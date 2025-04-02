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2 часа назад
Александр Березин
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NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

5.2

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели – иллюстрация к материалу на Naked Science
Командир корабля Барри Уилмор / © NASA, Robert Markowitz

Согласно интервью, проблемы миссии Starliner начались еще до посадки в корабль в июне 2024 года. Его должна была выводить на орбиту ракета Ares V от конкурентов SpaceX. Однако один из клапанов верхней ступени ракеты работал плохо, причем достаточно долго, чтобы в период ожидания командир корабля Барри Уилмор успел попросить руководство снова направить его в тренировочный центр, чтобы не потерять квалификацию до исправления ситуации.

После запуска на вид все шло хорошо, за исключением того, что в корабле стало холодно. Людям пришлось надеть всю имевшуюся у них одежду и обувь, а затем и внутрикорабельные скафандры, поскольку температура в кабине снизилась, с их слов, до +10. Даже в скафандрах было холодно. Длительное нахождение при такой температуре может привести к серьезным проблемам.

Экипаж не знал, почему так получилось. Возможно, ненормальные температуры были связаны с расчетом конструкторов на четырех членов экипажа, выделяющих больше тепла, чем двое человек в испытательном полете. В любом случае это не слишком хорошо говорит о системе терморегуляции Starliner.

Настоящие проблемы возникли, когда корабль начал маневрировать для стыковки с МКС. На Starliner 28 малых маневровых двигателей, собранных в четыре группы по семь. В каждой из них два направлены вперед, два назад, три — вбок (под разными углами). Во время беспилотного полета к станции в 2022 году с ними уже были сложности.

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели – иллюстрация к материалу на Naked Science
Starliner в момент стыковки с МКС. В центре фото видно одну из четырех групп двигателей для маневрирования / © NASA

В полете с людьми в июне 2024 года на расстоянии 260 метров от орбитальной станции один из малых двигателей вышел из строя, и Уилмор взял управление на себя (перевел его в ручной режим). Почти сразу перестал работать второй двигатель. При отказе трех стыковка по правилам была бы запрещена, то есть ситуация была критической.

Но вскоре отказал и третий двигатель. Вдобавок Уилмор обнаружил, что ручное управление реагирует на его действия медленно. После этого перестал работать и четвертый двигатель. Это означало, что экипаж потерял возможность контролировать движения корабля по шести степеням свободы — вперед/назад, вверх/вниз, лево/право, ось крена, ось рыскания и ось тангажа (на иллюстрации — на примере самолета).

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели – иллюстрация к материалу на Naked Science
© Wikimedia Commons

С потерей четвертого двигателя Starliner больше не мог маневрировать вперед, только по другим осям. В теории, по правилам, стыковку в этот момент нужно было отменить. В случае серьезных проблем с маневрированием она могла закончиться столкновением корабля и станции, что чревато их повреждениями или, в наиболее тяжелых случаях, даже гибелью людей. Но при такой степени потери контроля над маневрированием нельзя было и уверенно сориентировать корабль относительно Земли. А без этого он не мог корректно приземлиться. Нужно было решать, что рискованнее: пытаться достыковаться при частичной потере контроля или лететь с такими проблемами обратно на Землю.

«В этот момент я не знал, сможем ли вернуться на Землю, и, на самом деле, полагал, что не сможем».

Барри Уилмор, командир корабля


Астронавты полагали, что в такой ситуации разумнее завершать стыковку, пока нос их корабля и МКС в целом ориентированы примерно одинаково. Если бы оси их отклонились, то автоматика Starliner остановила бы дальнейшее сближение. Но в центре управления полетами в Хьюстоне пришли к выводу, что единственный реальный вариант стыковки — это перезагрузить управление всеми двигателями, чтобы часть из них снова заработала.

Решение было рискованным по двум причинам. Во-первых, предположение о том, что после перезагрузки двигатели корректно заработают, не было ничем подкреплено, поскольку причины их выхода из строя оставались неизвестными. Во-вторых, такая перезагрузка требовала отключения ручного режима управления. Если после этого автоматическая система управления нормально не заработала бы, стыковка стала нереальной.

В момент относительной стабильности аппарата астронавт сообщил на Землю, что там могут попробовать удаленно перезапустить управление двигателями. Два из них заработали снова, что позволило кораблю начать почти нормально управляться. Но тут вышел из строя пятый двигатель.

«Что если бы пятый двигатель вышел из строя [до перезапуска], когда первые четыре еще не работали? Я понятия не имею. Я объясняю то, что так не случилось, промыслом Божьим, который вернул нам эти два двигателя до того, как отказал пятый… Я все еще могу сохранять контроль. И снова вялость ручного управления. Причем не только на вид — в смысле реакции на мои движения — но и на слух тоже. Клапаны [двигателей] открывались и закрывались [с шумом]… Когда подруливающее устройство срабатывало, это было похоже на пулеметную очередь».

Барри Уилмор, командир корабля

Центр управления полетами решил еще раз перезапустить систему управления двигателями. В этот раз из трех неисправных заработало двое, то есть корабль мог лететь даже в автоматическом режиме, а не только ручном. С Земли рекомендовали стыковаться именно на нем, поскольку ручная стыковка на орбите чревата ошибками (и так уже бывало). Дело в том, что такие события в карьере астронавта очень редки, отчего практического опыта в стыковках им взять неоткуда.

Уилмор с трудом, перебарывая себя, согласился. Его сомнения были связаны с опасением, что после новых отказов он не сможет вернуть корабль в режим ручного управления. Однако далее стыковка прошла нормально, без остановки двигателей и выхода из автоматического режима. После нее командир экипажа, прямо на входе в МКС, исполнил небольшой танец от радости. В интервью он сообщил, что уже тогда был уверен: обратно на Землю на Starliner их не пошлют.

Это интересно, потому что еще больше месяца после стыковки NASA и Boeing делали вид — и даже публично выражали уверенность — что вернут астронавтов на этом же корабле. Теперь, после интервью Уилмора, понятно, что обе организации делали хорошую мину при плохой игре. При таких множественных отказах за короткое время пойти на подобный шаг было бы безрассудством. Зачем они при этом дезинформировали общественность — понять не так просто.

Интервью впервые показывает всю опасность прошлогоднего летнего полета. Если перезагрузка двигателей не сработала бы, астронавты не состыковались с МКС. Да, была бы возможность срочно организовать в аварийном порядке спасательную миссию на Crew Dragon. Но и длительное пребывание в ожидании на Starliner при +10, и сама стыковка с переходом людей на спасательный корабль определенно создавали некоторые риски для жизни экипажа корабля Boeing.

Как ранее уже писал Naked Science, разработка корабля Starliner была заказана NASA за десятилетие до полета в 2024 году. Это сделали одновременно с запуском разработки Crew Dragon от SpaceX, успешно летающего к МКС с 2020 года. Тогда, в 2014-м, в NASA считали, что компания Маска может не справиться с задачей в срок.

А вот Boeing, полагали специалисты агентства, справится обязательно. Поэтому второй заказ SpaceX долгое время был под вопросом: считалось, что незачем дублировать надежного исполнителя менее проверенным временем. Если бы это решение не пересмотрели, Соединенные Штаты не имели бы рабочего космического корабля еще много лет. Boeing получил на свою долю полетов к МКС контракт в полтора с лишним раза дороже, чем SpaceX. На данный момент из уже оплаченных полетов без сбоев прошло ноль, в то время как SpaceX уже выполнила их все.

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Космонавтика
# NASA
# Starliner
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Комментарии

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5 Комментариев
Дождиков Антон
Дождиков Антон
1 час назад
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Выводы: 1. Как-бы уже совсем ситуация напоминает поздний СССР... 2. "Старлайнер" - еще достаточно сырой продукт. 3. С учетом высокой вероятности отказов и на МКС и на лунных и марсианских миссиях надо бы планировать дополнительное резервирование систем управления как на основном корабле, так и "дубль" готовить и запускать в параллель.
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Андрей Пшеничнов
Андрей Пшеничнов
2 часа назад
-
1
+
Если бы проинформировали общественность, боинг не получил бы контракт на разработку F-35. Как только контракт подписали, космонавты засобирались на землю. Совпадение? Не думаю.
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Стэн Станиславский
20 минут назад
Александр, официально да. А по факту неформальные догоренности наверняка еще при Байдене имелись.

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Стэн Станиславский
26 минут назад
Андрей, полностью согласен. Если еще и учесть адовый просер самолетного подразделения Боинга, то существование данной компании под бааальшим

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Михаил Пшеницын
41 минута назад
Данных за 2024 год нету? Сколько держится ледовый покров, соединяющий Америку и Евразию?

Уровень морского льда в Арктике и Антарктике достиг рекордно низкого уровня

Стэн Станиславский
44 минуты назад
Прочитал я это и у меня возник вопрос - статьи на этом сайте школьники пишут? Ибо такое количество фактологических и синтаксических ошибок

Это точно безопасно? В МАИ раскрыли особенности сверхзвукового самолета будущего

Стэн Станиславский
52 минуты назад
Алексей, это еще что. Я таких суперидей, как у этого тамерланчика, могу в день по 10 штук на гора выдавать. Правда, результат будет такой же, как у

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Стэн Станиславский
1 час назад
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Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Дождиков Антон
1 час назад
Выводы: 1. Как-бы уже совсем ситуация напоминает поздний СССР... 2. "Старлайнер" - еще достаточно сырой продукт. 3. С учетом высокой вероятности

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Стэн Станиславский
1 час назад
Иван, все просто - ваша ссылка - вранье, ибо просто тупая пропаганда. А моя информация подтверждается независимыми объективными данными - ходом

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Александр
1 час назад
Sam, точнее пробурили бы ход для робота спасателя

Бомбардировщики B-2 Spirit применили мощнейшие бомбы против хуситов, но не смогли уничтожить цели

Иван Колупаев
2 часа назад
И тем не менее и христианство и мусульманство называются авраамическими религиями наверное не зря)), а сам иудаизм относится к древнейшим мировым

Население Иудейского царства библейского периода отличалось грамотностью

Александр Березин
2 часа назад
Андрей, астронавтов вернули на Землю до объявления о разработке F-47

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Андрей Пшеничнов
2 часа назад
Если бы проинформировали общественность, боинг не получил бы контракт на разработку F-35. Как только контракт подписали, космонавты засобирались на

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Александр Березин
2 часа назад
А., " Если ВИЭ стали основным источником выработки электричества в странах с инсоляцией в 2 раза меньшей" Вот только они не стали им там. "Даже в

Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

3 часа назад
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Население Иудейского царства библейского периода отличалось грамотностью

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Население Иудейского царства библейского периода отличалось грамотностью

А. К.
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А. К.
4 часа назад
4) замедление роста может быть связано с двумя факторами: как вы писали выше замедление темпов роста экономики. Потолок мощностей производства

Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

Василий Парфенов
4 часа назад
Сергей, я могу чего-то в упор не замечать или не понимать, но есть вот такое: >Borexino: The mantle signal corresponds to the production of a radiogenic heat of 24.6(+11.1/ −10.4) TW (68% interval)

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