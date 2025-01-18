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Эволюция электромобилей не позволит им разрешить климатический кризис
Быстрый рост дальности электроавто может иметь серьезные негативные последствия для будущего человечества, утверждает новая научная работа. Ее автор даже предлагает остановить этот процесс с помощью госрегулирования.
Перри Готтсфилд (Perry Gottesfeld) из Occupational Knowledge International опубликовал в журнале PLOS Sustainability and Transformation статью о том, что наблюдаемый рост размеров электромобилей имеет целый ряд негативных последствий. Он считает, что необходимо принять меры к уменьшению как их размеров, так и емкости батарей электроавто, и предлагает оставить налоговые и иные льготы только для тех машин, что имеют массу меньше определенной. При этом кроссоверы-электромобили, как и крупные некроссоверы, выпадут из системы льгот, что должно отвратить от них покупателей. Впрочем, тезисы работы вызывают ряд вопросов.
Готтсфилд констатирует, что за 2018-2023 годы масса батареи среднего электромобиля, проданного в США, выросла на 68 процентов и достигла 595 килограммов. В 2023 году там продали 884 тысячи электроавто, с общим весом батарей в 561 тысячу тонн, что в полтора раза легче Золотого моста в Сан-Франциско или Эмпайр-стейт-билдинг. Автор отмечает, что более тяжелая батарея требует и более массивного шасси, в результате общая масса машины растет. Опираясь на другие работы, он полагает, что рост массы на один процент означает и рост потребления машиной энергии на один процент.
Исследователь считает, что причиной, стоящей за ростом массы батарей, был рост дальности поездки электромобиля на одной зарядке. Рост этого параметра вел к популяризации электроавто, и Готтсфилд это не оспаривает. Однако он напоминает, что рост дальности электромобиля вдвое ведет, в силу роста его массы, к росту энергопотребления машины на 16 процентов. Кроме того, массивные батареи ведут к росту потребности в минералах, используемых для их изготовления.
Полная электромобилизация США, по его мнению, и так приведет к росту расхода электроэнергии на 30 процентов. Если не уменьшить прогрессию размеров и массы электромобилей, такой рост сделает затруднительным достижение климатических целей зеленого перехода, полагает автор. В то же время, отмечает он, переход на электромобили все равно даст блага вроде снижения смертности, поскольку ДВС-машины выбрасывают немало микрочастиц, убивающих людей провоцированием инфарктов и инсультов.
Тезисы Готтсфилда выглядят логичными, но не во всем. Да, полная электромобилизация заставит увеличить выработку электроэнергии. Самый популярный электромобиль в мире (Tesla Model Y) при 20 тысячах километрах пробега тратит примерно 3500 киловатт-часов в год. При замене всех машин в США на такие, потребуется почти триллион киловатт-часов дополнительной генерации. После электрификации фур эта цифра может достичь и полутора триллионов киловатт-часов — рост на 35-40 процентов от современных значений.
В то же время на фоне роста генерации СЭС и ВЭС в Штатах это не очень большие числа. Например, за 2024-й год выработка СЭС и ВЭС выросла на десятки миллиардов киловатт-часов в год. А вот электромобили потребили только 8,9 миллиардов киловатт-часов в год. Рост потребления от электромобилей намного меньше, чем рост генерации от низкоуглеродных источников. И почему его волнуют именно электромобили — тоже вопрос: скажем, дата-центры в США за прошлый год увеличили потребление энергии на 11 миллиардов киловатт-часов в год, то есть на величину больше всего потребления электроавтотранспорта. Всего же их потребление превышает потребление электромобилей в полтора десятка раз.
Другой важный момент: как уже отмечал Naked Science, решение так называемых климатических целей через зеленый переход принципиально невозможно по чисто техническим причинам. ВЭС и СЭС просто не могут обеспечить безуглеродную энергетику, без разницы: с электромобилями или без. Такой переход способны обеспечить некоторые виды АЭС, но на сегодня их не строят нигде в мире. И планов по их постройке тоже ни у одной страны нет. Следовательно, масса электромобилей никак не влияет на успешность зеленого перехода в современном мире, благо он и так не может состояться.
Третья сложность: электромобили начали наращивать массу батарей не просто так, а потому, что до того их никто не желал покупать массово. Если снизить покупки тяжелых электромобилей большой дальности налоговым давлением, как предлагает Готтсфилд, то это не приведет к тому, что небольшие электромобили малой дальности вытеснят ДВС-машины. Итогом станет лишь снижение объема продаж новых электромобилей. Что, с точки зрения зеленого перехода, еще хуже, поскольку ДВС-мобили всю свою энергию получают за счет сжигания ископаемого топлива, а вот в электроэнергетической системе США порядка двух пятых всей энергии получают безуглеродно.
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