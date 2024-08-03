  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 минут назад
Василий Парфенов
121

Станция Lunar Gateway получается слишком тяжелой и сложной для посещения

6.8

Бухгалтера и аудитора не запутаешь рассказами о светлом футуристическом будущем, сулящем волшебные перспективы науки и прогресса. Им подавай сухие цифры дебета с кредитом и четко описанные планы действий на случай, если эти показатели не сойдутся. Именно поэтому, пожалуй, самое интересное о реальной обстановке внутри американской космонавтики рассказывают отчеты Счетной палаты США. Новый документ ведомства посвящен программе создания окололунной посещаемой станции — и он прекрасен в своей бессердечно холодной, бюрократически жестокой критике проекта.

Космонавтика
# Lunar Gateway
# NASA
# Луна
# лунная станция
# США
Проблемы с весом и сложностью Lunar Gateway
Детализированная 3D-модель посещаемой окололунной орбитальной станции Lunar Gateway. Конфигурация соответствует текущему видению проекта, подсоединены все модули, включая международные, а также пристыкован корабль Orion. При этом не показаны Starship HLS и грузовой корабль / © NASA

Первоочередная проблема с Lunar Gateway, на которую обратили внимание аудиторы Счетной палаты США (GAO) в опубликованном 31 июля отчете, — перевес. Два первых изготавливаемых модуля станции (PPE и HALO) уже превысили планируемую массу при запуске на 1312 килограммов. Если ничего не предпринять, у ракеты Space Launch System просто не хватит энергии, чтобы забросить их на нужную траекторию.

Аудиторы предложили несколько вариантов решения: либо пересмотреть характеристики носителя на основе реальных данных уже совершенных запусков (такое бывает, ракеты оказываются чуть производительнее, чем изначально рассчитывалось), либо скорректировать пусковые окна для выбора более энергетически выгодных траекторий, либо урезать функционал модулей.

В последнем случае можно обойтись малой кровью и снизить запасы топлива в PPE, но тогда его придется больше довозить отдельно после развертывания станции. Аналогичная ситуация — с HALO: модуль при запуске содержит некое количество припасов и оборудования, которые теоретически можно выгрузить, чтобы потом довезти грузовыми или пилотируемыми миссиями. Альтернативный вариант явно будет дороже: придется перепроектировать компоненты или модули целиком.

Какой именно подход выбрать, GAO не может советовать — это аудиторское ведомство, а не инженерное. Бремя решения лежит на ответственных за проект сотрудниках Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Причем им нужно поторопиться и в кратчайшие сроки разработать свой план «менеджмента массы».

Администратор космического агентства должен разослать этот документ всем задействованным в проекте сторонам до намеченного на сентябрь мероприятия critical design-informed synchronization review. Это всестороннее рассмотрение нынешнего хода выполнения проекта, в результате которого усилия NASA и подрядчиков корректируются для достижения ранее намеченных сроков и бюджетных целей. Либо эти сроки и цели изменяются, но каждый такой пересмотр ранее одобренных цифр рано или поздно потом придется обоснованно защищать перед конгрессом.

Другие отмеченные Счетной палатой проблемы включают:

  • Общая сложность проекта — он требует взаимодействия семи отдельных программ NASA, множества подрядчиков и нескольких международных партнеров;
  • Сомнительная перспектива использования Lunar Gateway в качестве промежуточного шага на пути к освоению Марса — к тому моменту, когда в реальности начнутся полеты людей на Красную планету (2040-е годы), станция уже будет близка к окончанию своего срока эксплуатации;
  • Уже выявленные технические неполадки — например, ряд электронных компонентов провалил наземные испытания и требует доработки;
  • Недостаточная энерговооруженность для поддержания своей ориентации: если к Lunar Gateway пристыковать заправленный Starship HLS, ее масса возрастет в 19 раз, модуль PPE не рассчитан на такие нагрузки и, скорее всего, не сможет корректно манипулировать всей связкой;
  • Срыв сроков и потенциальный перерасход бюджета — первый экипаж на Lunar Gateway должна доставить миссия Artemis IV в сентабре 2028 года. Значит, сама станция должна выйти на окололунную орбиту в сентябре 2027-го, чтобы завершить все проверки до прибытия астронавтов, а ее наиболее оптимистичная дата запуска намечена на декабрь 2027 года и наверняка сдвинется вправо.
Проблемы с весом и сложностью Lunar Gateway
Авторы отчета визуализировали невероятную сложность первой же миссии к Lunar Gateway в виде наглядного комикса. Задача Artemis IV — введение окололунной станции в эксплуатацию и посещение поверхности Луны, для этого необходима сама станция и посадочный аппарат. Получается следующая картина: (1) сначала необходимо запустить два основных модуля LOP-G (PPE и HALO); (2) отправить к развернутой станции в минимальной конфигурации корабль (Dragon XL) с топливом и провиантом для будущей экспедиции; (3) запустить на околоземную орбиту Starship в варианте хранилища (depot), заправить его топливом с помощью нескольких танкеров, запустить посадочный аппарат Starship HLS, заправить его от хранилища и отправить к Lunar Gateway; (4-6) одним запуском доставить к Луне третий модуль LOP-G (I-HAB) и пилотируемый корабль Orion с экипажем, причем в процессе нужно выполнить перестыковку (как это делали «Аполлоны» в свое время), а еще для этой миссии нужна готовая SLS более мощной версии Block 1B и новый мобильный транспортер ML-2, чтобы довезти изрядно потяжелевшую ракету на стартовый стол; (7-8) посещение Луны астронавтами, забор образцов реголита и успешное завершение миссии / © GAO

