10 сентября, 13:00
Юлия Трепалина
13

Пьющие пиво оказались «магнитом» для комаров

❋ 4.2

Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.

Биология
# комариные укусы
# комары
# пиво
# эксперимент
малярийный комар
Комар вида Anopheles stephensi, известный переносчик малярии / © Jim Gathany, Wikimedia Commons

Авторы исследования, препринт которого появился на сайте bioRxiv.org, предположили, что на привлекательность человека для комаров влияют особенности его личной гигиены и другие привычки, в том числе связанные с употреблением спиртного. Чтобы проверить гипотезу, микробиолог Феликс Хол вместе с коллегами из медицинского центра при Университете Радбауда (Radboud University) решил привлечь посетителей фестиваля Lowlands. В конце лета он ежегодно проходит в Биддингхейзене, примерно в часе езды от Амстердама, и собирает десятки тысяч людей.

Эксперимент во временно организованной лаборатории из четырех соединенных вместе грузовых контейнеров провели 18-20 августа 2023 года. Тогда на фестивале побывали около 60 тысяч человек. Из них чуть меньше 500 согласились стать добровольцами и послужить науке.

Все участники анонимно заполнили анкеты, в которых сообщили о деталях своей гигиены, питания и времяпрепровождения на фестивале, включая употребление горячительных напитков и проведение ночи в одиночестве или с кем-то. Кроме того, у них измеряли температуру и с помощью алкотестера оценивали содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Затем следовала проверка на привлекательность для комаров. Для этого добровольцы помещали руку в специально сконструированный контейнер из акрилового стекла, где находились самки малярийных комаров (Anopheles). По бокам контейнера были участки с перфорацией. С левой стороны находилась сладкая приманка — пропитанная раствором глюкозы ватная подкладка, а к участку с перфорацией справа добровольцы прижимали руку. Отверстия были настолько малы, что укус им не грозил, но комары могли чувствовать запах человека. Перед началом теста людей также просили слегка подуть в отверстия. По завершении процедуры у людей брали мазки с кожи правого предплечья для оценки микробиома.

Схема проведения процедур в эксперименте и устройство контейнера с комарами / © Sara Lynn Blanken, Maartje R. Inklaar, et al., bioRxiv (2025)

Происходившее в контейнере фиксировали на видео, что в дальнейшем позволило подсчитать, сколько раз комары пытались укусить того или иного человека. Эти данные затем сопоставили с другими собранными сведениями.

В результате исследователи установили, что кровососы активнее атаковали тех, кто пил пиво на фестивале, а также курил каннабис или делил с кем-то постель. Участников, которые пользовались солнцезащитным кремом или недавно принимали душ, кусали меньше.

«Похоже, комарам просто по вкусу гедонисты», — прокомментировали результат исследователи, имея в виду людей, стремящихся к удовольствиям.

Хотя комары предпочитали любителей пива, дело, видимо, не в самом напитке. По мнению Феликса Хола, которым он поделился в интервью на местном радио (выдержки привело издание Forbes), выпивавшие, вероятно, больше танцевали на мероприятии. Это могло повлиять на интенсивность их запаха и привлекательность для комаров.

Впрочем, из-за ограничений, связанных с особенностями выборки в эксперименте (участники музыкального фестиваля, вероятно, моложе и здоровее среднестатистического человека), сделать окончательный вывод о том, что превращает человека в «магнит» для кровососов, не получится. Ранее ученые связывали это с другими факторами: например, с выделением на коже повышенного количества карбоновых кислот.

Юлия Трепалина
809 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Биология
# комариные укусы
# комары
# пиво
# эксперимент
