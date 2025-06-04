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5 минут назад
Александр Березин
7

Белый дом предложил резко сократить научные проекты NASA — как и разработку ядерных космических двигателей

5.4

Политическая месть Маску со стороны ряда республиканцев и замена будущего главы NASA создали беспрецедентную угрозу для научных проектов агентства. Теперь к этому добавились еще и планы по свертыванию финансирования атомных двигателей для космоса.

Космонавтика
# NASA
# Джаред Айзекман
# космос
# Марс
# США
Американский астронавт на Луне в 2020-х в представлении художника / © NASA

Из-за политических конфликтов между Илоном Маском и его противниками в республиканской администрации кандидатуру Джареда Айзекмана сняли с рассмотрения на пост будущего главы NASA. Вместо него назначат военного в отставке, финальная кандидатура его все еще прорабатывается. Попутно финансирование ряда важных научных направлений исследований агентства резко сократили. Если предложения по бюджету пройдут в текущем виде, некоторые космические телескопы могут прекратить работу.

В США стал достояние общественности уточненный проект бюджета NASA на следующий год. Среди его особенностей — самая низкая цифра финансирования за весь период существования агентства. Также упомянут ряд организационных шагов, например, сокращения числа служащих агентства в полтора раза. Последнее само по себе не было бы катастрофой, потому что часть служб организации унаследованы из других времен, когда у нее были и другие задачи. Сокращение расходов на МКС (видимо, за счет снижения числа американских астронавтов на ее борту) тоже трудно назвать ударом по научным проектам: об ограниченной отдаче от орбитальных станций мы уже писали.

На протяжении десятилетий NASA было примером неэффективного расходования средств в, например, области пилотируемой космонавтики: проекты ракеты SLS и корабля Orion оцениваются в 41 миллиард долларов, но до сих пор люди на них так и не летали, а каждый запуск по расчетам должен быть втрое дороже, чем пуск «Сатурн-5»+корабля «Аполлон» в 1970-х. Поэтому какое-то сокращение его расходов выглядело и ожидаемым, и разумным.

Однако сокращения затронули и полезные проекты. В частности, предлагается остановить работу космического рентгеновского телескопа Chandra X-Ray Observatory. Так же предлагается закрыть космический гамма-телескоп Fermi, играющий существенную роль в изучении далеких объектов Вселенной. Аналогичных по возможностям наблюдательных систем в рентгеновском и гамма-диапазонах на Земле нет и в ближайшие годы их ввод не планируется. Конечно, с учетом возраста телескопов с ними периодически возникают технические сложности, но, так или иначе, они работают, основные траты по ним уже сделаны. Сворачивать при этом научную работу по ним выглядит во всех смыслах странной стратегией — в том числе и с бюджетной точки зрения.

Аппарат DRACO на окололунной орбите в представлении художника / © LM

Не менее необычным выглядит другой шаг администрации США: урезание финансирование директората космических технологий с более чем миллиарда долларов до вдвое меньшей суммы. Одна из частей этого урезания — отказ от миссии DRACO, с демонстрацией на окололунной орбите работы ядерного космического двигателя. Это решение уже вызвало критику, в том числе от Курта Полцина, главного инженере ядерных двигательных установок NASA.

По его словам, Starship при полете на Марс использует принцип многократной дозаправки как на околоземной орбите, так и на самой четвертой планете. Это делает план полета чрезмерно сложным и рискованным, считает он. «Значит ли это, что такой подход не сработает? Нет, я но скажу, что он очень и очень сложный и проблематичный». При этом Полцин признает, что ядерные двигательные установки на сегодня проработаны еще меньше, чем подход SpaceX, но считает, что за ними большое будущее.

Техники работают с соплом прототипа ядерного теплового ракетного двигателя в США, 1964 год / © NASA

Ранее Naked Science отмечал, что используемые сегодня подходы к созданию ядерных ракетных двигателей тупиковые и не приведут к серьезным успехам в пилотируемой космонавтике — что в случае российского проекта «Зев»/»Нуклон», что в случае американского DRACO. Есть и действительно рабочий путь, ядерная соленоводная ракета Зубрина, но она слишком амбициозна и необычна, чтобы ее кто-то начал разрабатывать. То есть непосредственного ущерба близким перспективам космических полетов «ядерное сокращение» бюджета NASA не нанесет. Что до более далеких перспектив — то здесь ситуация сложнее.

Помимо удара по ядерным проектам и космическим телескопам новые космические планы предусматривают отмену миссий по исследованию Венеры DAVINCI и VERITAS, куда входил посадочный модуль, отключение искусственных спутников Марса Mars Odyssey и MAVEN, а также выход из проекта доставки на четвертую планету европейского марсохода «Розалинд Франклин».

Напомним, что последний должна была доставить на Марс российская посадочная платформа, но в связи с СВО европейцы от этого отказались. Если США теперь откажут европейцам, срок гарантированной работоспособности узлов «Розалинд Франклин», скорее всего, истечет до того, как Европа найдет какие-то другие возможности его доставки в пункт назначения.

В то же время отметим, что ряд планов администрации Трампа по сокращению финансирования NASA выглядит рассчитанными на торг, а не на серьезное сокращение расходов. Например, через Конгресс почти наверняка не пройдет закрытие уже летающих космических телескопов Fermi и Chandra, так много сделавших для исследования окрестностей сверхмассивных черных дыр.

Общее сокращение бюджета NASA с примерно 25 до 19 миллиардов долларов, как оно запланировано сейчас, тоже выглядит маловероятным. Скорее всего, на слушаниях в Конгрессе администрация рассчитывает обменять свои «уступки» по бюджету NASA (заранее запланированные) на реальные уступки от конгрессменов, лоббирующих тот или иной проект, который Белый дом действительно желает закрыть.

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Александр Березин
681 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Космонавтика
# NASA
# Джаред Айзекман
# космос
# Марс
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