Идея развернуть на орбите вокруг Луны временно обитаемую станцию получила движение внутри NASA 12 лет назад. Тогда проект носил рабочее название Deep Space Habitat, и первое серьезное финансирование на предварительные исследования он получил в 2015 году. Спустя еще пару лет к инициативе официально привлекли международных партнеров.

К 2019 году станция наконец обрела некий облик, а весь проект — идеологическое подкрепление. Сейчас она носит название Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G, или Lunar Gateway), хотя иногда в неофициальных публикациях встречаются и более старые варианты вроде Deep Space Gateway (DSG).

Планируется, что LOP-G станет центром международного сотрудничества в космонавтике после заката эпохи Международной космической станции. С помощью этой станции человечество научится работать в дальнем космосе, начав освоение Луны, а затем и Марса. По крайней мере, так проект защищали перед конгрессом США представители NASA.

Нынешний облик Lunar Gateway следующий: два американских модуля — энергетический PPE и обитаемый HALO, а также три международных — европейский многофункциональный ESPRIT (связь, перезаправка топливом, склад и жилая зона), европейско-японский жилой I-HAB, а также шлюзовый модуль, созданием которого занимается Космический центр Мухаммеда бин Рашида (MBRSC, космическое агентство ОАЭ).

За логистику грузов на станцию отвечают частные подрядчики, среди которых наибольшую готовность показывает компания SpaceX с ее модифицированным кораблем Dragon XL. Людей доставит на LOP-G и вернет на Землю корабль Orion.

Для спуска на лунную поверхность планируют использовать результат или результаты программы Human Landing System (HLS). Пока наиболее вероятным кандидатом на эту роль выступает модифицированный SpaceX Starship.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# Lunar Gateway
# NASA
# Луна
# лунная станция
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Как много работать и хорошо спать?
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Как читать средневековые тексты: Древнерусская вязь
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Снаряжение римского легионера эпохи Республики
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Архитектура космических станций и городов будущего с точки зрения антрополога и психолога
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
(Не)бесполезные гаджеты
Экспериментаниум
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Снимок эпохи. Военные фотографии 1914-1918 годов, как форма памяти и исторический источник
Библиотека Друзей
Санкт-Петербург
Лекция
04 Авг
500
Малый ледниковый период в виноградниках и водах Позднего Средневековья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Авг
Бесплатно
ВСХВ — ВДНХ с 1920-х до современности: территория смыслов и генератор мифологий
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Гравюры из коллекции Политехнического музея
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:26
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
Вчера, 15:07
Александр Березин

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.

Оружие и техника
# атомная энергетика
# жидкосолевые реакторы
# США
Вчера, 21:02
Ekaterina

Эксперимент сделал кота часто цитируемым молодым ученым

Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.

Наука
# научная публикация
# научная статья
# эксперимент
# этика
Вчера, 08:26
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
30 июля
Игорь Байдов

Ученые «раздвинули» границы Солнечной системы

Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.

Астрономия
# звезды
# межзвездная среда
# облако Оорта
# Солнечная система
# Солнце
# сфера хилла
# точка Лагранжа
27 июля
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Станция Lunar Gateway получается слишком тяжелой и сложной для посещения

    12 минут назад

  2. Женщины с коротким репродуктивным периодом чаще оказывались хронически больными

    2 часа назад

  3. Эксперимент сделал кота часто цитируемым молодым ученым

    Вчера, 21:02

  4. «Суперслух» больших бурых кожанов поможет в борьбе с возрастной глухотой людей

    Вчера, 20:04
Выбор редакции

Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды

31 июля

Последние комментарии

Чижик Пыжик
1 час назад
Юра, а вы не верьте всякому, и Даздраперму из времён СССР не встретите, как и все.

