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Белый дом предложил резко сократить научные проекты NASA — как и разработку ядерных космических двигателей
Политическая месть Маску со стороны ряда республиканцев и замена будущего главы NASA создали беспрецедентную угрозу для научных проектов агентства. Теперь к этому добавились еще и планы по свертыванию финансирования атомных двигателей для космоса.
Из-за политических конфликтов между Илоном Маском и его противниками в республиканской администрации кандидатуру Джареда Айзекмана сняли с рассмотрения на пост будущего главы NASA. Вместо него назначат военного в отставке, финальная кандидатура его все еще прорабатывается. Попутно финансирование ряда важных научных направлений исследований агентства резко сократили. Если предложения по бюджету пройдут в текущем виде, некоторые космические телескопы могут прекратить работу.
В США стал достояние общественности уточненный проект бюджета NASA на следующий год. Среди его особенностей — самая низкая цифра финансирования за весь период существования агентства. Также упомянут ряд организационных шагов, например, сокращения числа служащих агентства в полтора раза. Последнее само по себе не было бы катастрофой, потому что часть служб организации унаследованы из других времен, когда у нее были и другие задачи. Сокращение расходов на МКС (видимо, за счет снижения числа американских астронавтов на ее борту) тоже трудно назвать ударом по научным проектам: об ограниченной отдаче от орбитальных станций мы уже писали.
На протяжении десятилетий NASA было примером неэффективного расходования средств в, например, области пилотируемой космонавтики: проекты ракеты SLS и корабля Orion оцениваются в 41 миллиард долларов, но до сих пор люди на них так и не летали, а каждый запуск по расчетам должен быть втрое дороже, чем пуск «Сатурн-5»+корабля «Аполлон» в 1970-х. Поэтому какое-то сокращение его расходов выглядело и ожидаемым, и разумным.
Однако сокращения затронули и полезные проекты. В частности, предлагается остановить работу космического рентгеновского телескопа Chandra X-Ray Observatory. Так же предлагается закрыть космический гамма-телескоп Fermi, играющий существенную роль в изучении далеких объектов Вселенной. Аналогичных по возможностям наблюдательных систем в рентгеновском и гамма-диапазонах на Земле нет и в ближайшие годы их ввод не планируется. Конечно, с учетом возраста телескопов с ними периодически возникают технические сложности, но, так или иначе, они работают, основные траты по ним уже сделаны. Сворачивать при этом научную работу по ним выглядит во всех смыслах странной стратегией — в том числе и с бюджетной точки зрения.
Не менее необычным выглядит другой шаг администрации США: урезание финансирование директората космических технологий с более чем миллиарда долларов до вдвое меньшей суммы. Одна из частей этого урезания — отказ от миссии DRACO, с демонстрацией на окололунной орбите работы ядерного космического двигателя. Это решение уже вызвало критику, в том числе от Курта Полцина, главного инженере ядерных двигательных установок NASA.
По его словам, Starship при полете на Марс использует принцип многократной дозаправки как на околоземной орбите, так и на самой четвертой планете. Это делает план полета чрезмерно сложным и рискованным, считает он. «Значит ли это, что такой подход не сработает? Нет, я но скажу, что он очень и очень сложный и проблематичный». При этом Полцин признает, что ядерные двигательные установки на сегодня проработаны еще меньше, чем подход SpaceX, но считает, что за ними большое будущее.
Ранее Naked Science отмечал, что используемые сегодня подходы к созданию ядерных ракетных двигателей тупиковые и не приведут к серьезным успехам в пилотируемой космонавтике — что в случае российского проекта «Зев»/»Нуклон», что в случае американского DRACO. Есть и действительно рабочий путь, ядерная соленоводная ракета Зубрина, но она слишком амбициозна и необычна, чтобы ее кто-то начал разрабатывать. То есть непосредственного ущерба близким перспективам космических полетов «ядерное сокращение» бюджета NASA не нанесет. Что до более далеких перспектив — то здесь ситуация сложнее.
Помимо удара по ядерным проектам и космическим телескопам новые космические планы предусматривают отмену миссий по исследованию Венеры DAVINCI и VERITAS, куда входил посадочный модуль, отключение искусственных спутников Марса Mars Odyssey и MAVEN, а также выход из проекта доставки на четвертую планету европейского марсохода «Розалинд Франклин».
Напомним, что последний должна была доставить на Марс российская посадочная платформа, но в связи с СВО европейцы от этого отказались. Если США теперь откажут европейцам, срок гарантированной работоспособности узлов «Розалинд Франклин», скорее всего, истечет до того, как Европа найдет какие-то другие возможности его доставки в пункт назначения.
В то же время отметим, что ряд планов администрации Трампа по сокращению финансирования NASA выглядит рассчитанными на торг, а не на серьезное сокращение расходов. Например, через Конгресс почти наверняка не пройдет закрытие уже летающих космических телескопов Fermi и Chandra, так много сделавших для исследования окрестностей сверхмассивных черных дыр.
Общее сокращение бюджета NASA с примерно 25 до 19 миллиардов долларов, как оно запланировано сейчас, тоже выглядит маловероятным. Скорее всего, на слушаниях в Конгрессе администрация рассчитывает обменять свои «уступки» по бюджету NASA (заранее запланированные) на реальные уступки от конгрессменов, лоббирующих тот или иной проект, который Белый дом действительно желает закрыть.
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