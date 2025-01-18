  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
32 минуты назад
Александр Березин
2
86

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Быстрый рост дальности электроавто может иметь серьезные негативные последствия для будущего человечества, утверждает новая научная работа. Ее автор даже предлагает остановить этот процесс с помощью госрегулирования.

Технологии
# транспорт
# электромобили
В последние пять лет все электромобили в мире мигрировали в сторону особенностей Tesla. Помимо плюсов, такая эволюция принесла и изеестные минусы / © shop4tesla.com

Перри Готтсфилд (Perry Gottesfeld) из Occupational Knowledge International опубликовал в журнале PLOS Sustainability and Transformation статью о том, что наблюдаемый рост размеров электромобилей имеет целый ряд негативных последствий. Он считает, что необходимо принять меры к уменьшению как их размеров, так и емкости батарей электроавто, и предлагает оставить налоговые и иные льготы только для тех машин, что имеют массу меньше определенной. При этом кроссоверы-электромобили, как и крупные некроссоверы, выпадут из системы льгот, что должно отвратить от них покупателей. Впрочем, тезисы работы вызывают ряд вопросов.

Готтсфилд констатирует, что за 2018-2023 годы масса батареи среднего электромобиля, проданного в США, выросла на 68 процентов и достигла 595 килограммов. В 2023 году там продали 884 тысячи электроавто, с общим весом батарей в 561 тысячу тонн, что в полтора раза легче Золотого моста в Сан-Франциско или Эмпайр-стейт-билдинг. Автор отмечает, что более тяжелая батарея требует и более массивного шасси, в результате общая масса машины растет. Опираясь на другие работы, он полагает, что рост массы на один процент означает и рост потребления машиной энергии на один процент.

Исследователь считает, что причиной, стоящей за ростом массы батарей, был рост дальности поездки электромобиля на одной зарядке. Рост этого параметра вел к популяризации электроавто, и Готтсфилд это не оспаривает. Однако он напоминает, что рост дальности электромобиля вдвое ведет, в силу роста его массы, к росту энергопотребления машины на 16 процентов. Кроме того, массивные батареи ведут к росту потребности в минералах, используемых для их изготовления.

Полная электромобилизация США, по его мнению, и так приведет к росту расхода электроэнергии на 30 процентов. Если не уменьшить прогрессию размеров и массы электромобилей, такой рост сделает затруднительным достижение климатических целей зеленого перехода, полагает автор. В то же время, отмечает он, переход на электромобили все равно даст блага вроде снижения смертности, поскольку ДВС-машины выбрасывают немало микрочастиц, убивающих людей провоцированием инфарктов и инсультов.

Таблица масс батарей из работы. Как легко видеть, она содержит и ошибки, например, масса батарей Tesla Model X занижена  / © Perry Gottesfeld

Тезисы Готтсфилда выглядят логичными, но не во всем. Да, полная электромобилизация заставит увеличить выработку электроэнергии. Самый популярный электромобиль в мире (Tesla Model Y) при 20 тысячах километрах пробега тратит примерно 3500 киловатт-часов в год. При замене всех машин в США на такие, потребуется почти триллион киловатт-часов дополнительной генерации. После электрификации фур эта цифра может достичь и полутора триллионов киловатт-часов — рост на 35-40 процентов от современных значений.

В то же время на фоне роста генерации СЭС и ВЭС в Штатах это не очень большие числа. Например, за 2024-й год выработка СЭС и ВЭС выросла на десятки миллиардов киловатт-часов в год. А вот электромобили потребили только 8,9 миллиардов киловатт-часов в год. Рост потребления от электромобилей намного меньше, чем рост генерации от низкоуглеродных источников. И почему его волнуют именно электромобили — тоже вопрос: скажем, дата-центры в США за прошлый год увеличили потребление энергии на 11 миллиардов киловатт-часов в год, то есть на величину больше всего потребления электроавтотранспорта. Всего же их потребление превышает потребление электромобилей в полтора десятка раз.

Другой важный момент: как уже отмечал Naked Science, решение так называемых климатических целей через зеленый переход принципиально невозможно по чисто техническим причинам. ВЭС и СЭС просто не могут обеспечить безуглеродную энергетику, без разницы: с электромобилями или без. Такой переход способны обеспечить некоторые виды АЭС, но на сегодня их не строят нигде в мире. И планов по их постройке тоже ни у одной страны нет. Следовательно, масса электромобилей никак не влияет на успешность зеленого перехода в современном мире, благо он и так не может состояться.

Третья сложность: электромобили начали наращивать массу батарей не просто так, а потому, что до того их никто не желал покупать массово. Если снизить покупки тяжелых электромобилей большой дальности налоговым давлением, как предлагает Готтсфилд, то это не приведет к тому, что небольшие электромобили малой дальности вытеснят ДВС-машины. Итогом станет лишь снижение объема продаж новых электромобилей. Что, с точки зрения зеленого перехода, еще хуже, поскольку ДВС-мобили всю свою энергию получают за счет сжигания ископаемого топлива, а вот в электроэнергетической системе США порядка двух пятых всей энергии получают безуглеродно.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# транспорт
# электромобили
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Янв
800
Итоги 2024 года в космонавтике
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
Бесплатно
Как мы изучаем космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Янв
Бесплатно
Полевые исследования в Нубийской пустыне
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Янв
700
Астрономические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Волшебник-базилик
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Математика и компьютерные науки в фильмах и сериалах: во что мы верим?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Янв
900
Итоги 2024 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Зачем людям Марс?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Где может водиться рыбка в Солнечной системе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:54
Юлия Трепалина

Метаанализ показал, кто из детей чаще становится любимчиком родителей

Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.

