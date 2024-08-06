В Пермском Политехе разработают инновационное транспортное средство

Мотоснегокаты используют не только ученые для экспедиций в арктических регионах, но и любители активного отдыха, охотники, рыбаки и туристы. В Пермском Политехе разрабатывают гибрид снегохода и мотоцикла для передвижения по снегу и льду. Он будет отличаться уникальной подвеской, станет дешевле и надежнее аналогов. Это инновационное транспортное средство сделает отдых более доступным и повысит эффективность работы предприятий зимой.

Спрос на снегоходы за последний год вырос на 64 процента, при этом их стоимость может быть более миллиона, что делает этот транспорт недоступным для многих предприятий малого и среднего бизнеса. В связи с санкциями и нарушением логистических цепочек, покупка запчастей для импортного оборудования стала затруднительной и дорогой. Все чаще потребители интересуются отечественными производителями, при этом такие снегоходы уступают зарубежным аналогам в технических характеристиках, например, мощности и проходимости.

В ПНИПУ разрабатывают гибридное моторное транспортное средство – мотоснегокат. С его помощью повысится проходимость, снизится стоимость на 20-30 процентов, а также уменьшится масса на 10 процентов для лучшей маневренности.

Уникальность проекта заключается в разработанной политехниками подвеске, которая повышает проходимость. Также будет использована модульная конструкция. Она позволит перевозить мотоснегокат в легковом транспортном средстве, просто собирать и вводить в эксплуатацию в течение 10-15 минут за счет быстроразъемных соединений.

«Наша разработка включает несколько важных особенностей. Во-первых, двухрычажную склизовую систему подвески, которая обеспечивает плавный ход и высокую маневренность, позволяет легко преодолевать препятствия и увеличивает комфорт и безопасность езды. Во-вторых, оптимальная связка бесступенчатой автоматической ременной трансмиссии и силовой установки. Это дает высокую тягу и проходимость, гарантирует движение без рывков, снижает расход топлива и уровень шума», – поделился студент горно-нефтяного факультета, участник цифровой кафедры ПНИПУ Даниил Красноборов.

«А еще изготовление нашего мотоснегоката из высококачественных материалов увеличит срок службы и снизит затраты на ремонт. Он будет устойчив к температурам и прост в обслуживании. Низкий расход топлива и оптимизированная конструкция обеспечат снижение эксплуатационных расходов. К тому же производство в России позволит решить проблему импортозамещения и снизить зависимость от зарубежных поставщиков. На данный момент мы создали и рассчитали 3D-модель продукта, построили часть опытного образца – гусеничный модуль», – дополнил студент горно-нефтяного факультета, участник цифровой кафедры ПНИПУ Кирилл Ложкин.

«Мотоснегокат заинтересует людей, которые любят проводить время на природе зимой. Также он станет незаменимым помощником для охотников и рыболовов, чтобы передвигаться по заснеженным лесам и полям. Такой вид транспорта актуален для жителей отдаленных населенных пунктов. Помимо частных лиц в мотоснегокате могут быть заинтересованы предприятия: туристические организации, прокаты техники, лесные хозяйства и службы спасения, а также энергетические компании для обслуживания линий электропередач и других объектов энергетической инфраструктуры, расположенных в труднодоступных районах», – дополнила руководитель проекта, директор бизнес-инкубатора ПНИПУ «Динамика роста» Луиза Коногорова.

Примерная стоимость готового мотоснегоката составит 125 тысяч рублей, а первый продукт политехники планируют продать уже в этом году. Разработка Пермского Политеха позволит сделать отдых более доступным и комфортным, повысить эффективность работы специалистов в зимнее время, а также развить перспективное направление внутреннего туризма и стимулировать создание новых технологий в области мотостроения. Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 742 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.