Имена людей повлияли на их внешностьИмена людей повлияли на их внешность

Чижик Пыжик
1 час назад
Кира, видимо вы на Киру не похожи, а как раз на носительницу имени Вероника. Интересно было бы как бы вас ошибочно называли в местах, где есть

Имена людей повлияли на их внешностьИмена людей повлияли на их внешность

success together
1 час назад
Технологиии царя гороха юзают .. Бензиновые моторы .. Да все уже хорош из них уже тюнигеры выжали раньше вас . с эво 2000 л с ) дальше дальше листайте

Представлен дизайн двигателя, который должен стать мощнейшим в миреПредставлен дизайн двигателя, который должен стать мощнейшим в мире

Олег Тимофеев
3 часа назад
Роман, да дорогой Роман в эту статистику было вбито много побочки но ты не можешь не согласиться что от этого зависит и гонорары ну как у Шойгу. А

Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?

Олег Тимофеев
3 часа назад
Любой вирус мутирует это секрет только для Полишинеля весь вопрос не в мутации а ее форме и стойкости к этой мутации. В наших исследованиях и

Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?

Олег Тимофеев
3 часа назад
Голодный, Может есть смысл подогнать им настоящей соли ? Ну чтобы сразу торкнуло без разогрева?

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных соляхВ США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Олег Тимофеев
3 часа назад
Люблю любые эксперименты полосатых главное когда они заняты они забывают о своих людоедских наклонностях. Так они Китаю возвращаемый бустер

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных соляхВ США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Олег Тимофеев
3 часа назад
Будите подражать западу будите любить себя как китайцы. Украл выпил в отвал.

Китайцы готовятся к первому запуску аналога Falcon 9, несмотря на неудачные статические испытания   Китайцы готовятся к первому запуску аналога Falcon 9, несмотря на неудачные статические испытания   

Дядька Глюк
5 часов назад
Леонид, а чего там тянуть-то, восточная часть на берегу красного моря находится.

Саудовская Аравия показала рендеры стадиона в городе-небоскребе «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала рендеры стадиона в городе-небоскребе «Зеркальная линия»

Леонид Силантьев
5 часов назад
По первому рендеру я так понимаю они еще собрались тянуть к своему мегапроекту еще и канал,да даже не канал а целый океан мать его,ну удачи(сарказм)

Саудовская Аравия показала рендеры стадиона в городе-небоскребе «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала рендеры стадиона в городе-небоскребе «Зеркальная линия»

Кирилл
5 часов назад
10 млрд км? Чего? До Сатурна 1,5 млрд км

Солнечная электростанция в космосе: путь для решения земных проблем или наоборот?Солнечная электростанция в космосе: путь для решения земных проблем или наоборот?

Иван Иванов
11 часов назад
😱

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Иван Колупаев
11 часов назад
Neostep, вот за 20 лет спасибо 😁 Хотя мог бы и тридцать накинуть для верности. Ладно не буду раскрывать маленький секрет почему это так забавно. Ходи

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Neostep
12 часов назад
И., я в очередной, только убеждаюсь, что для тебя лайки и минусы какие, работа Ютуба , работа правительства по отношению к забугорным ресурсам"якобы"

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Sokol Bel
12 часов назад
Проще и дешевле, строить поселения в океанах, или в пустынях. А на Луне для чего, ради понтов и распила бабла, или для баз с ядерным оружием?

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Андрей Владимирович
13 часов назад
Наивные. На своей планете толком не научились резать гранит. На луне тем более это будет всё не скоро.

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Иван Колупаев
13 часов назад
Neostep, ну и кто после этого школьник? 😂 Неважны ему минусы, ой уморил. Тебе-то люди за дело наставили. А вот ты свои детские обидки попытался

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Neostep
13 часов назад
И., пяток минусов ) Смотри, чтобы ты не словил их на ЕГЭ. Мне минусы не важны от необразованных доков, главное , чтобы из в жизни не было )

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Neostep
14 часов назад
И., как не лечится ? Если , через ВПН? Если вы смотрите видео из другой страны , кешируя его на серверах другой страны , или уше смотрите кеш этого

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Иван Колупаев
14 часов назад
Neostep, выглядишь глупо сейчас ты. И пяток минусов уже словил за это. Сомнительно что ты "работаешь в этой сфере", дочь офицера, иначе бы понял что

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно