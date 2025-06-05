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Татьяна Пичугина
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Криминалисты объяснили заказное убийство английского священника 700-летней давности

5.1

В 2023 году ученые Кембриджского университета обнародовали Карту средневековых убийств, где собраны свидетельства о насильственных смертях в Англии в XIV веке. Теперь с помощью этого проекта удалось проанализировать географию преступлений и выявить «горячие точки» с высокой концентрацией убийств.

История
# криминалистика
# Лондон
# Средневековая Европа
# убийство
Средневековая башня Джуэль тауэр в Лондоне / © Victor Keegan via Flickr

Исследователи из США и Швейцарии во главе с Мануэлем Эйснером, возглавляющим Криминологический институт в Кембридже (Великобритания) решили углубиться в самые древние криминальные записи, оставленные средневековыми коронерами. Их интересовало, универсален ли закон концентрации криминала и можно ли его применить к средневековым городам. Ученые предполагали, что, возможно, преступники стекались в города сотни лет назад по тем же причинам, что и сегодня.

Места с высокой концентрацией убийств называют горячими точками. В современных городах их предсказывают с высокой точностью. Например,  вокзалы, торговые центры, ночные клубы. Для средневековых городов выделить такие горячие точки сложно. Первым шагом в этом направлении стала Карта средневековых убийств, в которой собрана информация о преступлениях в трех городах — Лондоне, Йорке и Оксфорде. 

Лондон в Средние века был крупнейшим городом страны с населением 60-80 тысяч человек. Йорк — вторым по численности населения. А вот экономическое значение Оксфорда в течение XIV века снижалось, зато росла известность университета. Именно в Оксфорде преступность достигла необычно высокого уровня. Если в Лондоне и Йорке, судя по сохранившимся отчетам коронеров, на 100 тысяч населения в год приходилось 20-30 убийств, то в Оксфорде — 90-110. Для сравнения, сейчас в Англии и Уэльсе этот показатель на уровне 0,6-1,6. 

Место убийства Джона Форда из проекта Medieval Murder Maps / © University of Cambridge: Institute of Criminology

Два самых криминальных места в Лондоне в XIV веке — Темза-стрит и Вестчип (Westcheap). В Вестчипе располагалось множество увеселительных заведений, рынков, пивных, ювелирных лавок. Здесь 3 мая 1337 года был убит священник Джон Форд. На глазах у многих людей его отвлекли беседой, а потом перерезали горло.

Мануэль Эйснер обнаружил документы, из которых следует, что убийство произошло из мести по заказу знатной дамы Элы Фицпейн. Это весьма выдающаяся персона создала банду вымогателей, которые грабили монастыри, вела беспорядочную сексуальную жизнь, соблазняя даже священников.

Скан письма архиепископа Кентерберийского к епископу Винчестерскому об Эле Фицпейн / © Register of John de Stratford. Reproduced with permission of Hampshire Archives and Hampshire County Council

Сохранилось письмо архиепископа Кентерберийского, написанное за пять лет до убийства, с обвинениями Элы в многочисленных преступлениях и требованием наложить на нее унизительное обязательство ходить босой по Солсберийскому собору. 

В другой записке говорилось о том, что Форд состоял в банде Элы, и возможно, был ее любовником, а позже сдал ее церкви. Среди его убийц опознали брата Элы и двух ее слуг. 

По словам Эйснера, дерзкое убийство Форда у Собора Святого Павла, ранним вечером, в толпе, вероятно, стало демонстрацией силы. Эла напомнила священству о могуществе знати и о том, что она ничего не прощает.

Отчет коронера Inquest number 15 on 1336-7 City of London Coroner’s Rolls (in CLA/041/IQ/01/006) / © The London Archives

Отчет коронера и найденные документы об убийстве опубликованы на сайте университета, статья с результатами анализа географии преступлений вышла в журнале Criminal Law Forum.

«Мы видим убийство, совершенное важной английской аристократкой. Оно спланированное и хладнокровное, с участием членов семьи и близкого круга. Все это указывает на месть», — отметил Эйснер.

Эйснер полагает, что попытка унизить Элу — часть политической игры, поскольку церковь использовала мораль, чтобы подчинить аристократию, а Джон Форд оказался между этими двумя силами.

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Татьяна
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Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.
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История
# криминалистика
# Лондон
# Средневековая Европа
# убийство
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