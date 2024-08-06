Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Пермском Политехе разработают инновационное транспортное средство
Мотоснегокаты используют не только ученые для экспедиций в арктических регионах, но и любители активного отдыха, охотники, рыбаки и туристы. В Пермском Политехе разрабатывают гибрид снегохода и мотоцикла для передвижения по снегу и льду. Он будет отличаться уникальной подвеской, станет дешевле и надежнее аналогов. Это инновационное транспортное средство сделает отдых более доступным и повысит эффективность работы предприятий зимой.
Спрос на снегоходы за последний год вырос на 64 процента, при этом их стоимость может быть более миллиона, что делает этот транспорт недоступным для многих предприятий малого и среднего бизнеса. В связи с санкциями и нарушением логистических цепочек, покупка запчастей для импортного оборудования стала затруднительной и дорогой. Все чаще потребители интересуются отечественными производителями, при этом такие снегоходы уступают зарубежным аналогам в технических характеристиках, например, мощности и проходимости.
В ПНИПУ разрабатывают гибридное моторное транспортное средство – мотоснегокат. С его помощью повысится проходимость, снизится стоимость на 20-30 процентов, а также уменьшится масса на 10 процентов для лучшей маневренности.
Уникальность проекта заключается в разработанной политехниками подвеске, которая повышает проходимость. Также будет использована модульная конструкция. Она позволит перевозить мотоснегокат в легковом транспортном средстве, просто собирать и вводить в эксплуатацию в течение 10-15 минут за счет быстроразъемных соединений.
«Наша разработка включает несколько важных особенностей. Во-первых, двухрычажную склизовую систему подвески, которая обеспечивает плавный ход и высокую маневренность, позволяет легко преодолевать препятствия и увеличивает комфорт и безопасность езды. Во-вторых, оптимальная связка бесступенчатой автоматической ременной трансмиссии и силовой установки. Это дает высокую тягу и проходимость, гарантирует движение без рывков, снижает расход топлива и уровень шума», – поделился студент горно-нефтяного факультета, участник цифровой кафедры ПНИПУ Даниил Красноборов.
«А еще изготовление нашего мотоснегоката из высококачественных материалов увеличит срок службы и снизит затраты на ремонт. Он будет устойчив к температурам и прост в обслуживании. Низкий расход топлива и оптимизированная конструкция обеспечат снижение эксплуатационных расходов. К тому же производство в России позволит решить проблему импортозамещения и снизить зависимость от зарубежных поставщиков. На данный момент мы создали и рассчитали 3D-модель продукта, построили часть опытного образца – гусеничный модуль», – дополнил студент горно-нефтяного факультета, участник цифровой кафедры ПНИПУ Кирилл Ложкин.
«Мотоснегокат заинтересует людей, которые любят проводить время на природе зимой. Также он станет незаменимым помощником для охотников и рыболовов, чтобы передвигаться по заснеженным лесам и полям. Такой вид транспорта актуален для жителей отдаленных населенных пунктов. Помимо частных лиц в мотоснегокате могут быть заинтересованы предприятия: туристические организации, прокаты техники, лесные хозяйства и службы спасения, а также энергетические компании для обслуживания линий электропередач и других объектов энергетической инфраструктуры, расположенных в труднодоступных районах», – дополнила руководитель проекта, директор бизнес-инкубатора ПНИПУ «Динамика роста» Луиза Коногорова.
Примерная стоимость готового мотоснегоката составит 125 тысяч рублей, а первый продукт политехники планируют продать уже в этом году. Разработка Пермского Политеха позволит сделать отдых более доступным и комфортным, повысить эффективность работы специалистов в зимнее время, а также развить перспективное направление внутреннего туризма и стимулировать создание новых технологий в области мотостроения. Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Ученые из Российского квантового центра, НИУ ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа открывает возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей, кристаллов с одномерной проводимостью.
Северная Корея — это государство, которое крайне неохотно делится с миром информацией о себе. Чтобы узнать положение дел с благосостоянием и социальным неравенством в КНДР, российские ученые из Института географии РАН и ВШЭ использовали спутниковые данные и интервью тех, кто посещал страну или сбежал из нее. Оказалось, что после кризиса конца 1990-х в Северной Корее начался скрытый переход к рыночной экономике — о нем свидетельствуют рекордные темпы строительства в Пхеньяне.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Скорость вращения Земли, причины ее изменения и что нам об этом известно
Возрождение MACHO может решить проблему темной материи, но заставит пересмотреть космологию
Почему кинетическое противоспутниковое оружие устарело, толком не успев увидеть свет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии