу на одном месте охотников обнаружение костей — большая редкость. Однако в палеолитической Европе в силу сурового ледникового климата наш вид рано освоил пещеры, в которых подолгу жил. В результате там в итоге обнаружили и костные останки людей. Почему их пока не нашли в южнее США — неясно. Одной из причин может быть несопоставимый объем финансирования раскопок (в том числе в пещерах) в Латинской Америке с одной стороны, в Штатах — с другой.

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Антропология
# антропология
# Новый Свет
# Южная Америка
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