Психология
# дети
# детско-родительские отношения
# родители и дети
# родительский фаворитизм
# семья
# черты личности
15 января
Полина Меньшова

ИИ-переводчик со 100 языков превзошел все существующие аналоги

IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.

Технологии
# автоматический перевод
# ИИ
# искусственный интеллект
# языковые модели
Вчера, 19:20
Юлия Трепалина

Рост суицидальных мыслей у девочек-подростков связали с распространением секс-меньшинств

Статистические данные из США показывают, что за последние годы у американских старшеклассниц стали чаще возникать идеи о самоубийстве. Профессор Нью-Йоркского университета увидел возможное объяснение в том, что все больше школьниц причисляют себя к сексуальным и гендерным меньшинствам.

Психология
# девочки-подростки
# самоубийство
# сексуальные меньшинства
# суицид
# суицидальность
# суицидальные мысли
# США
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
15 января
Полина Меньшова

ИИ-переводчик со 100 языков превзошел все существующие аналоги

IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.

Технологии
# автоматический перевод
# ИИ
# искусственный интеллект
# языковые модели
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Vlad Ok
Vlad Ok
24 минуты назад
-
0
+
Есть вариант плохой и есть вариант хуже. Переход на электрички разумеется не панацея и пока плохой вариант. Вариант лучше - полный отказ от сжигания газа и нефти но это уже после 2030. Пока - будет вот так.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

    32 минуты назад

  2. Волосы Вероники превратили напряженность с постоянной Хаббла в космологический кризис

    2 часа назад

  3. Рост суицидальных мыслей у девочек-подростков связали с распространением секс-меньшинств

    Вчера, 19:20

  4. Первые обитаемые миры образовались еще до первых галактик

    Вчера, 18:57
Выбор редакции

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Позавчера, 09:30

Последние комментарии

Александр Березин
4 минуты назад
Vlad, отличие перехода на электромобили от полного отказа от сжигания газа и нефти после 2030 года в том, что первое реально, а второе, в обозримые

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Vlad Ok
24 минуты назад
Есть вариант плохой и есть вариант хуже. Переход на электрички разумеется не панацея и пока плохой вариант. Вариант лучше - полный отказ от

Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис

Денис Мысов
33 минуты назад
Denis, мечтать не вредно,в курске фарша промололи уже за пол года это пиздец,безумные мясные штурмы… и есть пруфы могу скинуть

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Denis Pr
46 минут назад
Вот хохма будет, если 20ая армия победит вторую и займёт полностью Курск

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Александр Березин
49 минут назад
Иван, Т-72Б3 -- это не обломок СССР, поскольку при СССР таких танков не было. Отождествлять Т-72Б3 с Т-72 советского времени (т.е. без полноценного ночного

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
54 минуты назад
Дмитрий, у амеров тоже полно и М113 и А-10 и ни одна армия мира не обеспечена на 100% современным вооружением.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, вы же понимаете что в массе своей российская армия по прежнему воюет на этих самых обломках. Количество модернизированных Т-72Б3М (1500-2000

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Березин
2 часа назад
Sam, такое предположение высказывалось, но оно основано на ряде предположений, которые в настоящее время проверить нельзя. Кроме того, с ним та

Волосы Вероники превратили напряженность с постоянной Хаббла в космологический кризис

Александр Березин
2 часа назад
Uber, давайте вы лучше и дальше будете жить в своем вымышленном мире и не пытаться контактировать с обитателями мира реального.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Березин
2 часа назад
Дмитрий, что значит неправ? Я прав: ни один историк никогда не делал никакого анализа этих кусков из этих их мемуаров. Я знаю это хорошо, потому что

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Березин
2 часа назад
Дмитрий, в обломках Советского Союза не было Т-90, серийных Су-34, УМПК, Ланцетов, Искандеров, "Калибров", Х-101, четырех тысяч ФПВ-дронов, поставляемых в

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
2 часа назад
Max, на этой "операции по сдерживанию" уже погибло больше народу чем во время войны в Афганистане и двух чеченских вместе взятых. Съездил бы сам да

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Sam Dowson
2 часа назад
Так ведь напряжённость вроде объяснили, не? В войдах постоянная Хаббла одна, в скоплениях другая.

Волосы Вероники превратили напряженность с постоянной Хаббла в космологический кризис

Игорь Коняшов
3 часа назад
S., да кто ж спорит. Тут была статья по этому вопросу. Суммарное количество жертв при текущем уровне арсеналов оценивается в 200-250 миллионов, это

Инфографика: запасы ядерных боеголовок в мире

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
"ни Антипенко, ни Рокоссовского никто особо не читал." Здесь вы неправы, другое дело что мало у кого принято делать далеко идущие выводы на основе

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
На обломках Советского Союза Александр выгребаем. Вы же не так глупы что бы не понять эту мысль. Не понятно зачем ёрничанете только.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Вячеслав
3 часа назад
Сергей, прямо сто лет? СССР планировал выполнить пилотируемый облет Марса в 70-х. И сделали бы, если не подковерные игры. До ума довели Н-1, довели

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Вячеслав
4 часа назад
Vlad, "посадочный модуль Артемида"? Лунный посадочный модуль Маска это Старшип в Лунном исполнении. По сути он будет готов, когда успешно завершатся

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Uber Cynic
4 часа назад
Александр, не знаю может ваще ничего не напишу о нуднейший. давайте лучше про предполагаемую викторию 2025 и её размер. предположительно грандиозный

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Вячеслав
4 часа назад
Андрей, да я понимаю. Немоглики - они такие. Не являясь специалистами по вопросу придумывают всякую чушь, да еще вешают ярлыки. Причём сами в

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно