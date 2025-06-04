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10 минут назад
Юлия Трепалина
48

Какаду научились пить воду из общественных фонтанчиков с поворотной ручкой

4.9

Из прошлых исследований известно, что попугаи какаду немногим глупее воронов, чьи умственные способности зоопсихологи порой сравнивают с интеллектом детей. Обитающие в пригородах Сиднея большие желтохохлые какаду (Cacatua galerita) недавно в очередной раз подтвердили уместность таких сравнений. Вместо того чтобы по примеру других птиц пить из доступных водоемов, какаду научились утолять жажду, словно люди — из общественных фонтанчиков с поворотной ручкой.

Биология
# Австралия
# дикие птицы
# интеллект животных
# какаду
# питьевая вода
# поведение животных
умный какаду
© Barbara C. Klump et al., Biology Letters 2025

Необычную привычку сиднейских какаду в 2018 году заметила Барбара Кламп (Barbara C. Klump) из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка (Германия), когда проводила эксперимент для другого проекта. Исследовательница подумала, что кто-то просто оставил фонтанчик включенным. Однако просмотрев видеозапись, она убедилась, что подачу воды активировал какаду, скоординировано действуя лапами и одной ухватившись за поворотную ручку. Местные сотрудники природоохранной службы подтвердили, что птицы практикуют такой способ уже не первый год.

Заинтересовавшись, Барбара Кламп вместе с коллегами организовала новое исследование. В его рамках возле фонтанчика, где ранее видели прилетавших напиться какаду, установили две камеры наблюдения с датчиком движения. Чтобы иметь возможность визуально идентифицировать попугаев, ученые промаркировали 24 какаду, обитавших в этом районе. Об итогах наблюдений авторы рассказали в статье, которую опубликовал журнал Biology Letters.

Анализ отснятых кадров показал, что на протяжении 44 дней попугаи пробовали воспользоваться питьевым фонтанчиком более 500 раз. Из этого числа 105 попыток пришлось на 17 помеченных какаду. Успеха добивались далеко не все: напиться у птиц получалось менее чем в половине случаев. Видимо, новый сложный навык какаду развивали, наблюдая друг за другом, а также путем проб и ошибок. Связи с погодными условиями ученые не обнаружили: попугаи прилетали к фонтанчику ежедневно. То есть, какаду привыкли пользоваться этим источником воды постоянно, а не как дополнительным вариантом в жаркие дни.

© Barbara C. Klump et al., Biology Letters 2025

В комментарии The New York Times соавтор исследования Люси Эплин (Lucy Aplin) из Австралийского национального университет рассказала, что похожее поведение какаду заметили также жители Брисбена, самого большого по площади города Австралии. Поскольку птицы не мигрируют, брисбенские какаду, вероятно, освоили питье из общественных фонтанчиков самостоятельно, а не переняли опыт у сиднейских. Возможно, поведение распространиться и в других местах, но пока такие примеры ученым неизвестны.

Остается неясным, почему попугаи из пригорода Сиднея предпочитали пользоваться фонтанчиком, хотя им были доступны множество природных источников воды, вроде луж и ручьев. Барбара Кламп предположила, что пернатым мог понравиться вкус чистой питьевой воды, либо же решение головоломки с открытием воды служило своеобразным развлечением. Еще одна возможная версия, — забравшись на фонтанчик, как на насест, какаду было удобнее наблюдать окрестности, чтобы не пропустить появление хищных птиц.

Ранее сиднейские какаду уже привлекали внимание ученых другими проделками. Исследователи сообщали, что жителям южных районов города пришлось вступить в затяжную «гонку вооружений» с этими изобретательными птицами, которые научились открывать крышки мусорных бачков и добираться до лакомых объедков вопреки стараниям людей не допустить какаду к отходам.

Эколог-этолог Кевин Макгроу (Kevin McGraw) из Университет штата Мичиган (США), не принимавший участия в исследовании, в интервью изданию отметил, что какаду адаптировались к условиям городской и пригородной среды и прекрасно в них себя чувствуют.

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Юлия Трепалина
691 статей
Биология
# Австралия
# дикие птицы
# интеллект животных
# какаду
# питьевая вода
# поведение животных
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